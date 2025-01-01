Что делать с новогодней ёлкой после праздников

Новогодние праздники в самом разгаре, но многие уже начинают задумываться о том, что делать с елкой после того, как они закончатся. Рассказываем, как поступить с живой и искусственной елкой в новом году, чтобы не навредить природе, а также принести пользу своей квартире и даче (если она у вас есть).







Можно ли выбрасывать елку в мусорный бак?

Вариант 1: Отдать на переработку

Вариант 2: Использовать в хозяйстве

Вариант 3: Посадить

Вариант 4: Помыть и упаковать

Вариант 5: Использовать для декора

Елку часто отправляют на мусорку.Самый простой вариант избавиться от живой новогодней елки – выбросить ее в мусорный бак. Именно так поступает большинство людей, даже не задумываясь о том, насколько это вредно для экологии. На первый взгляд может показаться, что раз дерево – это органический продукт, то на свалке оно будет постепенно разлагаться, никому не мешая.Однако это не совсем так.В природе деревья умирают максимально естественно: это происходит непосредственно на почве, в экосистеме, где продуктами разложения питаются насекомые, животные и пр. Процесс разложения может длиться более 30 лет, при этом двухметровая ель выделит около 16 килограмм углекислого газа.На свалке ни о каком естественном разложение не может быть и речи, так как другой мусор серьезно тормозит этот процесс. В результате метана и углекислого газа, которые загрязняют окружающую среду, выделится в разы больше. Так как же поступить?Во многих городах есть пункты приема живых елок.Самым правильным вариантом будет отдать новогоднее дерево на переработку. После новогодних праздников практически в каждом городе организовывают специальные пункты приема елок, чтобы привлечь внимание жителей к защите экологии. Собранные деревья используют для производства древесной щепы и почвогрунта. Также можно отвезти елку в зоопарк – если на ней осталась свежая хвоя, некоторые животные скажут огромное спасибо. Кроме того, сотрудники зоопарков размещают деревья в вольерах, чтобы звери спали на них или точили когти. Куда бы вы ни решили сдать дерево, не забудьте снять с него все игрушки, гирлянды, дождики и прочую мишуру.Распилите елку на дрова.Живую елку, которая больше не нужна, можно отвезти на дачу и распилить на дрова – в результате у вас будет чем растопить печь или из чего разжечь костер на шашлыки. При сжигании дерево выделяет примерно то же количество газов, что и при естественном разложении. Хвойные ветки отлично подойдут для изготовления банных веников, а хвою, которая хорошо удерживает влагу, можно будет использовать для укрытия почвы.Еще один вариант, который пригодится в хозяйстве, – компостирование. Для этого закопайте ель во дворе или используйте в качестве природного удобрения для растений. В последнем случае понадобится компостная яма.Посадите елку на дачном участке.Живете в частном доме или являетесь счастливым обладателем дачи? Тогда советуем изначально покупать ель, пихту или сосну в красивом кашпо. Так вы сможете убить двух зайцев сразу: и создать дома новогоднюю атмосферу, и позаботиться о дачном участке. Весной дерево можно будет отвезти за город и посадить. Советуем сделать из этого новогоднюю традицию: тогда через несколько лет на участке будут красоваться стройные ряды потрясающих елок, каждая из которых будет ассоциироваться с прожитыми годами и отмеченными праздниками.• Хранить дерево следует на проветриваемом балконе вплоть до самого Нового года, а через несколько дней после праздника – отнести обратно. Дело в том, что елка может погибнуть от сухого и теплого воздуха, поэтому держать ее нужно в прохладном месте. Избегайте тесного контакта дерева с радиаторами отопления, а также включайте почаще увлажнитель в той комнате, где оно стоит.• Елка нуждается в частом и обильном поливе, поэтому пока она будет стоять на балконе, не забывайте обеспечивать ей надлежащий уход. А когда вы занесете ее в гостиную, добавьте к поливу еще и опрыскивание из пульверизатора. Делать это нужно несколько раз в день, чтобы дереву хватало влаги, и оно оставалось зеленым.• В начале марта нужно будет найти на дачном участке подходящее место для будущей ели и провести ряд подготовительных работ: выкопать ямку на теневой стороне двора и присыпать его хвоей, которая послужит своеобразным удобрением.Используйте для хранения картонную коробку.Живые елки встречаются в современных квартирах все реже. Многие люди считают их непрактичными и неэкономными, ведь каждый год приходится покупать новую лесную красавицу. Поэтому они принимают решение один раз вложиться в искусственную елку и потом каждый год использовать ее для создания новогодней атмосферы. Если вы входите в категорию таких людей, тогда этот совет для вас.Снимите с елки все игрушки, гирлянду и прочие украшения, ополосните ее под душем, высушите (удобно делать это на балконе), а затем упакуйте в герметичный мешок для одежды. Также можно использовать подходящие по размеру картонные коробки. Некоторые хозяйки обматывают каждую веточку полиэтиленовой пленкой, чтобы новогодняя красавицы была максимально компактной и занимала минимум места. Если на веточках ели есть декор в виде снега, будьте максимально осторожны, чтобы случайно его не смыть или не стряхнуть.Из иголок сделайте мыло, а из веток – когтеточкуЕще один вариант использования живой ели после того, как прошли новогодние праздники, – сделать из нее красивый и натуральный декор для дома. Вот несколько идей, которые помогут вам украсить квартиру:• Возьмите толстую ветку, очистите ее от иголок, и закрепите на стене в прихожей (в качестве подложки можно использовать какую-нибудь доску). В результате у вас получится оригинальная и стильная вешалка для одежды. Если в коридоре не так много места и нужен более компактный вариант, тогда вы можете нарезать несколько веток с сучьями, закрепить их на поверхности на удобной высоте и использовать в качестве крючков для одежды.• Соберите с ели свежие иголки (лучше всего это делать в перчатках, чтобы не пораниться), положите их в миску и залейте водой на несколько часов. По истечении времени переложите иголки в чашу блендера и хорошо измельчите. Сделайте из кастрюли с водой и миски водяную баню, растопите на ней детской мыло и добавьте в массу измельченные иголки. После того, как смесь застынет, у вас получится потрясающее зеленое мыло с запахом хвои.• Также из иголок можно сделать новогоднее саше. Для этого смешайте их в миске вместе с палочками корицы, гвоздикой, бадьяном, кожурой цитрусовых, пересыпьте все в льняной мешочек и зашейте либо завяжите на крепкий узел.• Оставьте от ели толстый ствол высотой примерно один метр, очистите его от веток и иголок и плотно обвяжите толстой веревкой или бечевкой. В результате у вас получится прекрасная и бюджетная когтеточка, которая точно понравится вашим котам.• Распилите ствол на круглые дощечки небольшого размера, пройдитесь наждачкой, чтобы хорошо зачистить поверхность от щепок и используйте в качестве подставки под горячие кружки. Также такие дощечки можно выкладывать на стене, как мозаику – получится оригинальное панно.