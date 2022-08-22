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Архитектура в миниатюре: 300-летняя история кукольных домиков


Кукольный дом 1830-1839 гг. : Killer Cabinet.

Кукольный дом 1830-1839 гг. : Killer Cabinet.

На сегодняшний день большинство игрушек и, в частности, кукольных домов производится из пластмассы. Но еще несколько десятков лет назад они представляли собой настоящие произведения искусства. Относительно недавно в одном из американских музеев открылась выставка потрясающих домиков для кукол, в которых отобразилась 300-летняя история архитектуры того или иного временного периода.

Кукольный домик 1760 года.

Кукольный домик 1760 года.

В Национальном музее строительства в Вашингтоне (National Building Museum) проходит выставка под названием «Маленькие истории: Дом в кукольном домике» (Small Stories: At Home in a Dollhouse). В музее демонстрируются винтажные и современные кукольные дома, по которым можно проследить архитектурные особенности построек 300-летней давности.
Кукольный домик в раскрытом виде (1760).

Кукольный домик в раскрытом виде (1760).

 
Кукольный дом позднего периода викторианской эпохи 1890: Amy Miles House.

Кукольный дом позднего периода викторианской эпохи 1890: Amy Miles House.

Коллекция прибыла в Вашингтон из британского музея Victoria & Albert Museum of Childhood в Лондоне. В коллекции представлено 12 кукольных домиков, отображающих 12 исторических эпох. При взгляде на экспонаты, поражает скрупулезность и точность исполнения миниатюрных жилищ. Мастера прошлых времен с удивительной точностью передали стиль интерьеров того времени.

Кукольный дом позднего периода викторианской эпохи 1890: Amy Miles House.

Кукольный дом позднего периода викторианской эпохи 1890: Amy Miles House.

 
Вилла для кукол 1935: Whiteladies House.

Вилла для кукол 1935: Whiteladies House.

В коллекции можно увидеть дома, начиная от эпохи короля Георга и заканчивая загородными виллами нашего времени. Высота домиков достигает всего 40 см. Посетители музея могут использовать кнопки, расположенные рядом с каждым экспонатом, и прослушать информацию о создании домика и его архитектурных особенностях.
Кукольная многоэтажка 1960: Jenny’s Home.

Кукольная многоэтажка 1960: Jenny’s Home.

 
Кукольный дом конец 1980-х - 1990-е гг. : Hopkinson House.

Кукольный дом конец 1980-х - 1990-е гг. : Hopkinson House.

 
Кукольный дом 2001 года: Kaleidoscope House.

Кукольный дом 2001 года: Kaleidoscope House.

 

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Архитектура в миниатюре: 300-летняя история кукольных домиков

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Архитектура в миниатюре: 300-летняя история кукольных домиковПодписаться на мой Instagram
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