Классные идеи для тех, кто не любит выбрасывать старые вещи
Иногда так не хочется расставаться со старыми виниловыми пластинками или плёночными касетами. Их уже давно не применить по назначению, да и необходимости в этом нет. Такие предметы остаются, как хорошая память, но что делать, когда их слишком много?
Органайзер для канцтоваров из старых касет
Органайзер для канцтоваров из старых касет
Сегодня невероятно популярно украшать интерьеры винтажными предметами, которые отчётливо напоминают о тех или иных временах. К числу таковых можно отнести и старые аудиокасеты. Из них получится довольно эффектный органайзер для карандашей. Для создания этого аксессуара понадобится лишь четыре обычных касеты и суперклей.
Зеркальные рамы из старых ракеток
Зеркальные рамы из старых ракеток
Кто в детстве не любил играть в бадминтон? Весёлая забавная игра дарила море эмоций, поэтому при находке ракеток даже рука не поворачивается их выбросить. Да и не нужно этого делать, ведь из них получатся стильные рамы для зеркал!
Открытый гардероб из старой стремянки
Открытый гардероб из старой стремянки
Ремонт окончен, но куда деть габаритную стремянку, которая ещё может пригодиться через некоторое время? Креативно и необычно будет смотреться такой предмет в качестве открытого гардероба, сегодня они очень популярны.
Мягкий пуф из старого выдвижного ящика
Мягкий пуф из старого выдвижного ящика
Реабилитировать можно многие старые вещи, например, выдвижной ящик. Если прикрепить к нему ножки или колёсики, а в сам ящик вложить мягкую напольную подушку, то получится довольно милый пуф, который станет достойным украшением гостиной.
Табуреты из старых виниловых пластинок
Табуреты из старых виниловых пластинок
Виниловые пластинки смотрятся в интерьере очень эффектно, особенно, если пространство оформлено в винтажном или ретростиле. Ими можно просто украсить стены или пойти дальше, и сделать из них сидушки для табуретов. Необычно и креативно!
Тумба из старых ящиков
Тумба из старых ящиков
Деревянные ящики способны принести пользу даже на пенсии. Из них получатся симпатичные прикроватные тубы или журнальные столики, которыми не стыдно украсить интерьер.
Вазы из винных бутылок
Если помыть винные бутылки и снять с них этикетки, а при желании и избавиться от горлышек, то из них выйдут стильные декоративные вазы, из которых можно составить интересную композицию.
Вазы из винных бутылок
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