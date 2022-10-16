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5 рукотворных водопадов мира, поражающих размахом и неожиданным месторасположением


5 рукотворных водопадов мира, поражающих размахом и неожиданным месторасположением


Человечество издревле на отлично усвоило урок, что не стоит ждать милости от природы, а самим создавать все, что требуется для блага и удовольствия. Вплоть до того, что стали появляться рукотворные водопады, которые впечатляют своим размахом и красотой не меньше, чем природные творения. Увлечение такого рода изменениями началось еще до нашей эры, с древних римлян и продолжается до сих пор, при этом в качестве высоких «трамплинов» используются не только природные ландшафты, небоскребы также превращаются в эффектные водопады.


1. Самый древний рукотворный водопад Cascata delle Marmore (Италия)


Cascata delle Marmore – самый древний рукотворный водопад, высота которого достигает 165 метров (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.

Cascata delle Marmore – самый древний рукотворный водопад, высота которого достигает 165 метров (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.

 

Мраморный водопад (Cascata delle Marmore) по праву считается самым древним инженерным чудом человечества. Высота гигантского рукотворного объекта, расположенного в 7,5 км от города Терни, что в регионе Умбрия (Италия), составляет 165 метров и состоит он из трех каскадов. Самая высокая ступень достигает высоты 83 метра. Источником рукотворного чуда стала река Велино(Velino), которая еще во времена Древнего Рима наполняла озеро Piediluco водой, а ее бассейн совместно с озером были причиной заболачивания равнины Рьети.

Первая ступень рукотворного водопада Cascata delle Marmore имеет высоту 83 метра (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.

Первая ступень рукотворного водопада Cascata delle Marmore имеет высоту 83 метра (Терни, Италия). | Фото: unviaggiopercapello.it.


Застой воды и болота стали угрозой распространения многих болезней, в том числе и малярии, поэтому в 271 году до нашей эры римский консулу Маний Курий Дентат принял решение рыть канал, который бы отводил лишнюю воду в сторону скалы Марморе. Падая с отвесной скалы, вода устремлялась в реку Нера (Nera), на своем пути затапливая город Терни, находящийся ниже по течению. Это обстоятельство стало причиной многовековых споров и неурядиц, но это уже совсем другая история. Зато такое рациональное решение помогло иссушить равнину и рассадник комаров, разносящих малярию, был уничтожен.
Последняя ступень водопада хоть и не такая высокая, зато пейзаж самый впечатляющий (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.

Последняя ступень водопада хоть и не такая высокая, зато пейзаж самый впечатляющий (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.


У подножия водопада для туристов устраивают не только фееричное водное шоу, но и организовывают концерты (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.

У подножия водопада для туристов устраивают не только фееричное водное шоу, но и организовывают концерты (Cascata delle Marmore, Италия). | Фото: corrieredellumbria.corr.it.

 

Примечательно: К сожалению, потомки не всегда своевременно проводили ирригационные работы, что привело к заиливанию, зарастанию и иссушению канала. Такое нерадивое отношение к историческому инженерному объекту снова привело к заболачиванию местности. Только в XVI веке папа Павел III распорядился очистить и расширить существующий канал, а также установить специальные системы, которые позволяли бы регулировать поток воды. На эти работы ушло более чем полвека и уже Клемент VIII удостоился того, чтобы канал назвали в его честь. Благодаря предусмотрительности Павла III по сей день подача воды в канал контролируется, что позволяет устраивать грандиозные шоу для туристов, жаждущих своими глазами увидеть красоту устремляющего вниз потока.

 

2. Новоафонский водопад в Абхазии


В 1882 году на р. Псырцха монахи Симоно-Кананитского монастыря построили арочную плотину со шлюзами (Новоафонский водопад, Абхазия).

В 1882 году на р. Псырцха монахи Симоно-Кананитского монастыря построили арочную плотину со шлюзами (Новоафонский водопад, Абхазия).

 

Новоафонский водопад, который находится Абхази, хоть и не такой грандиозный, но притягивает туристов не меньше, чем какой-либо другой рукотворный водный объект мира. Это однокаскадный водопад высотой 8,5 м, с длиной потока чуть более 20 метров. Чтобы вода не затапливала прилегающую территорию, недалеко от плотины предусмотрены глубокие отверстия, куда она и устремляется.

Строительством искусственного водопада занимались местные монахи из Симоно-Кананитского монастыря. Они точно так же, как и древние римляне решили отвести воды реки Псырцха, разливающейся во время паводка или сильных дождей, превращая плодородные земли в болото. Чтобы хоть немного усмирить горную реку, они соорудили настоящий гидротехнический комплекс, включая плотину, которая и стала причиной появления красивейшего водопада.
Новоафонский водопад – самая популярная достопримечательность Абхазии. | Фото: waterfal.ru.

Новоафонский водопад – самая популярная достопримечательность Абхазии. | Фото: waterfal.ru.

 

И произошло это в далеком 1882 году. Монахи умело использовали энергию воды, которая выполняла сразу несколько функций. Над потоком воды, в самой дамбе, были построены небольшие сооружения, выполнявшие роль холодильника, а вот на ней была возведена многофункциональная мельница, где не только мололи зерно, но и пекли хлеб. Вдоль берегов реки, чуть выше по течению, были вырыты каналы и установлены шлюзы для регулировки потока. По каналам вода поступала к промышленным объектам: лесопилке, кирпичному заводу и прачечной. Также была внедрена система арыков, позволяющая поливать сады и сельхозугодья.
Плотина и оставшиеся гидротехнические сооружения Новоафонского водопада являются исторической достопримечательностью (Новый Афон, Абхазия). | Фото: abkhaziya-travel.ru.

Плотина и оставшиеся гидротехнические сооружения Новоафонского водопада являются исторической достопримечательностью (Новый Афон, Абхазия). | Фото: abkhaziya-travel.ru.

 

Интересный факт от Novate.ru: В начале XX века, используя готовый гидротехнический объект, в Новом Афоне была установлена одна из первых гидроэлектростанций Российской империи. Спустя 15 лет бесперебойной работы она была остановлена большевиками, а механизмы, узлы и провода полностью демонтированы (поговаривают попросту расхищены). С тех пор она не действует. На данный момент остатки гидротехнического сооружения выступают в роли исторической достопримечательности.

 

3. Водопад-инсталляция на Большом канале в Версальском дворце (Париж, Франция)


Эффектная инсталляции от непревзойденного мастера, создателя радуг и водопадов Олафура Элиассона (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.

Эффектная инсталляции от непревзойденного мастера, создателя радуг и водопадов Олафура Элиассона (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.

 

Посетители Версальского дворца могут наблюдать фантастическое шоу, как прямо с неба, над Большим каналом дворцово-паркового комплекса мощным потоком льется вода. Эффектную арт-иллюзию в 2016 г. создал датский художник Олафур Элиассон (Olafur Eliasson). Она является частью арт-композиции популярного нынче творца, на которого работает многочисленный штат дизайнеров, художников и инженеров, помогающих воплощать в жизнь сюрреалистичные проекты Эллиасона.
Если смотреть на водопад с парадных ступеней Версальского дворца, можно насладиться всей красотой инсталляции (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.

Если смотреть на водопад с парадных ступеней Версальского дворца, можно насладиться всей красотой инсталляции (Olafur Eliasson – Waterfall, Париж). | Фото: mydesignagenda.com.


Вид сбоку и сзади раскроют тайну потока воды, льющегося с небес (Olafur Eliasson – Waterfall, Версаль).

Вид сбоку и сзади раскроют тайну потока воды, льющегося с небес (Olafur Eliasson – Waterfall, Версаль).

 

Но поскольку сегодня речь идет о рукотворных водопадах, то приоткроем тайну «небесного потока», который выглядит нереальным зрелищем только с парадных ступеней роскошного Версаля. Чтобы создать столь эффектный оптический обман, была установлена решетчатая опора с вмонтированными трубами и мощная насосная система. Вода поступает на самую вершину конструкции и ниспадает мощным потоком вниз, пряча за собой инженерное сооружение.

 

4. Водопад под крышей сингапурского аэропорта Jewel Changi Airport


Под куполом аэропорта можно насладиться красотой экзотических растений и прохладой от рукотворного водопада (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: architime.ru.

Под куполом аэропорта можно насладиться красотой экзотических растений и прохладой от рукотворного водопада (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: architime.ru.

 
В вечернее время устраивают световое шоу, где потоки воды играют главенствующую роль (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: airport-technology.com.

В вечернее время устраивают световое шоу, где потоки воды играют главенствующую роль (Rain Vortex, Jewel Changi Airport). | Фото: airport-technology.com.

 

В 2019 году в Сингапуре состоялось значимое событие мирового уровня – открытие аэропорта Jewel Changi Airport, который является не только крупнейшим транспортным узлом. Хаб по праву можно назвать городом в городе поскольку под его футуристической крышей расположены не только залы ожидания, здесь пассажиры во время транзитных пересадок могут посетить кинотеатр, парк развлечений, кафе и рестораны, а также отдохнуть в фешенебельном отеле. Но главной изюминкой воздушной гавани является гигантский ботанический сад, в центре которого с 40-метровой высоты ревущим потоком льется вода. Кстати сказать, искусственный водопад Rain Vortex, на данный момент, является самым высоким крытым водопадом в мире.
Правильный расчет и гигантская площадь крыши позволяет собрать максимальное количество осадков для создания водопада (Rain Vortex, Сингапур).

Правильный расчет и гигантская площадь крыши позволяет собрать максимальное количество осадков для создания водопада (Rain Vortex, Сингапур).

 

Примечательно: Rain Vortex является необычным водопадом, поскольку для циркуляции воды не используется водопровод, и какие-либо другие инженерные системы. Огромная крыша в виде гигантского спасательного круга сделана так, чтобы потоки ливневых дождей с ускорением устремлялись к воронке в центре, откуда и падали вниз, создавая невероятное зрелище. Поскольку пропускная способность отверстия составляет 38 тысяч литров в минуту, то в период ливней (в Сингапуре они частые гости) водопад получается довольно мощным. Стоит отметить, что дождевую воду используют очень рационально. Изначально она попадает в специальные резервуары откуда ее откачивают для орошения ботанического сада или для технических нужд/смыва туалетов.

 

5. Искусственный водопад, стекающий по фасаду небоскреба Liebian International Building (Гуйян, Китай)


Вполне обычный небоскреб благодаря искусственному водопаду стал главной достопримечательностью Гуйяна (Китай).

Вполне обычный небоскреб благодаря искусственному водопаду стал главной достопримечательностью Гуйяна (Китай).

 

Китай в очередной раз доказал, что он впереди планеты всей. Несмотря на то, что в стране с живописной природой и горным ландшафтом имеется масса прекрасных водопадов, созданных матушкой-природой, промышленная группа Ludi Industry Group решила сделать свой в клад в развитие туристической индустрии города Гуйян. Отдавая дань уважения природной красоте провинции Гуйчжоу, они интегрировали искусственный водопад в новый небоскреб, высота которого достигает 121 м.
Водопад, стекающий с высоты 108 метров по стеклянному фасаду Liebian International Building, побил мировой рекорд (Гуйян, Китай).

Водопад, стекающий с высоты 108 метров по стеклянному фасаду Liebian International Building, побил мировой рекорд (Гуйян, Китай).

 

Поток воды, поднятый мощными насосами, падает на землю с высоты 108 метров, что делает само здание очень примечательным архитектурным объектом. Стоит отметить, что несмотря на то, что для наполнения водопада используются очищенные дождевые и сточные воды, эффектное шоу можно увидеть довольно редко. Это связано с тем, что подъем на такую высоту огромного количества воды – очень дорогое удовольствие.

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5 рукотворных водопадов мира, поражающих размахом и неожиданным месторасположением

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5 рукотворных водопадов мира, поражающих размахом и неожиданным месторасположениемПодписаться на мой Instagram
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