Какими стали через год после похудения 7 участниц шоу «Большие девочки»,что ещё случилось в их жизни

Шоу, связанные с похудением, всегда пользуются популярностью. Зрители любят их и за волшебные преображения участников, обычно показывающих прекрасные результаты, и за вдохновение, которое они дарят окружающим. Шоу «Большие девочки» в этом плане несколько выделяется на фоне других похожих проектов. Во-первых, принимали участие в нём исключительно представительницы прекрасного пола, а во-вторых, каждая из них пережила глубокую психологическую травму. С девушками на шоу работали психологи, и участницы показали неплохие результаты, правда, они были более скромными, чем на других проектах. Но удалось ли «Большим девочкам» улучшить или хотя бы сохранить результаты?
Лилит Хачатрян
Лилит Хачатрян на финале шоу и сейчас.
Эта девушка резко набрала вес в выпускном классе школы, когда ей из-за болезни назначили гормональное лечение. Лилит страдала от насмешек ровесников и непонимания со стороны близких. К тому же она мечтала о любви и была уверена: нормальные парни на такую, как она, даже не посмотрят. На проект 23-летняя девушка-маркетолог пришла с весом в 120 килограммов, а в итоге стала победительницей, успешно избавившись от 39 кг.
Сразу после проекта она активно вела свой блог в одной из социальных сетей, поддерживала физическую форму, правильно питалась и откровенно гордилась своими результатами. Но спустя время она перестала размещать свои фотографии, а после появилась на шоу «Адский шеф», и стало понятно: свои результаты победительница «Больших девочек» не только не улучшила, но ухудшила. Она явно набрала с десяток килограммов, а в комментариях объяснила это срывом, однако пообещала продолжить свою борьбу за стройность. Пока же ей нечем особенно похвастаться.
Амина Усманалиева
Амина Усманалиева на финале шоу и сейчас.
Финалистка шоу «Пацанки» прошла в проект с желанием избавиться от ненавистных килограммов и была полна решимости добиться успеха. Она очень поправилась на фоне гормонального лечения, но при этом не скрывала: она ест очень много, практически ни в чём себе не отказывает. Ещё в школьные годы она научилась не давать себя в обиду, тяжёлой рукой наказывая обидчиков, а во время шоу «Большие девочки» демонстрировала и решительность, и азарт, и проказливый характер. Она заняла второе место на проекте, избавившись от 39 килограммов, как и Лилит Хачатрян, но в процентном отношении ей совсем немного не хватило для победы.
Прямо во время финала Амина не справилась с эмоциями и ушла со сцены в слезах после объявления результатов. Видимо, стресс сыграл свою роль: сразу после окончания «Больших девочек» она стала стремительно набирать вес. При этом в своём микроблоге она не выкладывает собственные фотографии и видео, а вот на снимках друзей видно, что она уже вернулась к своим изначальным 120 кг.
Арина Киселева
Арина Киселева на финале шоу и сейчас.
В детстве она активно занималась бальными танцами и не раз добивалась хороших результатов, занимая призовые места на серьёзных соревнованиях и даже участвовала в конкурсах красоты. Всё изменилось, когда девочке исполнилось 14 лет. Именно в то время её родители стали всерьёз ссориться, дело шло к разводу, а дочь от переживаний стала много есть, в результате была вынуждена из-за лишних килограммов оставить танцы. На проекте она основательно похудела, смогла снова начать танцевать, пусть пока не на профессиональном, а на любительском уровне. Она избавилась от 28 кг и была намерена двигаться дальше. Но на самом деле она, кажется, вполне благополучно отказалась от своего намерения. По крайней мере, во время участия в проекте «Свадьба вслепую» Арина выглядела значительно поправившейся по сравнению с финалом «Больших девочек».
Настя Белозерова
Настя Белозерова на финале шоу и сейчас.
Она рано осталась без родителей, а воспитывавшая Настю бабушка постоянно упрекала внучку, всегда говорила, что она слишком много ест, и девочка стала есть тайком, стараясь наесться «впрок». Уже став взрослой, Настя Белозерова не могла ограничивать себя в еде, она постоянно заедала проблемы и, как следствие, набирала вес. На проект она пришла с огромным желанием избавиться от ненавистных лишних килограммов, которые мешали её не только двигаться, но ещё и обрести личное счастье. Девушка была уверена: её молодой человек не делает предложение, потому что она полная. «Большие девочки» помогли Насте избавиться от 45 лишних килограммов и получить долгожданное предложение руки и сердца прямо на сцене финала. После проекта девушка продолжила худеть, она вышла замуж и, кажется, вернула все сброшенные килограммы обратно.
Алёна Костюк
Алёна Костюк на финале шоу и сейчас.
Она пришла на проект с самым большим весом и, кажется, с самыми большими проблемами из-за него. Алёна весила 242 килограмма, из-за чего она не могла нормально двигаться, каждый шаг причинял ей боль. Она никогда не была стройной, но после того, как родители стали уделять ей меньше внимания из-за рождения братьев, она научилась находить утешение в еде. Алёна пришла на проект настолько закомплексованной и недоверчивой, что поначалу её трудно было даже разговорить. На шоу Алёна Костюк шаг за шагом открывалась. Ей было сложно во всех отношениях, часто она не участвовала в соревнованиях просто потому, что не могла выполнять элементарные физические упражнения. Тем не менее она упорно старалась сбросить вес и за время проекта избавилась от 45 килограммов.
Она не дошла до финала, но зато не остановилась после того, как «Большие девочки» закончились. За своё упорство она была вознаграждена сполна. Её пригласили на второй сезон проекта, но самое главное – она продолжает худеть и сегодня. Девушка каждый день занимается и контролирует своё питание. Ей предлагали операцию по уменьшению желудка, но Алёна категорически отказалась, заявив, что сможет добиться результата без хирургического вмешательства.
Дарья Трошина
Дарья Трошина на финале шоу и сейчас.
Эта девушка постоянно находится в конфликте со всем миром и сама с собой. На шоу она со всеми ссорилась, часто провоцировала конфликты. А вся проблема заключалась в том, что она с самого детства была обделена любовью. Она родилась, когда её родителям было 15 и 17 лет, они постоянно ссорились, а на дочь вообще не обращали внимания. Всё, чего хотела Даша, это внимания и любви мамы. Но она не находила понимания в семье, поэтому стала замещать его вкусной обильной едой.
Она пришла на проект с весом 134 килограмма, смогла сбросить 28 из них. Но на достигнутом она не остановилась и продолжила худеть после проекта. Она сменила сферу деятельности, уволилась из налоговой и занялась тем, что ей нравится больше всего на свете: стала фотографом. А по ночам она, как и до проекта, подрабатывает в такси. Она продолжает худеть и с каждым днём нравится себе всё больше. На фотографиях Дарья выглядит очень счастливой.
Настасья Сытникова
Настасья Сытникова на финале шоу и сейчас.
Победительница домашнего похудения пришла на проект с весом 154 килограмма и огромными проблемами в личной жизни. Она и набрала свой огромный вес из-за бесконечных конфликтов с мужем. Супруг перестал интересоваться ею как женщиной и даже откровенно говорил о том, что ей не мешало бы похудеть. Если к этому добавить детскую травму от того, что родители ограничивали её в еде, когда она начала поправляться, то можно понять, сколь сложным было состояние 27-летней девушки. Ко всем её проблемам добавился ещё и страх отсутствия детей, врачи уже сказали ей о невозможности выносить и родить ребёнка в таком весе.
Девушка выбыла из шоу на 7-й неделе, но на финале смогла удивить зрителей. Она сбросила с начала шоу до его финала 47 кг и выиграла главный приз для тех, кто продолжил дома свой путь к стройной фигуре. Настасья не стесняется показывать себя на своих страницах в социальных сетях. Был период, когда она стала набирать вес снова, но смогла остановиться и теперь снова следит за собой, правда, до веса, в котором она была на финале, ей надо сбросить ещё больше 10 кг.
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