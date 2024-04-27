Предметы интерьера, которые опасны для здоровья

Среди них много привычных нам вещей — от них лучше отказаться.







Современные производители мебели и предметов быта не всегда учитывают влияние материалов на здоровье человека. А значит, об этой стороне вопроса приходится думать самому потребителю. Осмотрите свое жилье: перечисленные ниже предметы днем за днем медленно ухудшают ваше здоровье и даже укорачивают жизнь. Лучше всего сократить их использование, отказаться от них полностью или хотя бы переместить в нежилые помещения.



Мебель из ДСП

Посуда из пластика

Плохая вентиляция

Бытовая химия

Средства-антимоль

Ковры из синтетики

Лазерные принтеры

Антипирены: замедлители горения

Виниловые обои

Мебель из ДСП доступна по цене и очень популярна, в том числе для детских комнат.Однако она выделяет вредные вещества, такие как фенол и формальдегид, которые могут вызвать как легкое недомогание, так и проблемы с дыхательной системой. Особенно активно идет выделение в первые два года. Вред ДСП для здоровья был признан ВОЗ еще в 1985 году.Однако стоит отметить, что со временем выделение этих веществ из мебели практически прекращается, поэтому та мебель, которая более 15 лет находится в вашем доме, обычно безопасна.Существует специальная маркировка, которая указывает на содержание формальдегида в мебели из ДСП. Е0 — самый безопасный вариант, он означает, что в 100 граммах изделия содержится менее 5 мг формальдегида. Е1 — допустимый уровень, который означает, что в 100 граммах содержится от 7 до 9 мг формальдегида, Е2 — высокий уровень, он указывает на то, что в 100 граммах изделия содержится более 12 мг формальдегида.Кроме того, при покупке важно обращать внимание на обработку мебели. Кромки должны быть тщательно обработаны и защищены, чтобы предотвратить выделение вредных веществ. Также о высоком содержании формальдегида говорит резкий химический запах.Одноразовая пластиковая посуда, а также контейнеры тоже могут представлять опасность для здоровья. Срок годности пластиковых контейнеров для хранения еды — не более года. Длительно используемые емкости выделяют фталат, вредный для печени, почек, репродуктивной и эндокринной системы. Также со временем на их поверхности появляются трещины и шероховатости что создает благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, бисфенол А и фталат выделяются при нагревании пластика. По этой причине даже термостатный пластик не рекомендуется нагревать выше 60 градусов.Плохая циркуляция воздуха в помещении может привести к развитию аллергии, заболеваний органов дыхания и даже онкологических заболеваний. В плохо проветриваемых помещениях скапливаются споры грибов, токсины и вредные вещества, которые могут попадать в организм человека через дыхательные пути или оседать на поверхностях.В ВОЗ даже есть такое понятие, как «синдром больного здания» — в таком здании человек чувствует себя плохо, а главная причина — низкое качество воздуха. Выход: пользование специальными приборами для фильтрации воздуха.Средства, которые мы ежедневно используем для уборки, содержат токсичные вещества. Среди них освежители воздуха. Этанол в их составе может вызывать раздражение дыхательных путей и слизистых оболочек. Бензол вызывает головокружение, сбивает сердечный ритм. При длительном воздействии может привести к анемии. Толуол может вызвать усталость, проблемы со сном и замедлить реакцию. Отравление хлором во время уборки или отбеливания вещей может стать причиной гипертонии, проблем с сердцем и сосудами, аллергии, бронхиальной астмы.Безусловно, не от всех современных средств возможно отказаться. Но многие из них можно заменить менее вредными. Так, прекрасные чистящие средства — уксус, сода и лимонная кислота, а в качестве ароматизаторов помещения можно использовать натуральные эфирные масла. Также есть экологически версии специальных средств для уборки.Против личинок моли традиционно применяют нафталин. Однако в большой концентрации он опасен для человека: может вызвать тошноту, головную боль, а в худшем случае — воздействие может привести к повреждению или разрушению красных кровяных телец и даже канцерогенному эффекту. Современные репелленты не лучше: парадихлорбензол в их составе также может вызвать аллергию, раздражение слизистой оболочки или приступ астмы. Выбирая средство, внимательно читайте состав.Лучший способ вывести моль — не допустить ее появления. Обрабатывайте дверцы, стенки и полки шкафов раствором уксуса. Временами осматривайте и перестирывайте ту одежду, которую можно стирать. Шерстяные вещи можно какое-то время подержать в морозилке, а меховые изделия вывесить на мороз. А использование эфирных масел эвкалипта, тимьяна, лаванды и мяты отпугнет бабочек и не даст им отложить яйца. Другие репелленты ничем не лучше: парадихлорбензол в их составе также может вызвать аллергию, раздражение слизистой оболочки или приступ астмы.Ковер на полу — и элемент декора, и функциональная часть интерьера. Он обеспечивает тепло и поглощает шум, делает дом комфортнее. Удобно, когда в семье есть маленький ребенок, который любит играть на полу.Однако, ковры могут стать источником проблем со здоровьем. Один из главных рисков — это накопление пыли и аллергенов. Подсчитано: за год на ковре оседает до 2 до 3 кг пыли, не считая шерсти домашних животных. А живущие в коврах паразиты, которых видно только под микроскопом, вызывают аллергию и проблемы с дыханием. Чтобы снизить риск, рекомендуется регулярно проводить влажную уборку, чистку самого ковра и проветривание помещения.Ковры из синтетических материалов могут выделять вредные вещества, такие как полимеры, пластификаторы и красители, особенно в первый год. Поэтому прежде, чем раскладывать их в квартире, лучше дать им отлежать в развернутом виде в нежилом помещении.Не ожидали? Да, лазерные принтеры могут быть опасны для здоровья. Во время печати они выбрасывают в воздух микрочастицы тонера, который может попадать в легкие и вызывать затруднение дыхания. Эффект подобен вреду от пассивного курения.Также, если в принтере не заменять озоновый фильтр, вдыхание озона может привести к окислению крови и преждевременному старению организма. Это, конечно, больше касается тех, кто работает с техникой регулярно. В любом случае, важно следить за состоянием принтера и следить за проветриванием помещения.Полибромированные дифениловые эфиры используют для снижения горючести матрасов и мебельной обивки. Они сокращают количество пожаров. Но при этом, попадая в организм с пылью, приводят к нарушению работы щитовидной железы, поражениям центральной нервной системы и негативно влияют на репродуктивную функцию. Кроме того, они накапливаются в организме и могут проникать в грудное молоко и жировую ткань.Эстетичны, практичны, прочны. Однако под виниловыми обоями может образовываться плесень и грибок: такие обои не пропускают влагу и воздух, что и создает благоприятную среду для роста этих микроорганизмов. Поэтому необходимо следить за состоянием обоев и при необходимости проводить обработку специальными средствами.