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Дом с неприметным фасадом, очаровательный интерьер которого не менялся более 50 лет


Дом с неприметным фасадом.

Дом с неприметным фасадом.

Когда 96-летняя старушка обратилась к агенту по недвижимости, желая продать дом, он был настроен не очень оптимистично. Глядя серенький и ничем непримечательный фасад дома, риелтор уже приготовился увидеть скромный скучный интерьер, в котором доживают свой век пожилые люди. Однако когда мужчина переступил порог дома, у него челюсть отвисла от удивления.

Интерьер дома, который не менялся 50 лет.

Интерьер дома, который не менялся 50 лет.

Жительница Торонто (Канада), будучи в преклонном возрасте, решила перебраться в дом престарелых. Но ей необходимо было продать свой дом. Риелтор без особого энтузиазма взялся за дело, пока не переступил порог дома старушки. Там его ожидал шикарный интерьер 1950-60-х годов.
96-летняя старушка выставила свой дом на продажу.

96-летняя старушка выставила свой дом на продажу.


Интерьер в стиле 1950-60-х гг.

Интерьер в стиле 1950-60-х гг.

Внутреннее убранство дома продумано до мелочей. 96-летняя хозяйка поселилась в этом доме в 1942 году. В прошлом она была швеей и обустраивала интерьер жилища по своему вкусу. В каждой комнате доминируют свои пастельные оттенки. Тщательно продуманы все элементы декора. Глядя на все это великолепие, кажется, что попадаешь на съемки фильма о событиях 50-летней давности.
Кухня в стиле 1960-х годов.

Кухня в стиле 1960-х годов.

 
Столовая в розовых тонах.

Столовая в розовых тонах.

Агентство по недвижимости назвало эту находку «жемчужиной, которая скрывалась в раковине». Оно оценило дом почти в 700 000 долларов.
Комната для гостей.

Комната для гостей.

 
Гостиная в доме с неприметным фасадом.

Гостиная в доме с неприметным фасадом.

 
Ванная комната в розовых тонах.

Ванная комната в розовых тонах.

 
Спальная комната в пастельных тонах.

Спальная комната в пастельных тонах.

 

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Дом с неприметным фасадом, очаровательный интерьер которого не менялся более 50 лет

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Дом с неприметным фасадом, очаровательный интерьер которого не менялся более 50 летПодписаться на мой Instagram
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