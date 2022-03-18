От Древнего Египта до языческой Руси: История кукол, которые должны были защищать людей от напастей





Древнеегипетская кукла-оберег 2100 -1700 годы до нашей эры./ Современные мотанки-обереги.

В доисторические времена куклы совершенно не считались детскими игрушками, а служили одним из атрибутов для ритуальных целей, играли роль талисманов и оберегов. Представители разных народов с целью самосохранения вынуждены был защищать себя и свой род от болезней и напастей, а жилище от злых духовБерегиней.





В доисторические времена куклы совершенно не считались детскими игрушками, а служили одним из атрибутов для ритуальных целей, играли роль талисманов и оберегов. Представители разных народов с целью самосохранения вынуждены был защищать себя и свой род от болезней и напастей, а жилище от злых духов , привлекать к себе удачу , благополучие, здоровье. В каждой стране были свои для этого секреты, но у многих народов таким оберегом служила кукла, называемая

Самые первые куклы древнеегипетской цивилизации

IV–III век до н. э. Тряпичная набивная фигурка из льняного полотна и набитая папирусом /. Деревянные куклы. 2080–1990 года до н. э.

Древнеегипетская обрядовая кукла (около 2100—1700 годы до нашей эры). Глина, дерево, льняная нить.

Древнеегипетская обрядовая кукла (около 2100—1700 годы до нашей эры). Глина, дерево, льняная нить.

Акуаба - африканская кукла-талисман

Кукла "Мотанка" - волшебный оберег

Давние мотанки. / Мастерица, изготавливающая обереги.

Кукла-мотанка со знаком Светлого Ирия на лице.

Домашняя кукла Масленица.

«Неразлучники»

Кукла Десятиручка.

Кукла Желанница. Автор: Светлана Шупенко.

Кукла-оберег «Здоровушка» от Светланы Казиной.

Кукла Зерновушка.

«Спиридон-Солнцеворот» – ладный мужичок./ Кукла Путешественница. Автор: Светлана Шупенко.

Современные народные куклы-обереги от Светланы Казиной.