10 самых страшных чисел со всего света

Думаете, числа не могут быть страшными? Ещё как могут! Числа из нашего списка — не банальные 13 или 666, но они наводят ужас на жителей многих стран.



Перед вами истории некоторых чисел, с которыми у многих жителей нашей планеты ничего хорошего не ассоциируется.









39

0888 888 888

11

17

250

87

17

26

191