Простое и эффективное решение проблемы неприятного запаха в дачном туалете

Что делать, когда на даче нельзя зайти в туалет.
Хорошо проводить время на природе или на любимой даче. Тишина и спокойствие, зелень и расслабляющий труд. Нарушить эту идиллию способна только одна единственная вещь – неприятный запах из дачного туалета. Рано или поздно со зловонием сталкивается каждый дачник, от него никуда не уйти. По счастью, есть достаточно простое и эффективное решение этой деликатной проблемы.
Та еще проблема, конечно, но решение есть.
Конечно, можно просто взять и купить специальную «химию» (есть также биологические средства), которая нейтрализует запах в домике задумчивости. Вот только подобные «инструменты» совсем не дешевы, а даже если их единожды и может позволить себе каждый дачник, то покупать такие средства с завидной регулярностью не захочется даже самым состоятельным хозяевам.
Все средства народные и проверенные.
Поэтому стоит обратить своё внимание на простое, проверенное временем и при этом достаточно эффективное средство. Как уже можно было догадаться – народное, в самом буквальном смысле этого слова. Почти никаких финансовых затрат оно не потребует, по большей части нужно будет потратить лишь свое хозяйское время.
Опилки и зола
Отличное средство, а самое главное - доступное.
Самый простой метод борьбы с неприятным запахом. Так как мангалы есть на участке у многих, а печь чаще всего в каждом деревенском доме, собираем золу в ведро и ставим в туалет (ну, или набираем опилок). Рядом с ведром оставляем какой-нибудь совок. После каждого похода в туалет, просто высыпаем в выгребную яму 1-2 порции золы.
Скошенная трава
Можно использовать вместо золы.
Траву, которая осталась после стрижки газона можно также использовать для борьбы с неприятным запахом. Делаем все так же, как и с золой. После каждого посещения туалета, нужно бросить в выгребную яму немного свежей травы.
Ботва томатов
Сезонное, но очень хорошее решение.
Ботва томатов – это вообще лучший друг дачника. Из-за содержащегося в своих листьях вещества соланина ботва томатов не только прекрасно глушит неприятный запах в туалете, но еще и отваживает мух. Двойная польза. В процессе гниения ботва будет убивать личинок мух, а также отпугнет любых других насекомых. Засыпать ботву нужно не после каждого «сеанса», а раз в неделю.
Крапива
Не только для борща, но и для туалета.
Как и ботва помидоров, крапива во время гниения выделяет много интересных веществ, которые убивают всех бактерий в зоне досягаемости. Раз в неделю бросаем в выгребную яму пучок крапивы и избавляем себя от неприятных запахов. А еще из крапивы получается неплохой борщ, но это так, к слову.
Прочие рекомендации
Придется доделать еще кое-что.
Значительно улучшить ситуацию с запахом в дачном туалете поможет и правильная система вентиляции. Перестраивать туалет вовсе не обязательно, достаточно прорезать окошко, где-нибудь сбоку или сзади. Лучше сделать его побольше и выше головы. Также, следует сделать крышку на отверстие выгребной ямы и регулярно пользоваться ей.
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