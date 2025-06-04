5 нестандартных видов тематического туризма, которые разнообразят любой отпуск

Многие из нас любят проводить отпуск в туристических поездках. Но традиционный отпуск, на самом деле, не очень-то и разнообразный, в каком уголке мира он бы не проходил. Впрочем, есть способ разбавить свободные от работы деньки путешествиями с нетривиальным посылом, который в последние годы активно набирает обороты.
1. Кинотуризм
Туризм по местам съёмок - возможность окунуться в атмосферу любимого фильма. /Фото: mandria.ua, fcti.bseu.by
Любители кино точно оценят этот вид туристических поездок, ведь он позволяет окунуться в атмосферу любимого фильма или сериала, а также узнать о его создании много нового. Существуют специальные туры, в рамках которых турист приезжает на локации в городах и сёлах, ставшие местом съёмки культовых кинокартин. Другой вариант кинотуризма - это экскурсии по киностудиям, где можно воочию увидеть, как делается искусство на экране, или даже научиться искусству грима.
2. Дарк‑туризм
Припять - очевидно, самая известная точка на мировой карте дарк-туризма. /Фото: dip.org.ua
Иногда мы восхищаемся не только чем-то добрым, но и мрачным, а любителям подобных впечатлений отлично подойдёт направление дарк-туризма. Оно подразумевает туры и экскурсии по местам различных катастроф, например, техногенных. Ещё один вид дарк-туризма - это посещение разного рода руин и катакомб. А есть туры по таким атмосферным местам, где чуть ли не кожей чувствуется давящая атмосфера человеческого горя. Ярким примером подобных мероприятий являются экскурсии по кладбищам, либо в места, где случились какие-то трагические события.
3. Гастротуризм
Туры ради еды одни из самых популярных. /Фото: investory.news
Пожалуй, это самый распространённый вид тематического туризма, потому что он ещё и самый доступный. Мало того, что мы все едим ежедневно, так ещё и совместить гастротуризм с традиционным отдыхом получится без особых проблем. Впрочем, некоторые путешественники специально строят маршруты так, чтобы в центре их впечатлений была именно кухня определённой страны или региона. А для любителей чего-то горячительного есть и другое популярное ответвление гастротуризма, которое с ним же прекрасно сочетается - алкотуризм.
4. Экологический туризм
Лучший способ единения с природой - это экологический туризм. /Фото: kp.ru
Если уж по всему миру шагает тренд на экологичность, то и в туризме он тоже ожидаемо проявился. Кроме того, он тоже довольно доступен, ведь найти место, где можно отдохнуть от приевшихся благ цивилизации в виде каменных джунглей или интернета в гаджете, можно чуть ли не в любом регионе. По сути, тот же советский вариант отдыха дикарём можно назвать одним из первых видов экологического туризма. Но современная отрасль отдыха предлагает и более обустроенные туры - например, в экоотелях или кемпингах. Главное - отказ от цифровых технологий, химикатов и фаст-фуда в пользу еды на костре и единения с природой.
5. Конный туризм
Туристы и лошади - отличное сочетание для путешествия. /Фото: lifehacker.ru
Среди ответвлений экологического туризма, конный сегодня называют одним из самых перспективных. Он не только позволяет поближе познакомиться с лошадьми и даже научиться ездить верхом, но и заняться своей физической подготовкой, ведь конные прогулки - это не самое простое занятие. Впрочем, отдых душой с помощью такого типа туризма также обеспечен, так как турфирмы часто предлагают не просто экскурсии, а полноценные многодневные туры с разной сложности маршрутами верхом на лошади по самым живописным местам.
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