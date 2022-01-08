Комнатные растения, для которых холодный балкон — то, что надо

Многие уверены, что все растения без исключения необходимо содержать в тепле и под жарким солнцем. На самом деле в мире достаточно сортов, которые чувствуют себя намного лучше в приятной полутьме и в прохладном месте. Как раз о таких растениях мы сегодня и поговорим с вами.



1. Вереск

2. Гиацинт

3. Лавровый лист

4. Бересклет

5. Камелия

6. Декоративная капуста

7. Ель и другие хвойные

8. Цикламен

Вереск – это очень милое растение, которое смотрится эффектно на любом балконе. Кроме этого, растение активно используют в народной медицине, например, для лечения почек. Если вам хочется тратить минимум времени на уход, то именно этот сорт лучше всего подходит.Гиацинт часто садят именно в саду, но и в горшке растение чувствует себя хорошо. Яркий вид и прекрасные бутоны украсят любую лоджию. Для цветка не так важны перепады температур, даже в холодный сезон он может порадовать вас новыми букетами.Вряд ли кто-то не знает, что такое лавровый лист. Конечно, первое применение этого растения – это специи для блюд, но также он обладает довольно привлекательным видом, который сможет разнообразить скучный интерьер любого балкона.Экзотический вид этого растения порадует даже самого капризного садовода. Необычные плотные листочки, окрашенные в темно-зеленый оттенок и белый цвет, точно разнообразят вашу лоджию.Но самое главный плюс – это возможность прекрасно расти даже в холодных условиях.Нежная камелия не оставит равнодушным, все благодаря красивым бутонам и приятному оттенку. Цветок часто садят в саду, чтобы радоваться живым растениям даже в пасмурную и прохладную погоду. А вы можете выбрать камелию, чтобы ваш балкон превратился в сказку.Пусть эта капуста и непригодна для салатов и супов, зато она точно сможет удивить любого прохожего своей необычной красотой. Кстати, эту декоративную капусту очень часто добавляют в шикарные букеты с другими цветами.Беспроигрышное и всегда стильное решение – это любые хвойные. Красивые елочки, ели отлично смотрятся на балконах. Но самое важное – они не требуют много времени для ухода и радуют глаз круглый год.Цикламен еще называют Альпийская фиалка. Как можно понять из названия, растет цветок даже в очень холодном климате. При этом растение выглядит очень нежно, поэтому создаст на вашей лоджии настоящий вид, как у горных вершин.Многие отказываются от растений на своем балконе, так как не могут найти подходящие сорта для холодной погоды. Благодаря нашей подборке, ваш балкон станет самым красивым во всей округе.