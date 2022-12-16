Выдуманные друзья ваших детишек, или когда пора бить тревогу и вести своего ребенка к психологу?

Наверное, не каждый из нас имел в детстве воображаемого друга, но тем, кому все же посчастливилось увидеть своего малыша, разговаривающего с пустотой, явно не позавидуешь. Большинство психологов считают, что появиться выдуманный друг может по нескольким причинам: это может быть бурная фантазия вашего ребенка, страх, ощущение покинутости или одиночества, а также боязнь наказания за какие-либо проступки, совершенные ранее.







Сказать, что это постоянное явление, тоже нельзя. Специалисты утверждают, что уже к 7 – 9 годам дети забывают про своих воображаемых друзей. В сегодняшней статье мы подготовили для вас несколько рассказов мам, пап и старших братьев, которые решились поведать обществу, что же им рассказали их детки и братья о своем воображаемом друге. Сказать, что родственники этих славных детишек были в шоке – это ничего не сказать. Иногда просто необходимо сводить ребенка к специалисту. Временами только он может помочь разобраться в том, что же действительно происходит с ребенком, и откуда берутся такие страшные воображаемые друзья.



1. «У него нет лица»

2. «Ты привыкнешь убивать»

3. Роджер

4. «Тот мужчина»