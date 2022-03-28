Кровавая «Дора»: Как гигантская пушка нацистов могла изменить ход Второй мировой войны

Самая грозная пушка Второй мировой войны.
Женским именем «Дора» немцы назвали самую гигантскую пушку Второй мировой войны. Эта артиллерийская система калибром 80 сантиметров была настолько огромна, что передвигалась только по железной дороге. Она объездила половину Европы и оставила о себе неоднозначное мнение.
«Дору» разработали в конце 1930-х годов на предприятии Krupp в городе Эссене. Главная задача сверхмощного орудия - уничтожение фортов французской линии Мажино во время осады. На то время это были самые сильные укрепления, существовавшие в мире.
Сборная модель железнодорожной артсистемы «Дора».
Немецкая суперпушка «Дора» готова к стрельбе.
«Дора» могла стрелять снарядами массой в 7 тонн на расстояние до 47 километров. В полностью собранном виде «Дора» весила около 1350 тонн. Немцы разработали это мощное орудие, когда готовились к битве за Францию. Но когда в 1940 году начались бои, самая большая пушка Второй мировой войны еще была не готова. В любом случае, тактика Блицкрига позволила немцам захватить Бельгию и Францию всего за 40 дней, обойдя защитную линию Мажино. Это заставило французов сдаться с минимальным сопротивлением и укрепления не пришлось штурмовать.
«Дора» была развернута позже, во время войны на Востоке, в Советском Союзе. Ее использовали при осаде Севастополя для обстрела береговых батарей, героически защищавших город. Подготовка орудия из походного положения к стрельбе занимала полторы недели. Кроме непосредственно расчета из 500 человек, задействовался батальон охраны, транспортный батальон, два железнодорожных состава для подвоза боеприпасов, зенитный дивизион, а также своя военная полиция и полевой хлебозавод.
Боевая стрельба 80 см орудия «Дора».
800 мм снаряд для «Доры». Имперский военный музей, Лондон.
«Дора» на огневой позиции.
Немецкое орудие высотой с четырехэтажный дом и длиной 42 метра стреляло до 14 раз в день бетонобойными и фугасными снарядами. Чтобы вытолкнуть самый большой снаряд в мире, был нужен заряд в 2 тонны взрывчатки.
Считается, что в июне 1942 года «Дора» сделала 48 выстрелов по Севастополю. Но из-за большого расстояние до цели получилось всего несколько попаданий. К тому же, тяжелые болванки, если не попадали в бетонную броню, уходил в грунт на 20-30 метров, где их взрыв не вызывал больших повреждений. Суперпушка показала совсем не те результаты, на которые надеялись немцы, «вбухавшие» кучу денег в это амбициозное чудо-оружие.
Когда вышел ресурс ствола, орудие увезли в тыл. Планировалось после ремонта использовать его под осажденным Ленинградом, но этому помешало деблокада города нашими войсками. Затем суперпушку через Польщу увезли в Баварию, где в апреле 1945 подорвали, чтобы та не стала трофеем американцев.
В XIX-XX вв. было только два оружия, с большим калибром (90 см у обоих): британская мортира Маллета и американская Little David. Но «Дора» и однотипный «Густав» (не принявший участия в боевых действиях) были артиллерией крупнейшего калибра, участвовавшей в боях. Также это самые большие самоходные установки из когда-либо построенных. Тем не менее, в историю эти 800 мм орудия вошли как «совершенно бесполезное произведение искусства».
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