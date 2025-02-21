Опаснейшие пляжи в мире

Кто не любит отпуск на пляже? Белый песок, кристально чистая вода, кокосовые пальмы вокруг — и конечно, никакой опасности. Какая опасность в отпуске, это же не офис!







Тут человек должен расслабляться. Однако, даже в таких пасторальных местечках несчастных туристов поджидают нежданные, зачастую очень зубастые сюрпризы.

Пляж Чоупатти

Пляж Ханакапяи

Плайя-Зиполите

Пляж Гансбаай

Пляж Херд-Айленд

Дюма-Бич

Пляж Килауэа

Берег Стэтхи

Остров Фрейзер

Пляж Бикини-Атолл