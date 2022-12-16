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Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

Наверное, не каждый из нас имел в детстве воображаемого друга, но тем, кому все же посчастливилось увидеть своего малыша, разговаривающего с пустотой, явно не позавидуешь. Большинство психологов считают, что появиться выдуманный друг может по нескольким причинам: это может быть бурная фантазия вашего ребенка, страх, ощущение покинутости или одиночества, а также боязнь наказания за какие-либо проступки, совершенные ранее.

Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

Сказать, что это постоянное явление, тоже нельзя. Специалисты утверждают, что уже к 7 – 9 годам дети забывают про своих воображаемых друзей. В сегодняшней статье мы подготовили для вас несколько рассказов мам, пап и старших братьев, которые решились поведать обществу, что же им рассказали их детки и братья о своем воображаемом друге. Сказать, что родственники этих славных детишек были в шоке – это ничего не сказать. Иногда просто необходимо сводить ребенка к специалисту. Временами только он может помочь разобраться в том, что же действительно происходит с ребенком, и откуда берутся такие страшные воображаемые друзья.

1. «У него нет лица»


Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

Эту историю рассказал читателям одного блога молодой папа, который был очень обеспокоен тем, что его трехлетний сын перестал нормально спать и постоянно говорил о том, что его воображаемый друг скоро будет приходить в родительскую спальню. «Мой трехлетний сын всегда рассказывал мне о так называемом «страшном человеке», который почему-то является его воображаемым другом. Он живет у него в спальне и приходит к моему сыну, когда я и моя жена спим крепким сном. Однажды я сделал ужасную ошибку, спросив о том, как же этот «страшный человек выглядит? Мой сын ответил: «У него нет лица. Он плоский. И сегодня он сказал, что останется у тебя с мамой в комнате. Будет наблюдать».

2. «Ты привыкнешь убивать»


Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

«Родитель одного из моих учеников сказал нам на встрече, что его беспокоит состояние сына. Отец мальчика рассказал, что его ребенок семи лет постоянно говорит о каком-то невидимом призраке, который говорит с ним и играет в его комнате. Мальчик рассказал, что этого призрака зовут «Капитан», и он старый мужчина с бородой. Помимо этого, он сказал мальчишке, что когда он вырастит, то его работа будет заключаться в убийстве людей, и именно «Капитан» будет ему говорить, кого именно нужно убить. Ребенок постоянно плачет и отвечает ему, что не хочет убивать, когда вырастет, но «Капитан» говорит, что у него нет выбора, и что через некоторое время он привыкнет к убийству». Похоже, что пора идти к детскому психологу. Даже не так, пора бежать!

3. Роджер


Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

Этот молодой человек по имени Нильсон решил рассказать свою историю о том, как он узнал о так называемом воображаемом друге своего младшего брата. «У моего младшего брата был воображаемый друг, которого звали Роджер. Жил он под нашим журнальным столиком в гостиной. У него была жена и 9 детей. Роджер и его семья жили мирно вместе с нами три года. Однажды мой маленький брат объявил, что Роджер больше не будетжить в нашем доме, поскольку он убил его, азаодно всю его семью. Я не знаю, помнит ли он об этом, но на тот момент он очень раскаивался в содеянном. В общем, вся эта история тревожит меня до сих пор».

4. «Тот мужчина»


Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

Эту историю решил поведать пользователь социальной сети Reddit. Мужчина был очень встревожен и не знал, что делать. «Моя дочь рассказала мне о человеке, который приходил в ее комнату каждую ночь и наносил знак креста ей на лоб. По началу я думал, что моему ребенку просто снятся кошмары, и поэтому стал засыпать вместе с ней, а потом, когда видел, что она тихо и мирно спит, уходил к себе в спальню. Я рассчитывал, что, благодаря моему присутствию в ее комнате, дочке будет легче засыпать, и она не будет бояться страшного и непонятного дядю.

Однажды я пригласил к себе в гости свою маму и рассказал ей историю, которую поведала ранее моя любимая девочка. Мама вытащила из сумки пару старых снимков и протянула их мне. Я увидел на них моего отца, который стоял возле нашего семейного дома и улыбался. На заметку, он умер 16 лет назад. Внезапно моя дочка подбежала к нам и с ужасом прокричала: «Это тот человек, который ночью постоянно ко мне приходит!». Позже моя мама рассказала, что, когда я был маленьким, мой папа всегда на лбу мне чертил знак креста. Зачем он это делал, я так и не понял. И что мне теперь делать со своей малышкой?». А вот это действительно насущный вопрос.

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