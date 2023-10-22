С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Правка выравнивает край лезвия, и ничего не отламывает.Японец показал ве...
  • Sergey Ivanov
    Вздор! графит здесь ни при чем! Ножи тупятся от того, что самая тонкая часть лезвия подгибается. Смысл этого действи...Японец показал ве...
  • Алексей
    Жаль пальцы не порезал.А надо бы.3 проверенных спо...

Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде


Чудные вещи, найденные в секонд-хендах.

Чудные вещи, найденные в секонд-хендах.

Секонд-хенды уже давно стали частью нашей жизни. Одни брезгливо морщатся при упоминании этих магазинов, а другие с радостью отправляются на поиски эксклюзивных вещей. Мы же собрали сегодня 17 снимков удивительных вещей, которые были обнаружены в секондах совершенно случайно.

1. «Вот оно! Это же именно то, что я искал!»


Сложно себе представить, что кто-то добровольно расстался с фигуркой Голлума!

Сложно себе представить, что кто-то добровольно расстался с фигуркой Голлума!

 

2. Тот редкий случай, когда поход по магазинам принес доход, а не расходы!


Какой-то добрый человек совершенно случайно оплатил все покупки!

Какой-то добрый человек совершенно случайно оплатил все покупки!

 

3. «Ну как устоять перед этим милым динозавром!?»


Голова динозавра.

Голова динозавра.

 

4. «Пожалуй, куплю и буду гостям в эту чашку чай наливать!»


Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде

«Настоящий фанат так бы не поступил!»

 

5. Секонд-хенд - это как кружок по интересам! Никогда не знаешь, остатки чьего хобби найдешь там завтра...


Привет от сатанистов!

Привет от сатанистов!

 

6. «Скажите честно, скольких человек убили на этом диване?»


Диван с места преступления.

Диван с места преступления.

 

7. Никто не сможет грустить, стоя на этих мягких весах!


Пушистые весы.

Пушистые весы.

 

8. «Теперь мой кумир в моем туалете, а муж будет лучше целиться!»


Экстравагантное туалетное сидение.

Экстравагантное туалетное сидение.

 

9. «И материал хороший и «окошко» для вентиляции...Наверное, надо брать!»


Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде

«Окно» вентиляции в трусах.

 

10. «С таким галстуком успех мне просто гарантирован!»


Броский галстук.

Броский галстук.

 

11. «Хм, камень, который приносит удачу...»


Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде

«А какая-нибудь гарантия на камень есть?»

 

12. Даже маньяки, заглянув в секонд, смогут найти что-то себе по душе!


Наступать на лица пупсов?

Наступать на лица пупсов?

 

13. Похоже кто-то сначала сел в суперклей, потом в пепельницу, а владельца комиссионки убедил, что это шедевр дизайна


Случайный шедевр дизайна.

Случайный шедевр дизайна.

 

14. «Помните то вирусное фото про платье, которое меняет цвет...»


Похоже кто-то решил загадку по-своему!

Похоже кто-то решил загадку по-своему!

 

15. « Хотела купить косметическую маску, но увидела эту и не удержалась!»


Эффектная маска.

Эффектная маска.

 

16. «Надо же, как кого-то вдохновляют трусы!»


Перчатки, как трусы.

Перчатки, как трусы.

 

17. «А разве производитель не должен заплатить мне за использование моего портрета!»


Когда внезапно находишь футболку с изображением самого себя.

Когда внезапно находишь футболку с изображением самого себя.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хенде

И не забудьте:
Забавные вещички, которые были случайно обнаружены в секонд-хендеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх