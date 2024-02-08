Обнаруженные аномалии на дне водоемов

С тех пор, как в прошлом веке люди начали активно осваивать неизведанные океанские глубины, появляется все больше и больше загадочных тайн, не на все их которых были найдены ответы до сих пор.



Гигантское каменное строение в Галилейском море

Аномальные круги на карте Google Earth

Сооружение в озере Макдональд, Онтарио

Аномалия в Балтийском море

Загадка озера Байкал