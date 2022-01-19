Дом с неприметным фасадом, очаровательный интерьер которого не менялся более 50 лет

Дом с неприметным фасадом.
Когда 96-летняя старушка обратилась к агенту по недвижимости, желая продать дом, он был настроен не очень оптимистично. Глядя серенький и ничем непримечательный фасад дома, риелтор уже приготовился увидеть скромный скучный интерьер, в котором доживают свой век пожилые люди. Однако когда мужчина переступил порог дома, у него челюсть отвисла от удивления.
Интерьер дома, который не менялся 50 лет.
Жительница Торонто (Канада), будучи в преклонном возрасте, решила перебраться в дом престарелых. Но ей необходимо было продать свой дом. Риелтор без особого энтузиазма взялся за дело, пока не переступил порог дома старушки. Там его ожидал шикарный интерьер 1950-60-х годов.
96-летняя старушка выставила свой дом на продажу.
Интерьер в стиле 1950-60-х гг.
Внутреннее убранство дома продумано до мелочей. 96-летняя хозяйка поселилась в этом доме в 1942 году. В прошлом она была швеей и обустраивала интерьер жилища по своему вкусу. В каждой комнате доминируют свои пастельные оттенки. Тщательно продуманы все элементы декора. Глядя на все это великолепие, кажется, что попадаешь на съемки фильма о событиях 50-летней давности.
Кухня в стиле 1960-х годов.
Столовая в розовых тонах.
Агентство по недвижимости назвало эту находку «жемчужиной, которая скрывалась в раковине». Оно оценило дом почти в 700 000 долларов.
Комната для гостей.
Гостиная в доме с неприметным фасадом.
Ванная комната в розовых тонах.
Спальная комната в пастельных тонах.
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