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С нами не соскучишься!

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Враги нашего сладкого, крепкого сна, или как не бродить среди ночи по дому!

Враги нашего сладкого, крепкого сна, или как не бродить среди ночи по дому!

Как же здорово прилечь на диван, разложить вокруг себя разные вкусности и поедать их за просмотром любимого фильма, сериала, телепередачи. Так не заметишь, как пройдет целая ночь. Или зайдешь перед сном в социальные сети на минутку, а так одноклассника найдешь, давнего друга/подругу и начинается переписка. И снова до утра.

Вроде бы хорошо проведенное время, но на следующее утро жалеешь об этом. Во-первых, ночные поедания лакомств «подкорректируют» фигуру, причем в худшую сторону, во-вторых, весь день чувствуешь себя уставшим, вялым, постоянно хочется спать и только этим забита голова. Обещаешь себе в этот раз лечь пораньше, ждешь ночи и что? Ложишься спать, а вчерашние впечатления и эмоции порождают множество мыслей. Ой, как они не кстати. И как же быть? Есть такие методы, после которых на утро ты свеж, бодр и энергичен, а не вял и подавлен.



Враги нашего сладкого, крепкого сна, или как не бродить среди ночи по дому!




Свежий воздух всему голова
Всегда кажется, что в теплой комнате да под теплым одеялом не только уютно, но и засыпается хорошо. Однако это первая и самая большая ошибка. Привычная температура в комнате для комфортного пребывания составляет примерно 22-24 градусов. А вот для хорошего сна температура воздуха не должна превышать 18 градусов. Так что открываем на всю ночь окна и форточки, если, конечно, не зима на улице, и дышим, на полные легкие, свежим воздухом.

Враги нашего сладкого, крепкого сна, или как не бродить среди ночи по дому!
Еда – ночной враг
Существует простая закономерность: спит желудок – спит его хозяин, и наоборот. Ну вот представьте себе, наелись первого блюда, второго, еще и чаем запили с булочкой. Когда желудку отдыхать? А некогда. Если ему не спится, то и Вам нельзя. Мало того, что лишние килограммы ту как тут, еще и красные, уставшие глаза, поникший взгляд, рассеянность под утро. Если хочется выглядеть на все 100, значит нужно кушать горячие котлеты и аппетитное пирожное за парочку часов до сна. В противном случае, вы рискуете бродить по дому, аки приведение.

Враги нашего сладкого, крепкого сна, или как не бродить среди ночи по дому!
Забыть и простить
Почему-то именно ночью начинают всплывать старые обиды, вспоминается, что соседка слева не отдала книжку, хотя обещала пару месяцев назад, «надо было сказать/ответить по-другому» и т.д. Все, сон как рукой сняло, а виной всему нервы, перенесенный недавно стресс, злость на кого-то, которая так и грызет изнутри. Что делать? Забыть старые обиды, простить всех (хотя бы на время сна, если тяжело насовсем) и вместо негативных воспоминаний лучше пофантазируйте о счастливом будущем, пусть оно будет слишком фантастическим, зато наполненным радостью и положительными эмоциями. Такие мысли обеспечат не только крепкий, но и сладкий сон. А это значит, что на утро, вы будете полны сил и энергии, встретить новый день, на встречу новым испытаниям.

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