Миф и реальность: За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

Слева – Джордано Бруно. Гравюра 1830 г. по оригиналу начала XVIII в. Справа – памятник Бруно в Риме | Фото: arzamas.academy и taday.ru

Инквизиция казнила Джордано Бруно вовсе не за пропаганду идей Коперника | Фото: wtfpost.ru

ru Гелиоцентрическая система мира | Фото: aif.ru

Суд над Джордано Бруно | Фото: aif.ru

Джордано Бруно. Гравюра 1830 г. по оригиналу начала XVIII в. | Фото: manwb.ru и diletant.media

Инквизиция казнила Джордано Бруно вовсе не за пропаганду идей Коперника | Фото: aif.ru

Памятник Джордано Бруно в Риме | Фото: eg.ru

Памятник Джордано Бруно в Риме | Фото: aif.ru

Памятник Джордано Бруно в Риме | Фото: taday.ru