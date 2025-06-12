10 жутких мифов о балетной жизни, которые создало кино

Балет, несомненно, тот вид искусства, в котором помимо полнейшей утончённости, красоты и грации, также присутствует и множество мифов. И появились они не просто так, именно киноиндустрия исказила реальность балетной жизни, создав разнообразные, слишком идеализированные образы, превратив танцовщиков балета в кукол.
1. Танцоры балета полностью переделывают пуанты
Пуанты тоже меняются /Фото:codes2unlock.com
Пожалуй, самый распространённый из всех мифов, что после покупки новых пуантов балерины их полностью разбирают и разрывают и сшивают заново под себя. В любом кинофильме можно наблюдать, как балерина с упорством занята тем, что режет подошву канцелярским ножом и ломает её в разных местах. В реальности всё не так, танцоры используют уже заранее подготовленные и, как правило, разношенные пуанты, которые также будут адаптированы под их ноги.
Стоит отметить, что раньше именно так и было, пуанты распаривали, перешивали ленты и т.д., но сейчас так уже никто не делает, эта техника считается устаревшей. Ведь ранее балетные пуанты были изготовлены из мешковины, они намного быстрее изнашивались и требовали какой-то модификации. Их нужно было полностью перешивать, а сам носок обрабатывать эпоксидным лаком или клеем. В современных же заранее вшит специальный стакан для большей прочности. Пришивают лишь резинки под себя.
2. Подмышки балерин всегда идеальны
Идеальные образы /Фото:Pinterest
Новые стандарты женской красоты иногда доходят до абсурда и балерин это тоже стороной не обошло.не то что волосков. В реальности это тоже не так. Балерины — обычные женщины и хоть они также пользуются услугами разнообразных видов эпиляций, полностью избавиться от них невозможно. Их внешность тоже не может постоянно соответствовать стандартам кинокрасоты.
3. Ноги балерин это неприятное зрелище
Балерины заботятся о ногах /Фото:hyperallergic.com
В любом фильме балерина — несчастная жертва искусства, и её ноги в том числе — это сплошная мозоль. Ноги балерин показаны очень уставшими и деформированными, вид устрашающий. На самом деле, хоть это и имеет место быть, ведь они проводят много часов на репетициях и выступлениях в неудобных пуантах, картина ног выглядит не так страшно. Все балерины очень сильно заботятся о здоровье своих ног и поддерживают стопы, в том числе в хорошем состоянии. Ноги это их самый главный инструмент. К тому же сейчас существуют специальные подкладки из силикона, которые делают нахождение в пуантах более комфортным.
4. Балерины вообще ничего не едят
Еда очень важна /Фото:iberia-restaurant.ru
В фильмах балерины питаются воздухом и постоянно сидят на строжайших диетах, даже съесть для них кусочек хлеба — это что-то ужасное. Безусловно, правильное питание — важная часть жизни балерин, они не едят фастфуд постоянно, но и не отказывают себе во всём.
Многие стараются поддерживать сбалансированный рацион. Это не половина грейпфрута и вода, а настоящий обед. На завтрак тосты и фрукты, сыр, кофе, на обед суп, а на ужин салат и стейки. Чтобы поддерживать силы нужна еда, а на репетициях физических нагрузок очень много. Тренировки могут длиться с десяти утра до семи вечера и для того, чтобы на всё это оставалась энергия, питание крайне важно.
5. Репетиции проходят в гетрах и лёгкой одежде
Репетиция это не спектакль /Фото:adme.media
В кино все балерины репетируют в колготках, тоненьких юбочках и толстых гетрах. Мужчины танцоры тоже не ушли далеко, они в футболках или майках. Это одна из огромных ошибок. Балет — это очень большой труд и, конечно же, на тренировках не до красоты. Потому на репетициях все танцоры присутствуют в специальной форме — это обязательно балетное трико, специальные пуанты не для выступлений и, конечно, теплые вещи, чтобы мышцы не сковало. Некоторые просто танцуют в легких куртках или жилетах, важно сохранить тепло у позвоночника, и после перерыва разогреваться снова не нужно. Лёгкая одежда в кино создана для более эмоциональной передачи красоты и грации танцовщиков балета, но не отражает реальность.
Что же касается гетр, то их носят все, и мужчины, и женщины. Но в реальности это не так уж сильно распространено. Дело в том, что на репетиции преподавателям и режиссёрам нужно видеть положение коленей, а за гетрами это сделать сложно. А вот если гетра находится только на одной ноге, это значит, что танцор восстанавливается после травмы.
6. У каждой балерины длинные волосы
Не всё, что есть на сцене правда /Фото5sostav.ru
В жизни нет таких стандартов, по которым танцовщица была бы обязана иметь только длинные волосы, которые постоянно закалывала бы в пучок. Многие танцоры предпочитают короткие стрижки, чтобы как раз не мучаться, постоянно закалывая и убирая волосы, чтобы они не мешали. Сейчас существуют специальные накладные пучки, которые отлично держатся и создают утончённый образ на сцене, когда это необходимо.
7. Татуировки на теле
Тату не особо принимается /Фото:cryotop.ru
Это уже сложная тема, поскольку нет табу на татуировки, и особенно если они не видны, находятся в скрытых под костюмами местах. В кино такие героини, имеющие татуировки, показаны независимыми, не такими как все, и демонстрируют тату на пол спины, как в кинокартине «Черный лебедь». Конечно же, невозможно в реальности встретить балерину с татуировкой на спине во время выступления, если только это не новая постановка независимого театра. Если что-то подобное и имеется, то это тщательно маскируется тональным кремом. Это же касается пирсинга, его нужно снимать, и ярких ногтей, их нужно заклеивать специальными тейпами телесного цвета.
8. Все балерины всегда выступают только в пачках
Балетный костюм не только пачка /Фото:Pinterest
Легкие и воздушные образы балерин в кино в целом соответствуют реальности, на сцене танцовщики выглядят также. Но это не означает, что они всегда выступают лишь в пачках из нежной и лёгкой ткани. Постановки и произведения бывают разные, и костюмы там тоже соотвествующие. Балет это не только — Лебединое озеро и Щелкунчик. В жизни костюмы могут удивить своим разнообразием, как фасонов - это могут быть и штаны, так и цветов, всё зависит от спектакля.
9. Если танцовщик падает, выступление срывается
Падения тоже бывают /Фото:dzen.ru
В кино падение артиста балета во время спектакля - трагедия всей его жизни и часто самая драматичная сцена. А если он ещё и падает с травмами и его уносят со сцены, то выступление прерывается, и весь зал ахает. Такое, безусловно, случается, но если артист упал, он не позволит себе сорвать спектакль и не будет лежать и ждать, когда же его уже, наконец, поднимут. Наоборот, танцоры постараются сделать своё падение как можно более незаметным, постараться обыграть этот инцидент. Зрители даже могут этого и вовсе не заметить.
А полученная, даже серьёзная, травма вовсе не означает, что артист завершит свою карьеру. Травмы — это частое явление в балете и приходится ждать восстановления, а затем снова возвращаться в строй. Чтобы избежать таких падений, некоторые театры, например, Австралийский балет, специально обрабатывают сцену колой, чтобы пол стал липким, а не скользким.
10. Мужчины тоже танцуют в пуантах
Мужчины пуанты не носят /Фото:ria.ru
Одно из больших заблуждений. Пуанты — это специальная обувь, предназначенная для балерин. Конечно, бывает такое, что танцор тоже надевает пуанты, но это лишь для ролей, где его герою необходимо приделать, например, копыта. Балерины весят меньше и потому носить такую обувь для них безопасно. Мужчины же могут получить много травм при её использовании.
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