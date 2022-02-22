Классическая элегантность Dior: изысканные модели 1940-1960-х годов на улицах Парижа

Вилли Майвальд вырос в семье, занимающейся отельным бизнесом. Но как это иногда бывает, молодой человек ясно понимал, что его стезя никак не связана с семейным делом, и сразу после школы он уехал в Париж, где сделал блестящую карьеру как фешен-фотограф.













Студийный снимок. Автор фото: Willy Maywald.



Вилли Майвальд (Willy Maywald) родился в Германии, там же посещал школу искусства. В 1931 году он переехал в Париж, где стал активно снимать жизнь на улицах, в кафе, завязал знакомства с творческой элитой города, стал снимать у них дома интерьеры, организовал мастер-класс на Монпарнасе, да и вообще явно не скучал. В то время его можно было увидеть буквально в каждой части столицы Франции.







Фешен-фотография от Вилли Майвальда.



В 1942 году Майвальду предложили работу фотографом в Швейцарии, куда он отправился на четыре года, а позже вернулся снова в Париж, теперь уже с намерением снимать людей. Вместо работы в обычном фотоателье Майвальд решил покорить мир моды и знаменитостей. Удивительно, но ему почти сразу же повезло. То ли нужные люди разглядели в нем талант, то ли старые знакомства сыграли свою роль. Так или иначе, Майвальд сделал стремительную карьеру. Он работал на дома Christian Dior, Pierre Balmain, Jacques Fath и Jeanne Paquin.

Модели в изысканных платьях. Автор фото: Willy Maywald.В то время снимки для домов мод проходили исключительно в студиях. Майвальд был первым, кто вывел моделей в их неимоверно дорогих изысканных нарядах на улицы города. Это было настолько необычно и новаторски в то время, что дом «Диор» решил взять Майвальда своим ведущим фотографом . Его фотографии попадали на обложки известных журналов (Vogue, Vanity Fair и другие), но большую часть своей работы Майвальд все же посвящал сотрудничеству с «Диор».Фотосъемка вне студии. Автор фото: Willy Maywald.Вилли Майвальд был первым, кто вывел моделей для съемок на улицы.Фотосессия в парке. Автор фото : Willy Maywald.В кафе Парижа. Автор фото: Willy Maywald.На улицах Парижа. Автор фото: Willy Maywald.Фешен-снимки для журналов мод. Автор фото: Willy Maywald.Фотографии моды в 1940-60-х годах. Автор фото: Willy Maywald. Солнечный день в Париже. Автор фото: Willy Maywald.Вилли Майвальд — главный фотограф «Диор».Модели позируют на улицах города. Автор фото: Willy Maywald.Классические студийные снимки. Автор фото: Willy Maywald.Фотографии Вилли Майвальда.Новатор в фешен-фотографии. Автор фото: Willy Maywald.Изящные модели на улицах города. Автор фото: Willy Maywald.Фешен-фотосессия. Автор фото: Willy Maywald.На улицах Парижа. Автор фото: Willy Maywald.Фешен-фотографии 1940-60-х гг. Автор фото: Willy Maywald.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)