Факты о домашнем насилии

Несмотря на огромный багаж статистических данных, невозможно с уверенностью сказать, сколько женщин хоть раз испытали на себе побои со стороны партнера. Ведь статистика способна посчитать лишь тех, кто сказал об этом. А сколько женщин вообще боятся признаться? Сколько из них считают эту ситуацию нормальной?









В этой статье мы поговорим о том, что же на самом деле является причиной такой банальной и вместе с тем отвратительной картины отношений. А помогут нам в этом эксперты по вопросам домашнего насилия Даян Экард и Кэндис Хопкинс. Даян — психолог, состоящий в организации»Разорви круг» (Break the Cycle), главная задача которой, помочь жертвам домашнего насилия перебороть страх и разорвать отношения с обидчиком. Кэндис является директором проекта «Любовь и уважение» (Love and Respect) — горячей линии для подростков, столкнувшихся с насилием в семье или в отношениях с партнером. Итак, приступим!



1) Это не твоя вина и он не изменится

2) Агрессор страдает от непреодолимого желания контролировать все, что он любит

3) Мужчина, регулярно избивающий свою женщину, действительно любит ее

4) Агрессор всегда винит свою жертву

5) Жертва верит в то, что она «сама виновата”

6) Примирение как дополнительный рычаг контроля

7) Агрессор ненадежен, опасен и имеет серьезные проблемы с самоконтролем

8) Мужчина, поднявший руку на женщину считает, что он имеет на это право

9) Если ваш избранник ведёт себя агрессивно, он вряд ли изменится