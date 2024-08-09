9 фактов о пицце

Кажется, что хлебная лепёшка с начинкой есть буквально в кулинарной традиции каждого народа мира, однако есть такая её разновидность, которую знают в каждом уголке планеты. Конечно, речь идёт о пицце — жемчужине итальянской национальной кухни.







Вот только, даже при своей популярности, тот большой, но и интересный путь, которое это блюдо прошло и проходит, известен далеко не каждому.

1. О прародителях пиццы

2. Об этимологии слова «пицца»

3. Об истории создания классической пиццы

4. О статусности пиццы в итальянском обществе прошлого

5. Об истории популяризации пиццы в мире

6. О местных видах пиццы

7. О неаполитанских пиццериях

8. О «чистой» пицце

9. О пиццах-рекордсменах

Вашему вниманию 9 занятных фактов из истории пиццы — самого известного блюда на планете.Лепёшки со специями и зеленью — далёкие предки классической пиццы.Концепция, на которой основана пицца — сдобная лепёшка с помещённой на неё начинкой — известна человечеству давно. Так, согласно выводам историков, прародителем итальянского блюда были ломтики хлеба, сдобренные различными специями и овощами, и подобные рецептуры можно найти уже у цивилизаций эпохи неолита.Фокачча — давняя итальянская лепёшка, которая предшествовала пицце.Одними из первых конкретных блюд такого рода можно считать плоские лепёшки под названием plakous, приправленные чесноком и зеленью — они были известны в Античной Греции. Персидские источники сохранили сведения о блюде, популярном в армии — запечённом хлебе с сыром. Непосредственным же предшественником пиццы считается фокачча — плоский хлеб с начинкой, известная ещё со времён Древнего Рима.Гаэна — итальянский город, где впервые задокументировано слово «пицца».Интересно, что этот термин появился задолго до создания самого блюда в его классическом понимании. Известно упоминание слова «пицца» в одном из документов, написанных в итальянском городе Гаэна ещё в 997 году. Тогда он входил в состав Византийской империи, а пиццей называлась своего рода продовольственная валюта, которой нужно было расплачиваться некоему гражданину с местным епископом за аренду.Итальянский пицайолло готовит пиццу.И только с 1500-х гг. «пиццей» уже именуют уличное блюдо без конкретной рецептуры, которое продавали в итальянских городах, но прежде всего, в Неаполе. Впрочем, общее у всех вариаций этого стритфуда эпохи раннего Нового времени всё-таки было — речь шла о лепёшке, которую запекали с начинкой.Когда на фокаччу положили помидоры — получилась первая пицца.Традиционная пицца не может быть приготовлена без томатов, и именно их появление обусловило создание известного сегодня блюда. А завозить помидоры в Италию из Нового света начали сравнительно рано — в начале XVI ст. Первый же задокументированный эпизод приготовления пиццы в её классическом понимании относится к 1522 году, когда одному из поваров пришло в голову добавить на фокаччу немного нового овоща — помидоров, что и было в итоге названо по аналогии с более ранними уличными лепёшками.Первыми стали известны именно сладкие варианты пиццы.Постепенно название «пицца» закрепилось именно за таким блюдом с томатами. Самое интересное, что несмотря на добавление помидоров, подавляющее большинство самых первых рецептур пиццы были несолёными. И дело было не в отсутствии специи, а в том, что блюдо специально делали как раз сладким, то есть развивали в направлении десерта. И только к позапрошлому столетию пицца стала более известна именно как несладкая закуска.Пицайолло в Италии, изображение от 1830 года.Учитывая, что пицца появилась фактически на неаполитанских улицах, то нет ничего удивительного в том, что изначально она считалась пищей самых бедных слоёв населения. Однако всё изменилось к началу позапрошлого столетия, когда пицца стала регулярно появляться при дворе правителя Фердинанда Неаполитанского.Пицца, будучи едой крестьян, была очень любима некоторыми членами королевских династий.А всё из-за его супруги, которая очень любила это блюдо местных крестьян. Чуть больше чем через полвека пицца появилась и на столе второго короля объединённой Италии Умберто Первого. К слову, существует знаменитая, но неподтверждённая легенда, что как раз в честь его супруги Маргариты Савойской была названа самая известная пицца с томатами, моцареллой и базиликом.Итальянские эмигранты привезли рецепт пиццы в США, а оттуда она стала распространяться по всему миру.Путь пиццы до статуса одного из самых популярных блюд на планете был долгим и интересным. После того, как она завоевала огромную любовь на Родине, она появилась на другом конце Земли — в Америке. На континент её на рубеже XIX-XX вв. её привезли итальянские эмигранты. Там она быстро пришлась по вкусу местным, и уже из США пицца продолжила своё триумфальное шествие по миру, став мегапопулярной. Сегодня пицца считается одним из самых любимых блюд на планете.В мире можно найти сотни видов пиццы, и в каждом регионе есть своя.Когда в новое место приходит какое-то блюдо, его могут принять в традиционном виде, а могут видоизменить под свои предпочтения. С пиццей случилось и то, и другое: во многие страны, где она появлялась, популярными становились и классические рецептуры, однако вместе с этим местные придумывали свои варианты. Самым ярким примером можно назвать Канаду, которая создала собственный вариант пиццы — «канадскую».Пиццу в Гватемале готовят на вулкане.Что поразительно, два других вида пиццы, которые можно попробовать только в Канаде, придумали американцы, чтобы конкурировать с местными. Есть свой вариант блюда и в Гватемале, но там отличается способ приготовления — один умелец пиццу жарит не в печи, а на вулкане. В Швеции же популярна пицца по мотивам африканской кулинарной традиции: в неё кладут бананы, арахис, и также мясо страуса или буйвола, если есть.Пиццерии в Неаполе работают особым образом.Неаполь, который считается, по сути, родиной пиццы, славится огромным количеством заведений, где её готовят. Но у них есть свои особенности: во-первых, многие из них являются историческими местами и работают не одно десятилетие. Во-вторых, там готовят преимущественно традиционные для Италии виды блюда. А в-третьих, владельцы некоторых заведений лично выращивают томаты, которые потом используют для начинки и соуса в пиццу.«Маринара» и «Маргарита» — «чистые» пиццы по мнению неаполитанцев.В Италии сохраняют классические рецептуры пиццы, но есть такие, которые можно считать первыми среди равных. Местные называют их «чистыми» пиццами, и таких всего две. Первая — это «Маринара», в которой начинка состоит из одного лишь томатного соуса и оливкового масла и чеснока с орегано. Второй является легендарная «Маргарита», куда, как известно, кладут только томатный соус, моцареллу и базилик.Самая большая пицца на планете, приготовленная в прошлом году.Есть в истории пиццы и свои собственные рекорды, прежде всего — по размеру. Более десяти лет первенство удерживала римская пицца, однако в прошлом году тот рекорд превзошёл один американский блогер. Он, совместно с крупной местной сетью пиццерий, создал блюдо, площадь которого составляла аж 1 299,71 м², ещё и приправил всё это несколькими тоннами соуса, сыра и колбасы пепперони.Начинка самой дорогой пиццы — роскошные морепродукты, вымоченные в элитном коньяке.Среди же самых дорогих вариаций пиццы, которые когда-либо готовили, стоит назвать блюдо, известное как Луи XIII. Название было выбрано не случайно: такое имя носит коньяк, ставший маринадом для мясных ингредиентов в начинке пиццы, а ими были норвежский лобстер и чёрна икра. Кроме того, в пиццу также положили сразу семь сортов сыра и съедобное сусальное золото. По информации редакции novate.ru, стоит всё это кулинарное великолепие целых 12 тысяч долларов.