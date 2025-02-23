5 основных механизмов, как рекламные ролики меняют наш образ мысли

1. Показанный в рекламе статус-кво намеренно заставляет нас чувствовать себя хуже (без данного товара/услуги)

Дали бы оценил отсылочку. / Фото: wallhere.com

Даже животные жаждут обладать. / Фото: toyota.com

2. Реклама навязывает нам стандарты

Еда не будет иметь вкуса без прирав МАГГИ. Плакат столетней давности. / Фото: ebay.com

Мыло стоит в среднем в 15 раз дешевле, чем джиллеттовская пенка для бритья ног. / Фото: @gillettevenusde

Хочешь одичать от счастья? Купи крем для бритья LISTERINE. / Фото: pinterest.com

3. Рекламщики не гнушаются нагнетать страх

Оздоровись-ка не на шутку, скушай такой хлеб из смеси! / Фото: marydocenko.blogspot.com

Данный плакат 1956 года утверждает, что эти люди так хорошо выглядят, потому что придерживаются правильной диеты и пьют PEPSI. / Фото: ebay.com

4. Реклама навязывает образ жизни

Результат рекламной кампании. / Фото: fishki.net

Рекламный плакат LUCKY STRIKE 1920-х гг. / Фото: etsy.com

Рекламный плакат столетней давности о том, что кола делает всех счастливыми (спойлер: и подверженными диабету). / Фото: all4soul.com

5. Для рекламы важно закреплять стереотипы

Без кед CONVERSE ты ботан-неудачник! / Фото: all4soul.com

Финт с разными цветами для мальчиков и девочек - один из самых успешных маркетинговых ходов 20 века. / Фото: 63shara.ru