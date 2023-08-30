11 суперкаров от всемирно известных компаний, которые почему-то не пошли в серию

Какие суперкары от известных автопроизводителей так и не пошли в серию?/ Фото: autoevolution.com
Любой крупный автомобильный концерн желает выделиться, выпустив собственный суперкар. Это мощный автомобиль в уникальном кузове, «напичканный» последними достижениями техники и электроники. Но суперкар – это дорогое удовольствие как в производстве, так и в цене для потребителя. Однако желание автоконцерна продать дорогой суперкар не всегда реализуется. Бывает так, что за хорошей и дорогой машиной покупатели не выстраиваются в очередь. Такие «провальные» суперкары есть у каждого крупного концерна и производителей «помельче». Давайте их рассмотрим.
1. Maserati Merak
Maserati Merak был агрегатирован 6-цилиндровым мотором/ Фото: mobile.de
Суперкар Maserati Merak был представлен публике в 1972 году. Дизайнером модели знаменитого бренда выступил Джорджетто Джуджаро, он создал шедевр уникального дизайна со среднемоторной компоновкой. Правда, по мощности двигателя этот автомобиль не дотянул до того, чтобы гордо именоваться суперкаром.
В то время компания Maserati относилась к концерну Citroen, и потому ее автомобили комплектовались узлами, общими с французской моделью SM. Так, в машины Maserati ставили шестицилиндровые двухлитровые моторы, выдающие не более 170 л.с. Такой двигатель был и у модели Merak, и люди не стремились оказаться владельцами авто крутого дизайна, но малой мощности.
2. Ferrari Mondial
Ferrari Mondial создана на платформе Ferrari 308/ Фото: drive2.ru
Mondial – «экономичный» суперкар в линейке Ferrari, без претензий на самого дорогого и богатого. Он позиционировался для тех людей, которые уже не хотят кататься на «Мерседесе», но еще не могут себе позволить крутой «Феррари». В те времена фирма работала с Pininfarina. Модель Mondial создали на платформе знаменитой Ferrari 308.
По стилистике это была 308 Lite, но в сильно упрощенном варианте. Собственно, упрощение коснулось не только внешности, но и подвески, и даже мотора. Он имел мощность 214 л.с. и разгонялся до 100 км/ч за 8,5 секунды.
Собственно, с такими параметрами назвать Ferrari Mondial суперкаром нельзя. Это стало понятно не только гонщикам, но и рядовым автомобилистам, ожидавшим от Ferrari настоящего чуда, а не жалкого подобия текущей версии. Так что до прекращения производства было выпущено всего 703 модели Mondial 8.
Что касается «старшего брата» Mondial Quattrovalvole, то он был мощнее и привлекательнее внешне. Продавался лучше – около 450 автомобилей в год по всему миру. И все же показатель продажи 6 тыс. экземпляров за 13 лет оказался низким. Mondial пытались модифицировать, но это не принесло желаемого результата, так что проект был закрыт.
3. Lamborghini Urraco
Lamborghini Urraco представили в 1970 году/ Фото: wikipedia.org
У суперкара Lamborghini Urraco мотор тоже оказался очень слабым. Двухлитровый силовой агрегат имел восемь цилиндров, но выдавал мощность всего 180 л.с. Авто было представлено в 1970 году на туринском автосалоне и получило много критики.
Помимо слабого двигателя, потенциальным клиентам не понравилось то, то получить машину можно было только спустя три года, в 1973-м. Несмотря на это, на суперкар Uracco нашлись покупатели. Правда, их оказалось всего 66 человек – самые преданные поклонники марки Lamborghini.
4. BMW M1
BMW M1 1980 года/ Фото: bringatrailer.com
Сегодня BMW M1 – дорогой раритетный автомобиль, настоящая городская легенда. Но все было по-другому в далеком 1978 году. Компании BMW и Lamborghini решили совместными усилиями построить машину для победного участия в ралли. Изначально планировался не суперкар, а гоночное трековое авто. В планах было выпустить 400 машин.
Но если со стороны BMW все шло по сценарию, то Lamborghini в этот период оказалась на грани банкротства. Это привело к тому, что пришлось распустить команду инженеров. В результате создание автомашины заканчивали разные дизайнеры. Технологи собирали авто буквально по кусочкам!
Но все же в 1978 году купе BMW M1 был представлен публике. Автомобиль оснастили шестицилиндровым рядным мотором емкостью 3,5 л и мощностью 274 «лошадок», что для тех времен было вполне достойно. До 100 км/ч машина разгонялась за 6 секунд.
Позднее создали более мощный вариант, который выдавал целых 470 «лошадок», но и он не смогл обеспечить успех суперкара. Все дело было в его огромной для того времени стоимости – 50 тыс. долларов! В пересчете на сегодня с учетом инфляции он стоил бы 232 тыс. долларов, что для нашего времени тоже дорого. В результате выпустили только 455 машин, включая все версии. А потом суперкар BMW M1 сняли с производства.
5. Jaguar XJ220
Jaguar XJ220 развивал мощность более 500 л.с./ Фото: auto.ru
Прототип этого суперкара был представлен в 1988 году. Публике понравилась красивая машина, развивающая мощность более 500 л.с. Было выпущено несколько версий, и все они вызвали интерес. Но потенциальных покупателей привела в шок цена Jaguar XJ220 – 831 тыс. долларов! К тому же фирма слукавила насчет двигателя.
Вместо заявленного V12 автомобиль был оснащен простым 3,5-литровым V6. И даже то, что суперкар с мотором твинтурбо довольно большой мощности разгонялся до 100 км/ч всего за 4 секунды, не спасло ситуацию. Люди не любят, когда их обманывают!
Кроме того, авто с таким силовым агрегатом и его нюансами требуется постоянный сервис, что тоже не понравилось покупателям. Получается, производители сэкономили на моторе и навесном оборудовании, но выставили ценник под миллион долларов. Проект был закрыт после выпуска 282 машин. А жаль: суперкар Jaguar XJ220 действительно был очень красивым и даже завоевал награды на Нюрбургринге.
6. DeLorean DMC-12
DeLorean DMC-12 выпускался с 1981 по 1983 годы/ Фото: auto.rambler.ru
Этот автомобиль фигурировал в легендарном фильме «Назад в будущее». Но это не исключительно придумка кинематографистов! DeLorean DMC-12 существовал в реальности, но популярность среди покупателей завоевать не сумел. Авто ирландского производства выпускалось в период 1981-1983 годов. У него был кузов из нержавеющей стали и уникальные двери, прозванные в народе «крыльями чайки».
Что же не устроило фанатов суперткаров? Маломощный мотор, выдающий всего 130 л.с. Собственно, по этой причине DeLorean DMC-12 нельзя отнести к суперкарам. До 100 км/ч автомобиль разгонялся за 8,5 секунд, что сопоставимо с показателем среднестатистического авто.
Вместе с тем из выпущенных 9 тыс. автомобилей производители смогли продать 7 тыс. экземпляров. Остальные были раскуплены только после выхода кино «Назад в будущее».
7. Porsche Carrera GT (980)
Porsche Carrera GT (980) стоил порядка 500 тыс. долларов/ Фото: porsche.com
Суперкар Porsche Carrera GT получился довольно мощным и технологичным, но дорогостоящим. Его стоимость в 500 тыс. долларов покупателям пришлась не по душе (а может, не по карману). Кроме того, нарекания вызывал кузов. Он не мог конкурировать с такими мастодонтами, как Lamborghini и Ferrari.
Однако по технологическим характеристикам Porsche Carrera вполне соответствовал гордому званию суперкара:
- мотор V10 объемом 5,7 л;
- мощность 604 «лошадки»;
- способность раскручиваться до 8 тыс. оборотов в минуту;
- шестискоростная механическая коробка передач;
- разгон до 100 км/ч за 3,3 секунды;
- разгон до максимальных 210 км/ч за 10,8 секунды.
Но автомобили Ferrari того времени были привлекательнее и респектабельнее, а стоили дороже всего на 100 тыс. долларов, в связи с чем Porsche Carrera не выдержал конкуренции. Кроме того, его признали небезопасным, поскольку на скоростях более 200 км/ч он мог потерять контроль. Кроме того, подвело скудное оснащение электроникой. В результате было выпущено всего около 1 тыс. экземпляров.
8. Mercedes-Benz SLR McLaren
Mercedes-Benz SLR McLaren имел мотор мощностью 680 л.с./ Фото: drom.ru
Несмотря на то, что у этой машины технические характеристики соответствуют суперкару, она «провалилась» по количеству как собранных, так и реализованных единиц.
Инновационный, полностью карбоновый Mercedes-Benz SLR McLaren вышел агрессивным. На него приходили поглядеть, однако приобретать не спешили. Суперкар выпускался в различных кузовах, в том числе SLR 722, что отсылает к стартовому номеру победителя ралли Милья 1955 года Стирлинга Мосса.
Изначально планировалось выпускать Mercedes-Benz SLR McLaren с мотором мощностью 722 «лошадки», но производители ограничились силовой установкой, выдающей 680 «лошадей». Все модели суперкара до 100 км/ч разгонялись за 4 секунды и даже меньше.
Но у покупателей супердорогие версии обычных брендов, хоть и премиальных, не вызывают желание их приобрести. Люди готовы платить большие деньги за автомобили Lamborghini, Ferrari, наконец, Aston Nartin, так как это элитные бренды, а Mercedes все же боее «народный» – их полно на улицах любого крупного города. Поэтому, несмотря на то, что Mercedes-Benz SLR McLaren людям понравился, большого количества владельцев он не обрел.
9. Bugatti Veyron
Bugatti Veyron разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды/ Фото: autonews.ru
Bugatti Veyron – это крутое авто, обладателями которого хотели бы стать многие, но не готовы платить миллионы долларов. Кроме того, внешне этот суперкар проигрывает более востребованному Bugatti Chiron.
Несмотря на то, что у «Вейрона» под капотом стоит 8-литровый двигатель мощностью больше 1 тыс. л.с., а разгон до 100 км/ч составляет всего 2,5 секунды, цена этого автомобиля людей все же не устраивает. Также есть претензии к внешности.
У «Широна» больше положительных откликов, именно он получил широкое признание. В общем, Bugatti Veyron не выдержал конкуренции со своим «собратом», а также прочими автомобилями этого семейства.
10. MB Exigence of Speed
Проект производства MB Exigence of Speed закрылся в 2006 году/ Фото: allcarindex.com
Этот автомобиль не претендует на звание «красавца», так как производители вложили все силы и душу в обеспечение отличной аэродинамики своего детища.
Суперкар был оснащен двойным задним спойлером, весил всего 1 тыс. кг, в задней части кузова у него стоял мотор V8 мощностью 500 л.с. Но в сборку эта машина, несмотря на функциональность и технологичность, так и не пошла. Проект закрылся в 2006 году.
11. Bizzarrini GTS 4.4
Bizzarrini GTS 4.4 в 2005 году был представлен на Женевском автосалоне/ Фото: supercars.net
В 2002 году группа итальянских брокеров, занимавшихся недвижимостью, приобрели права на использование бренда Bizzarrini. Под этим брендом в 2005 году был выпущен суперкар Bizzarrini GTS 4.4 и представлен на Женевском автосалоне. Итальянская машина оснащалась двигателем V8 объемом 4,4 л и развивала скорость 360 км/ч. Но после выставки это авто публика больше не увидела.
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