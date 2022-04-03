Размножить тую лучше всего простым способом — черенками. И хотя не все черенки могут прижиться, тем не менее, этот метод является самым простым и популярным.







Также, чтобы не нарезать черенки, можно поступить и другим образом. Нагните ветку туи как можно ближе к земле и внизу засыпьте её землёй. Через какое-то время в этот месте на ветке начнут расти корни. Тогда ветку можно будет обрезать и пересадить в горшок, как полноценный черенок с корнями.







Однако, чтобы получить сразу много саженцев, лучше начеренковать тую.







Черенки должны быть не более 5-7 см в длину. Снизу лишнюю зелень нужно удалить на 2 см, оголив ветку.







Подготовить грунт: 3/4 верховой торф и 1/4 перлита. Грунт заранее хорошо пролить. Черенки опустить оголённой веткой в любой укоренитель (например, «Корневин») и высадить в грунт.







Высаженные черенки нужно переставить в тепличку, где будет поддерживаться необходимая влажность для укоренения. Остаётся только периодически поливать и наблюдать.







Подробнее о том, как размножить тую, смотрите в видео ниже:



