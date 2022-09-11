Почему пирог с изюмом у таинственной общины амишей считается признаком скорой кончины

Амиши являются самой таинственной религиозной общиной в мире. Многое в традициях этих людей остальному миру непонятно, ещё больше кажется очень и очень странным. У последователей меннонитов есть обычаи, подобные общепринятым. Например, похоронные обряды с поминками. С этим действом у амишей связано очень многое. Весьма экстравагантные похороны с роскошными обедами, подлинной звездой которых было сладкое, но мрачное угощение. В традиционно скупом меннонитском сообществе, где приняты всевозможные ограничения, в том числе и в еде, всё это выглядело крайне необычно...
Необычный обычай
Похоронные обеды у амишей отличались непомерной роскошью и обилием. Это было очень необычно для этого сообщества. На похороны тратили солидные суммы, а угощение было воистину царским. Такой обычай породил другую традицию - «похоронных бегунов». Люди приходили на похороны не для того, чтобы засвидетельствовать своё почтение почившему и выразить соболезнование скорбящим родственникам, а для того, чтобы поесть.
Всё самое лучшее и дорогое украшало столы. Вместо обычной капусты и вареников была говядина, ветчина или курица. Вместо обычного грубого ржаного хлеба был белый или пшеничный. Настоящей звездой поминального пира был пирог с изюмом. Он заслужил своё место на поминальном столе благодаря роскошным ингредиентам и трудоёмкому процессу приготовления.
Признак скорой кончины
Традиционное угощение стало настолько любимым и привычным, что превратилось в эвфемизм самой смерти. Когда больному члену общины становилось хуже, нередко можно было услышать, как кто-то торжественно объявлял: «Скоро будет пирог с изюмом». Это означало, что начинается подготовка к торжественному событию. Придут соседи и друзья, начнут убирать, готовить разные блюда и выпечку. Естественно, самым главным угощением был пирог с изюмом. Его со временем стали даже называть похоронным пирогом.
Музей Лэндис-Вэлли
Общины амишей - одни из самых загадочных и закрытых религиозных сообществ.
Дом и усадьба Лэндисов, семьи меннонитов с местными корнями, восходящими к началу 1700-х годов, теперь является музеем и образовательным центром. Этот музей посвящён немецкому наследию Пенсильвании. Сообщество ещё называют «пенсильванскими голландцами» (анахронизм тех времён, когда все говорящие по-немецки назывались «голландцами»). Группа состояла из немецких иммигрантов-протестантов, которые начали прибывать в юго-восточную Пенсильванию в 1680-х годах. Сегодня это в основном лютеране и члены реформистской церкви, а также иные анабаптистские ответвления, включая амишей и меннонитов.
Историк-реконструктор Нэнси Шмейхель готовит на ферме Лэндис-Вэлли тот самый похоронный пирог, который пекли здесь на протяжении нескольких веков. Она использует оригинальный рецепт, где слоёная корочка на основе сала, яиц и муки сочетается со слегка сладкой чернильно-чёрной начинкой из изюма, сахара и лимона.
Нэнси Шмейхель работает в таверне музея Лэндис-Вэлли со своим готовым пирогом с изюмом.
Шмейхель испекла свой пирог с изюмом на раскалённых углях в одном из очагов музея.
Поминальные традиции амишей были очень сложными
На похороны было принято приносить угощение. Обычно это были продукты, которые могли хорошо сохраняться, ведь иногда на поминки приходилось ехать издалека. Холодное мясо, тушеные или сушеные фрукты, сыр, пироги, пирожные и хлеб — это обычные продукты, которые могли пережить путешествие. Изюм был отличным выбором, так как сухофрукты доступны круглый год. Кроме этого он был в те времена невероятной роскошью, как и белый хлеб.
Изюм, до изобретения технологии удаления семян, требовал достаточно кропотливой ручной работы. Учитывая тот факт, что поминальный обед требовал приготовления нескольких пирогов, то процесс извлечения виноградных косточек называли тогда «трудом абсолютной любви».
Приготовление пирога с изюмом было не только дорогостоящим, но и невероятно трудоёмким процессом.
К чему все эти сложности, ведь похороны это и так не очень лёгкое время для семьи? Преломление хлеба после смерти члена общины — это, безусловно, древняя традиция, не выходящая за культурные и географические границы. И немецкие общины Пенсильвании ничем не отличались: еда, а также общие усилия по её приготовлению служили исцелению души и объединению семьи после невосполнимой потери. Это был способ пообщаться с роднёй, собрать всех под одной крышей и накормить их досыта. Также это напоминало всем, что они одна семья и лучшие друзья.
На похороны съезжались все родственники из самых отдалённых мест.
Кроме всего прочего правилами эпохи было проявление гостеприимства. Большинство приезжало издалека, а потому нужно было не просто накормить сытно, а устроить действительно грандиозный пир. В странах бывшего СССР привыкли говорить «не трожь — это на Новый год» с приближением этого праздника. В общинах амишей дорогая роскошная еда приберегалась на похороны. Столы ломились от яств, а вереница желающих почтить своим присутствием поминки иногда не знала ни конца, ни края.
В общинах даже принято было шутить, что лучшей едой, которую вы когда-либо пробовали, будет ваш поминальный обед. Накормить досыта гостей самыми восхитительными блюдами было признаком хорошего хозяина и христианина. Ради этого иногда приходилось даже залезать в жуткие долги.
Вереница гостей обычно была очень длинной.
Конец традиции
Конечно, постепенно начались призывы к прекращению столь обильных поминок. Это называли устаревшим обычаем, тяжёлым оброком, который необходимо отменить. Люди говорили, что сейчас нет нужды в похоронах с таким размахом. Ведь полно недорогих гостиниц, где могут разместиться приезжие родственники. Теперь не нужно принимать всех гостей в своём доме. Несмотря на такую критику, роскошные поминки продолжали устраивать. Традиционные блюда менялись, неизменным оставался лишь похоронный пирог.
Лимонно-рисовый пирог (слева) был менее распространенным дополнением к похоронным блюдам среди реформатских меннонитов.
Сегодня в некоторых меннонитских общинах пирог с изюмом сменила запеканка или пицца. Объясняется это тем, что для амишей это экзотика — особенное блюдо для особенного случая. Вот и стал исчезать пирог с изюмом с поминальных столов. Рецепт начал потихоньку забываться. Молодые уже не ассоциируют его со смертью. Нэнси Шмейхель рассказала курьёзный случай о том, как её родственница решила порадовать бабушку и испекла пирог с изюмом. Та переменилась в лице от вида угощения и в ужасе воскликнула: «Ты думаешь, я скоро умру? Ты знаешь что-то, чего не знаю я?»
Катафалк XIX века в музее деревни и фермы Лэндис-Вэлли.
Помимо этих зловещих ассоциаций, пирог с изюмом по-прежнему остаётся чудесным сладким лакомством. Несправедливо ждать похорон, чтобы насладиться им. Сегодня его трудно найти в пекарнях, даже в голландской Пенсильвании. Его готовят лишь на заказ. Но можно приготовить его самостоятельно по оригинальному рецепту, который никто не держит в секрете. Можно просто съесть вкусный пирог и не смотреть при этом на чьё-то мёртвое тело.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии