Комнатные растения, для которых холодный балкон — то, что надо

Многие уверены, что все растения без исключения необходимо содержать в тепле и под жарким солнцем. На самом деле в мире достаточно сортов, которые чувствуют себя намного лучше в приятной полутьме и в прохладном месте. Как раз о таких растениях мы сегодня и поговорим с вами.
1. Вереск
Вереск – это очень милое растение, которое смотрится эффектно на любом балконе. Кроме этого, растение активно используют в народной медицине, например, для лечения почек. Если вам хочется тратить минимум времени на уход, то именно этот сорт лучше всего подходит.
2. Гиацинт
Гиацинт часто садят именно в саду, но и в горшке растение чувствует себя хорошо. Яркий вид и прекрасные бутоны украсят любую лоджию. Для цветка не так важны перепады температур, даже в холодный сезон он может порадовать вас новыми букетами.
3. Лавровый лист
Вряд ли кто-то не знает, что такое лавровый лист. Конечно, первое применение этого растения – это специи для блюд, но также он обладает довольно привлекательным видом, который сможет разнообразить скучный интерьер любого балкона.
4. Бересклет
Экзотический вид этого растения порадует даже самого капризного садовода. Необычные плотные листочки, окрашенные в темно-зеленый оттенок и белый цвет, точно разнообразят вашу лоджию. Но самое главный плюс – это возможность прекрасно расти даже в холодных условиях.
5. Камелия
Нежная камелия не оставит равнодушным, все благодаря красивым бутонам и приятному оттенку. Цветок часто садят в саду, чтобы радоваться живым растениям даже в пасмурную и прохладную погоду. А вы можете выбрать камелию, чтобы ваш балкон превратился в сказку.
6. Декоративная капуста
Пусть эта капуста и непригодна для салатов и супов, зато она точно сможет удивить любого прохожего своей необычной красотой. Кстати, эту декоративную капусту очень часто добавляют в шикарные букеты с другими цветами.
7. Ель и другие хвойные
Беспроигрышное и всегда стильное решение – это любые хвойные. Красивые елочки, ели отлично смотрятся на балконах. Но самое важное – они не требуют много времени для ухода и радуют глаз круглый год.
8. Цикламен
Цикламен еще называют Альпийская фиалка. Как можно понять из названия, растет цветок даже в очень холодном климате. При этом растение выглядит очень нежно, поэтому создаст на вашей лоджии настоящий вид, как у горных вершин.
Многие отказываются от растений на своем балконе, так как не могут найти подходящие сорта для холодной погоды. Благодаря нашей подборке, ваш балкон станет самым красивым во всей округе.
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