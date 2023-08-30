11 суперкаров от всемирно известных компаний, которые почему-то не пошли в серию

Какие суперкары от известных автопроизводителей так и не пошли в серию?/ Фото: autoevolution.com

1. Maserati Merak

Maserati Merak был агрегатирован 6-цилиндровым мотором/ Фото: mobile.de

2. Ferrari Mondial

Ferrari Mondial создана на платформе Ferrari 308/ Фото: drive2.ru

3. Lamborghini Urraco

Lamborghini Urraco представили в 1970 году/ Фото: wikipedia.org

4. BMW M1

BMW M1 1980 года/ Фото: bringatrailer.com

5. Jaguar XJ220

Jaguar XJ220 развивал мощность более 500 л.с./ Фото: auto.ru

6. DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12 выпускался с 1981 по 1983 годы/ Фото: auto.rambler.ru

7. Porsche Carrera GT (980)

Porsche Carrera GT (980) стоил порядка 500 тыс. долларов/ Фото: porsche.com



мотор V10 объемом 5,7 л;





мощность 604 «лошадки»;





способность раскручиваться до 8 тыс. оборотов в минуту;





шестискоростная механическая коробка передач;





разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды;





разгон до максимальных 210 км/ч за 10,8 секунды.



8. Mercedes-Benz SLR McLaren

Mercedes-Benz SLR McLaren имел мотор мощностью 680 л.с./ Фото: drom.ru

9. Bugatti Veyron

Bugatti Veyron разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды/ Фото: autonews.ru

10. MB Exigence of Speed

Проект производства MB Exigence of Speed закрылся в 2006 году/ Фото: allcarindex.com

11. Bizzarrini GTS 4.4

Bizzarrini GTS 4.4 в 2005 году был представлен на Женевском автосалоне/ Фото: supercars.net