Приёмы уборки, которые оценил бы даже мистер Пропер

Чтобы домашние хлопоты были приятным хобби, а не второй работой, нужно знать, как максимально облегчить ведение быта. В этом вопросе сильно помогают различные лайфхаки.







Но так как на просторах интернета их огромное количество, сложно сориентироваться, какие действительно работают, а какие лишь отнимают время. Среди всего разнообразия Novate.ru отобрал действенные приемы, которые помогут вести хозяйство с удовольствием.



Прием 1: Как быстро отмыть микроволновку?

Прием 2: Как очистить подошву утюга?

Прием 3: Как убрать неприятный запах в холодильнике?

Прием 4: Как очистить мебель от жирных пятен?

Прием 5: Как очистить унитаз подручными средствами?

Прием 6: Как отмыть маркер со стены?

Прием 7: Как почистить межплиточные швы?

Прием 8: Как помыть стекла?

Прием 9: Как очистить стены от грязи?

Поставьте в микроволновку тарелку с водой и моющим средствомА у вас есть специальная крышка для микроволновки, которой нужно накрывать тарелку с едой перед разогревом? Если да, то другой вопрос: как часто вы ею пользуетесь? Дело в том, что такая крышка существенно облегчает уход за микроволновой печью, так как не позволяет жиру и кусочкам пищи разлетаться по стенкам. В противном же случае приходится приводить в порядок прибор чуть ли не каждую неделю, еще и думать, как устранить застаревшие пятна.Хорошо, что есть отличный способ, как очистить микроволновку быстро, без головной боли и без использования бытовой химии. Для этого понадобится лишь средство для мытья посуды. Нужно добавить несколько капель в миску либо контейнер с водой и поставить в микроволновую печь на 4-5 минут (важно, чтобы жидкость закипела). Пар размягчит все имеющиеся загрязнения, и вам останется лишь протереть дно и стенки губкой либо влажной тряпкой. Минимум усилий и максимум результата!Соль хорошо очищает подошву утюга.Давайте будем честными и откровенными: все мы хотя бы раз выставляли неправильную температуру на утюге или отвлекались во время глажки, в результате чего на одежде появлялись подпалины. О том, как спасти одежду от несерьезных повреждений мы рассказывали в других статьях, а в этой поговорим о том, как после неприятного инцидента очистить подошву утюга.Итак, нужно взять противень, заполнить его солью и поставить сверху разогретый прибор. Подождите десять минут, после чего остудите утюг и протрите его мягкой салфеткой от остатков соли: вместе с белыми кристаллами уйдут и загрязнения. После этой процедуры устройством можно будет пользоваться в прежнем режиме, не переживая о том, что подошва будет приставать к ткани.Используйте пакетики с силикагелем.Появление неприятного запаха в холодильнике необязательно связано с испортившимися продуктами, но провести ревизию все-таки стоит. После того, как вы пересмотрите содержимое холодильника и помоете все полки, советуем разложить на них пакетики с силикагелем. Да-да, те самые, которые кладут в коробки с новой обувью. Вещество отлично впитывает влагу и используется для того, чтобы изделия не подвергались сырости. Так почему бы не применить эти свойства себе не пользу? Силикагель будет впитывать не только лишнюю влагу, которая периодически появляется в холодильнике, но также надолго устранит неприятный запах.Мука «вберет» в себя жир с дивана.Неизменным ингредиентом практически любой выпечки является мука, поэтому у большинства хозяек она обязательно присутствует на кухне. Оказывается, ее смело можно применять не только для создания кулинарных шедевров, но также для уборки. Особенно она пригодится, если вы нечаянно уронили на диван или кресло кусочек жирной пищи, например, мяса или пиццы.Пока пятно не успело впитаться в ткань, быстро засыпьте его мукой, а через две-три минуты раскатайте руками. В конце вам останется только смести остатки муки ладонью, а лучше – убрать пылесосом. Вместе с ней с мебели уйдет и жир. Даже если останется небольшой след, потом его будет гораздо проще устранить специальными средствами, так как мука выполнит основную работу.Сода поможет убрать известковый налетИзвечный вопрос: как очистить унитаз без агрессивной бытовой химии, чтобы он сиял чистотой? У каждой хозяйки есть для этой цели свое универсальное средство, мы же предлагаем воспользоваться помощью соды. О ее волшебных свойствах, особенно, когда дело касается быта, знают, пожалуй, все. Со многими проблемами она справляется даже лучше профессиональных средств, но при этом является полностью экологичной и безопасной.Поэтому откладываем в сторону агрессивные вещества и берем в руки упаковку с содой. Обильно засыпьте ею предварительно смоченные стенки унитаза, оставьте на 15 минут, чтобы лучше подействовала, после чего пройдитесь ершиком. Мыльный и известковый налет уйдут в доли секунды. А если есть следы ржавчины, попробуйте устранить их с помощью обычной кока-колы.Используйте лимонный сок от следов маркераНе зря у перманентного маркера такое название. Он очень стойкий и стереть его с мебели или стены очень сложно, если не сказать невозможно. Но попытаться можно, ведь никогда не знаешь, какое именно сырье производитель использовал в процессе создания этого маркера.Возьмите ватный диск, выдавите на него небольшое количество лимонного сока и протрите участок, на котором заметили следы маркера. Это может быть пол, стена или мебель (от творческих детей можно ожидать всего, что угодно). Цитрусовые хорошо нейтрализуют такие загрязнения, поэтому есть все шансы, что поверхность очистится от следов маркера.Зубная щетка поможет добраться до труднодоступных местВ квартире есть много труднодоступных мест, с которыми возникает множество проблем во время уборки. Одно из них – межплиточные швы. Мало того, что в них быстро скапливается грязь (а иногда и плесень), так еще и процесс очистки получается долгим, муторным и не всегда результативным.Если вы уже устали думать, как привести швы в порядок, вооружитесь старой зубной щеткой. Нужно лишь нанести на нее средство, предназначенное для борьбы с известковым налетом, и пройтись по загрязненным участкам. Маленькая и юркая щетка устранит проблему в два счета, и избавит вас от головной боли.Соленая вода помоет стекла без разводов.Идеально чистые стекла, без единого намека на пыль, грязь и разводы – мечта любой хозяйки. Вот только добиться такого результата получается далеко не всегда. Сначала приходится несколько недель настраивать себя на уборку окон, а потом еще столько же искать средство, которое позволит очистить их быстро и качественно. А ведь все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. По сути, вам нужна только соль, вода и мягкая тряпка.Налейте в миску подходящего размера 200 миллилитров воды, добавьте две столовых ложки соли и хорошо перемешайте, чтобы кристаллики полностью растворились. После этого перелейте средство в бутылку с пульверизатором, распылите его на стекла и хорошо протрите поверхность тряпочкой. В конце вытрите все насухо и наслаждайтесь результатом!Кондиционер для белья – мягкое средство для очистки.Заметили пятна на стенах? Не торопитесь расстраиваться и думать, хватит ли у вас денег для косметического ремонта. Вне зависимости от того, какое у вас покрытие – обои, краска или декоративная штукатурка – всего одно средство поможет устранить загрязнения без вреда для поверхности.Возьмите воду и кондиционер для белья, смешайте их в соотношении 3:1, после чего смочите в растворе тряпку и пройдитесь по грязным участкам. Пятна от обуви и прочие загрязнения отмываются на раз! При этом стены не страдают от уборки.