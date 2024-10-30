Какими стали через год после похудения 7 участниц шоу «Большие девочки»,что ещё случилось в их жизни

Лилит Хачатрян

Лилит Хачатрян на финале шоу и сейчас.

Амина Усманалиева

Амина Усманалиева на финале шоу и сейчас.

Арина Киселева

Арина Киселева на финале шоу и сейчас.

Настя Белозерова

Настя Белозерова на финале шоу и сейчас.

Алёна Костюк

Алёна Костюк на финале шоу и сейчас.

Дарья Трошина

Дарья Трошина на финале шоу и сейчас.

Настасья Сытникова

Настасья Сытникова на финале шоу и сейчас.