Все профессии важны: 9 самых странных дегустаторов со всего мира

Такая разная текила.

1. Водяной сомелье

Водяной сомелье.

2. Молочный сомелье

Молочный сомелье

3. Дегустатор ядов

Дегустатор ядов.

4. Горчичный сомелье

Горчичный сомелье.

5. Дегустатор текилы

Такая разная текила.

6. Пивной сомелье

Пивной сомелье.

7. Острый соус

Дегустатор соусов.

8. Саке

Дегустатор саке.

9. Эксперт по ночным бабочкам

В это сложно поверить, но это правда!