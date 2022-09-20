Секретные эксперименты, правда о которых появилась в истории

В большинстве своем ученые являются подлинными героями. Они, в конце концов, решают все проблемы мира — от изобретения пастеризации и рентгеновского аппарата, до ядерных боеголовок и космических путешествий. Но наука, безусловно, имеет и свою темную сторону. Без сдерживающего фактора этики, некоторые исследователи заходят слишком далеко. Вот, к примеру, несколько действительно пугающих экспериментов, которые долгое время оставались под грифом секретно.









Пересадка головы обезьяны

Эксперименты Эджвуд

Эксперименты Гарварда

Операция Sea-Spray

Промывание мозгов