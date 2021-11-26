Самые изолированные места на планете

Когда большинство из нас задумывается об отдалённых и изолированных местах, в голову сразу же приходят мысли об Антарктиде, Исландии или Гренландии. 70% нашей планеты покрыто водой; на всей остальной поверхности Земли находятся семь континентов, каждый из которых по-своему уникален.
На нашей планете существуют места, где проживает крайне малое количество людей или которые каждый год посещает считанное число туристов из-за их изолированности и отдалённости.
Если вы проживаете в таком крупном городе, как Москва, Нью-Йорк, Токио, Мехико, Шанхай или Торонто, то усаживайтесь удобнее. Прочтя эту статью, вы удивитесь тому, на какие условия жизни готовы люди, желающие жить в изолированном от всего мира месте.
По какой бы причине ни оставались жители этих мест жить на своей малой родине — из-за природной красоты, недостатка населения или потому что они просто влюбились в свой город — эта статья заставит вас взглянуть на жизнь в большом городе совсем иначе.
10. Якутск, Россия
Россию можно отнести к одной из самых холодных стран мира. Самая минимальная температура в зимний период здесь бывает в Якутске — она достигает -64,4°С. Из-за крайне низких температур большинство домов в городе построено на бетонных сваях. Несмотря на свой суровый климат, этот город является пятым в мире производителем алмазов.
Один из крупнейших фестивалей в Якутске — двухдневный праздник «Ысыах», посвящённый летнему солнцестоянию. Компенсируя время, проведённое в помещении в холодное время года, местные жители участвуют в соревнованиях по борьбе, наряжаются в народные костюмы и танцуют под русские народные песни.
9. Нуук, или Готхоб, Гренландия
Существует очень ограниченное количество способов попасть в столицу Гренландии. Пока большинство из нас проводит выходные за просмотром хороших фильмов или отправляясь в ресторан, жителям этого города не остаётся ничего другого, как наблюдать за китами с мая по ноябрь-месяц.
В городе существует немало туристических офисов, где предлагается широкий выбор развлечений на свежем воздухе, среди которых наблюдение за китами, плавание под парусами, пешие прогулки или катание на лыжах. Настоящий вызов для всех любителей активного отдыха!
8. Сокотра, Йемен
Если и существует на планете идеальное место для съёмок реалити-шоу «Последний герой», то это, конечно, остров Сокотра в Индийском океане. На его территории произрастает 307 видов растений, которые нельзя найти больше нигде на планете.
В ноябре прошлого года в западной части острова выпало более 410 миллиметров осадков, хотя среднее количество осадков, выпадающих ежегодно в осенне-зимний период, составляет 800 миллиметров. Можете себе представить неделю жизни на этом острове? А представьте, какие лавры достанутся вам, если вы получите столь уникальный и удивительный опыт!?
7. Медог, Китай
Медог — красивый посёлок, окружённый высокими горами. Всего в одноимённом уезде проживает чуть более 10.000 человек. Если бы не дорога, обеспечивающая возможность добраться до цивилизации, то в это изолированное место было бы очень сложно попасть.
Единственная существующая здесь дорога открыта только 8 месяцев в году из-за сильных снегопадов или оползней. Одним из недостатков проживания в Медоге является отсутствие образования и медицинского обслуживания.
Несмотря на свою изолированность, это место хорошо известно среди любителей походов и дикой природы. Благодаря туризму в городе появился доступ к Интернету, отели, почтовые услуги и местная автобусная станция.
6. Остров Пасхи, или Рапануи, Чили
На всемирно известном острове Пасхи расположено порядка 890 монументальных каменных статуй в виде человеческих голов с туловищем, которые были построены древним народом Рапануи.
У острова Пасхи — вулканическое происхождение: на его территории находятся три вулкана. Однако это никак не останавливает желающих посетить остров или даже жить на нём. Можете ли вы представить себе жизнь на острове, на котором обитает 30 разных видов птиц?
В 1700-ых годах наземные птицы, обитавшие на острове, вымерли из-за климатических изменений, чрезмерного промысла и истребления крысами.
Лучшее время для посещения острова Пасхи — лето, которое длится здесь с января по март. Пока большинство из нас, живущих в северном полушарии, в это время замерзает, здешняя температура достигает +22°С.
5. Перт, Австралия
Этот город также известен самым большим в мире количеством автовладельцев. На городских окраинах Перта — сухая, жаркая и пустынная земля.
Жители, как известно, очень часто выезжают из города из-за его чрезвычайной изолированности. Если вы любите наслаждаться солнцем, то Перт — идеальное для вас место! Солнце светит здесь 365 дней в году по 8 часов в день.
4. Остров Десепшен, Антарктида
Насколько сильно вы любите свой город? На острове Десепшен расположен активный вулкан. До 1941 года он был необитаемым, пока на него не прибыли англичане.
Люди со всего мира приезжают на остров Десепшен, чтобы увидеть колонии пингвинов. Здесь проводят научные исследования аргентинские и испанские учёные.
3. Остров Питкэрн, южная часть Тихого океана
Великобритания владеет одним из самых экзотических мест на планете. На живописном острове, спрятавшемся от цивилизации в Тихом океане, проживает 56 человек. Британское правительство, желающее увеличить население острова, в течение многих лет способствует переселению на него своих граждан.
Электричество на острове подаётся с 8:00 до 13:00 и с 17:00 до 22:00. Люди, переезжающие на остров, должны иметь с собой сбережения в размере как минимум 30.000 новозеландских долларов (почти 20.700 долларов США), плюс построить здесь свой дом стоимостью, в среднем, 140.000 новозеландских долларов (почти 97.000 долларов США).
2. Кокосовые острова, или Килинг, Австралия
Кокосовые острова представляют собой группу островов, на двух из которых — населённых людьми — построено всего 15 километров дороги.
Из-за маленького процента почтовых отправлений срок доставки почты занимает до 2 месяцев. Если вы когда-нибудь решите переехать на Кокосовые острова, то для начала убедитесь, что у вас есть среднее образование, потому что на острове есть только одна средняя школа.
Хотя на Кокосовых островах себе могут найти работу строительные рабочие, работники туристической сферы и лихтеровки, здесь насчитывается порядка 600 жителей, а уровень безработицы в 2011 году составил 6,7%. Кокосовые острова — идеальное место для пенсионеров, владельцев собственного бизнеса и тех, кто работает удалённо.
1. Эдинбург семи морей, Тристан-да-Кунья
Единственный способ попасть сюда — это 6-часовая поездка из Южной Африки по Атлантическому океану. Население Эдинбурга семи морей состоит из потомков переселенцев из Нидерландов, Шотландии, Англии, Италии и США.
Хотя остров на расстоянии кажется небольшим, его довольно трудно пройти пешком из-за неровной местности с крутыми подъёмами. Одной из самых приятных новостей для туристов будет то, что для посещения Эдинбурга семи морей виза не потребуется. Так что можете доставать сандалии и походную обувь прямо сейчас!
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии