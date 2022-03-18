От Древнего Египта до языческой Руси: История кукол, которые должны были защищать людей от напастей

Древнеегипетская кукла-оберег 2100 -1700 годы до нашей эры./ Современные мотанки-обереги.
В доисторические времена куклы совершенно не считались детскими игрушками, а служили одним из атрибутов для ритуальных целей, играли роль талисманов и оберегов. Представители разных народов с целью самосохранения вынуждены был защищать себя и свой род от болезней и напастей, а жилище от злых духов, привлекать к себе удачу, благополучие, здоровье. В каждой стране были свои для этого секреты, но у многих народов таким оберегом служила кукла, называемая Берегиней.
«Кукла» - от греческого «киклос» («круг») с древних времен имела вид деревянного или глиняного божка, свертка из ткани или пучка соломы и была важной частью жизни народа. Ей поклонялись и использовали как защитницу от негатива и помощницу в различных делах. Их мастерили в Египте, Риме и Месопотамии, в загадочном Китае и в Древней Руси.
Самые первые куклы древнеегипетской цивилизации
IV–III век до н. э. Тряпичная набивная фигурка из льняного полотна и набитая папирусом /. Деревянные куклы. 2080–1990 года до н. э.
История возникновения кукол глубоко уходит корнями в давние времена. Более четырех тысячелетий тому назад в Древнем Египте египтянки лепили из глины бога Осириса, отливали из воска и вырезали из дерева фигурки человечков, а некоторые экземпляры имели подвижные части тела на шарнирах.
Древнеегипетская обрядовая кукла (около 2100—1700 годы до нашей эры). Глина, дерево, льняная нить.
Благодаря археологическим раскопкам нам предоставляется возможность узнать как выглядели одни из самых древних кукол в истории, которые находили в саркофагах гробниц. Они использовались в религиозных ритуалах для музыкального сопровождения в виде колотушек, при встряхивании которых создавался звук, успокаивающий и задабривающий богов. Примечательно то, что звук издавали волосы кукол, которыми служили бусинки из глины, нанизанные на льняные нити.
Древнеегипетская обрядовая кукла (около 2100—1700 годы до нашей эры). Глина, дерево, льняная нить.
Известно, что царица Клеопатра была первой обладательницей большой коллекции авторских кукол, хранящихся на сегодняшний день во многих музеях мира.
Акуаба - африканская кукла-талисман
Одна из известных древних африканских кукол — акуаба, являлась воплощением идеальной красоты и оберегом от бесплодия. Эта деревянная статуэтка женщины с дискообразной головой, обладающая магической силой, дарилась маленьким девочкам африканских племен с целью развития материнского инстинкта и успешного вынашивания потомства при замужестве. Эта традиция сохранилась и по сей день: бесплодные и беременные женщины племени ашанти приобретают кукол акуаба у колдунов и привязывают к спинам для успешного рождения детей.
Кукла "Мотанка" - волшебный оберег
Давние мотанки. / Мастерица, изготавливающая обереги.
На заре своего исторического развития славянские народы, живя в полном единении с живой природой, чувствовали непрерывную связь с окружающим миром. Во времена язычества люди, обожествляя и поклоняясь ей, придавали различным силам символы в виде талисманов и оберегов.
Одним из таких оберегов у славян и была кукла, называемая «мотанкой», потому как нити, которыми фиксировали ткань, именно на нее наматывались. Создание такого оберега представляло собой целый ритуал. Главным условием было то, что оберег нужно было изготовить за один раз, чтобы не нарушить наполнение магическим защитным зарядом. И считалось, что только женщины и девушки могут изготавливать сильные обереги, вкладывая в них частичку живой энергии.
Эта кукла не имела лица, поэтому считалось, что в нее не может вселиться злой дух, в который так верили наши предки. Мастерицы, изготавливая мотанки, использовали дерево, глину, солому, ношеные тряпки, а еще в ход шли кожа, лыко, лен, береста, трава, ветки и другие природные материалы.
Кукла-мотанка со знаком Светлого Ирия на лице.
Каждая мотанка имела свое предназначение. Она могла быть утешением, поучением, лекарством, развлечением и не важно было насколько она красива, а было важно ее магическое содержание. Особенностью некоторых из них были обязательные обережные знаки - кресты, звёзды на месте лица и на одежде куклы, являющиеся символом Светлого Ирия, символом Творца. Эти куклы после изготовления освячивали и дарили детям, чтобы охраняли их чистые души от темных сил.
Домашняя кукла Масленица.
"Масленница" - одна из обрядовых кукол, являющаяся обязательным атрибутом праздника Масленицы, когда ее сжигают на костре. Она служила символом избавления от всего старого, ветхого, ненужного и освобождения места для молодого и нового. Что интересно, у большой Масленицы была младшая сестра - домашняя Масленица. Ей хозяйки доверяли свои планы на год и просили, чтобы кукла помогла им осуществиться. Устанавливали помощницу на самое видное место, чтобы служила напоминанием того, что запланировано сделать к концу года. По истечению которого "уставшую" от своих обязанностей домашнюю Масленицу провожали и сжигали вместе с большим чучелом. А ей на смену изготавливали новую куклу-помощницу.
«Неразлучники»
Во время свадьбы молодоженам дарили куклы, изображающие жениха с невестой, называемые «Неразлучниками». И что примечательно, в одном регионе их изготавливали из одного кусочка материи и все детали обматывались единой нитью, чем акцентировался неразрывный союз молодоженов, их целостность и единение. В другом регионе эти же куклы делали из трех одинаковых отрезов ткани, объединенных общей рукой - символом того, что по жизни два человека пойдут теперь рука об руку.
Кукла Десятиручка.
Чтобы успевать по хозяйству, женщины, делая из соломы или льняного шпагата кукол Десятиручек, приговаривали: «Делаю тебя, чтобы во всех делах успевать и делать их хорошо. Эту ручку верчу, чтобы в доме моем всегда были порядок, мир и уют. Эту ручку верчу, чтобы муж всегда был ухожен и всем доволен».
Кукла Желанница. Автор: Светлана Шупенко.
Большим спросом и почитанием всегда пользовалась кукла, исполняющая заветные желания - Желанница. ЕЕ прятали от посторонних глаз в потайное место. А при случае хозяйка дарила своей кукле красивую бусинку или тесемку и подносила ее к зеркалу, приговаривая: «Полюбуйся на себя красавица. Исполни за подарок мое желание».
Кукла-оберег «Здоровушка» от Светланы Казиной.
При изготовлении куклы «Здоровушка» мастерица заговаривала ее пожеланиями на здоровья. В ее руках букет или кузовок с засушенными лекарственными травами, ягодами и цветами, которые и должны были нести исцеление и здравие домочадцам.
Кукла Зерновушка.
Зерновушка имеющая несколько названий — Крупеничка, Горошинка, Зернушка — считается одной из главных кукол в доме, приносящей достаток в семью. Ее наполняли зерном гречихи или овсом, пшеницей, горохом, красиво принаряжали и ставили на самое видное место — в красный угол избы рядом с иконами.
«Спиридон-Солнцеворот» – ладный мужичок./ Кукла Путешественница. Автор: Светлана Шупенко.
Современные народные куклы-обереги от Светланы Казиной.
На сегодняшний день тряпичная кукла вновь переживает свое возрождение, так как этническая или генетическая память людей начала бунтовать против полиуретановых кукол массового производства.
Современные народные куклы-обереги.
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