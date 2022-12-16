Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

Наверное, не каждый из нас имел в детстве воображаемого друга, но тем, кому все же посчастливилось увидеть своего малыша, разговаривающего с пустотой, явно не позавидуешь. Большинство психологов считают, что появиться выдуманный друг может по нескольким причинам: это может быть бурная фантазия вашего ребенка, страх, ощущение покинутости или одиночества, а также боязнь наказания за какие-либо проступки, совершенные ранее.
Сказать, что это постоянное явление, тоже нельзя. Специалисты утверждают, что уже к 7 – 9 годам дети забывают про своих воображаемых друзей. В сегодняшней статье мы подготовили для вас несколько рассказов мам, пап и старших братьев, которые решились поведать обществу, что же им рассказали их детки и братья о своем воображаемом друге. Сказать, что родственники этих славных детишек были в шоке – это ничего не сказать. Иногда просто необходимо сводить ребенка к специалисту. Временами только он может помочь разобраться в том, что же действительно происходит с ребенком, и откуда берутся такие страшные воображаемые друзья.
1. «У него нет лица»
Эту историю рассказал читателям одного блога молодой папа, который был очень обеспокоен тем, что его трехлетний сын перестал нормально спать и постоянно говорил о том, что его воображаемый друг скоро будет приходить в родительскую спальню. «Мой трехлетний сын всегда рассказывал мне о так называемом «страшном человеке», который почему-то является его воображаемым другом. Он живет у него в спальне и приходит к моему сыну, когда я и моя жена спим крепким сном. Однажды я сделал ужасную ошибку, спросив о том, как же этот «страшный человек выглядит? Мой сын ответил: «У него нет лица. Он плоский. И сегодня он сказал, что останется у тебя с мамой в комнате. Будет наблюдать».
2. «Ты привыкнешь убивать»
«Родитель одного из моих учеников сказал нам на встрече, что его беспокоит состояние сына. Отец мальчика рассказал, что его ребенок семи лет постоянно говорит о каком-то невидимом призраке, который говорит с ним и играет в его комнате. Мальчик рассказал, что этого призрака зовут «Капитан», и он старый мужчина с бородой. Помимо этого, он сказал мальчишке, что когда он вырастит, то его работа будет заключаться в убийстве людей, и именно «Капитан» будет ему говорить, кого именно нужно убить. Ребенок постоянно плачет и отвечает ему, что не хочет убивать, когда вырастет, но «Капитан» говорит, что у него нет выбора, и что через некоторое время он привыкнет к убийству». Похоже, что пора идти к детскому психологу. Даже не так, пора бежать!
3. Роджер
Этот молодой человек по имени Нильсон решил рассказать свою историю о том, как он узнал о так называемом воображаемом друге своего младшего брата. «У моего младшего брата был воображаемый друг, которого звали Роджер. Жил он под нашим журнальным столиком в гостиной. У него была жена и 9 детей. Роджер и его семья жили мирно вместе с нами три года. Однажды мой маленький брат объявил, что Роджер больше не будетжить в нашем доме, поскольку он убил его, азаодно всю его семью. Я не знаю, помнит ли он об этом, но на тот момент он очень раскаивался в содеянном. В общем, вся эта история тревожит меня до сих пор».
4. «Тот мужчина»
Эту историю решил поведать пользователь социальной сети Reddit. Мужчина был очень встревожен и не знал, что делать. «Моя дочь рассказала мне о человеке, который приходил в ее комнату каждую ночь и наносил знак креста ей на лоб. По началу я думал, что моему ребенку просто снятся кошмары, и поэтому стал засыпать вместе с ней, а потом, когда видел, что она тихо и мирно спит, уходил к себе в спальню. Я рассчитывал, что, благодаря моему присутствию в ее комнате, дочке будет легче засыпать, и она не будет бояться страшного и непонятного дядю.
Однажды я пригласил к себе в гости свою маму и рассказал ей историю, которую поведала ранее моя любимая девочка. Мама вытащила из сумки пару старых снимков и протянула их мне. Я увидел на них моего отца, который стоял возле нашего семейного дома и улыбался. На заметку, он умер 16 лет назад. Внезапно моя дочка подбежала к нам и с ужасом прокричала: «Это тот человек, который ночью постоянно ко мне приходит!». Позже моя мама рассказала, что, когда я был маленьким, мой папа всегда на лбу мне чертил знак креста. Зачем он это делал, я так и не понял. И что мне теперь делать со своей малышкой?». А вот это действительно насущный вопрос.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии