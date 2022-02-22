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Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Вилли Майвальд вырос в семье, занимающейся отельным бизнесом. Но как это иногда бывает, молодой человек ясно понимал, что его стезя никак не связана с семейным делом, и сразу после школы он уехал в Париж, где сделал блестящую карьеру как фешен-фотограф.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа


Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Студийный снимок. Автор фото: Willy Maywald.

Вилли Майвальд (Willy Maywald) родился в Германии, там же посещал школу искусства. В 1931 году он переехал в Париж, где стал активно снимать жизнь на улицах, в кафе, завязал знакомства с творческой элитой города, стал снимать у них дома интерьеры, организовал мастер-класс на Монпарнасе, да и вообще явно не скучал. В то время его можно было увидеть буквально в каждой части столицы Франции.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фешен-фотография от Вилли Майвальда.

В 1942 году Майвальду предложили работу фотографом в Швейцарии, куда он отправился на четыре года, а позже вернулся снова в Париж, теперь уже с намерением снимать людей. Вместо работы в обычном фотоателье Майвальд решил покорить мир моды и знаменитостей. Удивительно, но ему почти сразу же повезло. То ли нужные люди разглядели в нем талант, то ли старые знакомства сыграли свою роль. Так или иначе, Майвальд сделал стремительную карьеру. Он работал на дома Christian Dior, Pierre Balmain, Jacques Fath и Jeanne Paquin.



Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Модели в изысканных платьях. Автор фото: Willy Maywald.

В то время снимки для домов мод проходили исключительно в студиях. Майвальд был первым, кто вывел моделей в их неимоверно дорогих изысканных нарядах на улицы города. Это было настолько необычно и новаторски в то время, что дом «Диор» решил взять Майвальда своим ведущим фотографом. Его фотографии попадали на обложки известных журналов (Vogue, Vanity Fair и другие), но большую часть своей работы Майвальд все же посвящал сотрудничеству с «Диор».

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фотосъемка вне студии. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Вилли Майвальд был первым, кто вывел моделей для съемок на улицы.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фотосессия в парке. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

В кафе Парижа. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

На улицах Парижа. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фешен-снимки для журналов мод. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фотографии моды в 1940-60-х годах. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Солнечный день в Париже. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Вилли Майвальд — главный фотограф «Диор».

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Модели позируют на улицах города. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Классические студийные снимки. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фотографии Вилли Майвальда.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Новатор в фешен-фотографии. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Изящные модели на улицах города. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фешен-фотосессия. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

На улицах Парижа. Автор фото: Willy Maywald.

Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Фешен-фотографии 1940-60-х гг. Автор фото: Willy Maywald.

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