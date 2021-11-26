Самые изолированные места на планете

Когда большинство из нас задумывается об отдалённых и изолированных местах, в голову сразу же приходят мысли об Антарктиде, Исландии или Гренландии. 70% нашей планеты покрыто водой; на всей остальной поверхности Земли находятся семь континентов, каждый из которых по-своему уникален.



На нашей планете существуют места, где проживает крайне малое количество людей или которые каждый год посещает считанное число туристов из-за их изолированности и отдалённости.



Если вы проживаете в таком крупном городе, как Москва, Нью-Йорк, Токио, Мехико, Шанхай или Торонто, то усаживайтесь удобнее. Прочтя эту статью, вы удивитесь тому, на какие условия жизни готовы люди, желающие жить в изолированном от всего мира месте.



По какой бы причине ни оставались жители этих мест жить на своей малой родине — из-за природной красоты, недостатка населения или потому что они просто влюбились в свой город — эта статья заставит вас взглянуть на жизнь в большом городе совсем иначе.



10. Якутск, Россия

9. Нуук, или Готхоб, Гренландия

8. Сокотра, Йемен

7. Медог, Китай

6. Остров Пасхи, или Рапануи, Чили

5. Перт, Австралия

4. Остров Десепшен, Антарктида

3. Остров Питкэрн, южная часть Тихого океана

2. Кокосовые острова, или Килинг, Австралия

1. Эдинбург семи морей, Тристан-да-Кунья