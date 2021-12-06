Простое и эффективное решение проблемы неприятного запаха в дачном туалете

Что делать, когда на даче нельзя зайти в туалет.

Та еще проблема, конечно, но решение есть.

Все средства народные и проверенные.

Опилки и зола

Отличное средство, а самое главное - доступное.

Скошенная трава

Можно использовать вместо золы.

Ботва томатов

Сезонное, но очень хорошее решение.

Крапива

Не только для борща, но и для туалета.

Прочие рекомендации

Придется доделать еще кое-что.