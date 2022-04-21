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Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

С помощью 5 л пластиковых бутылок можно легко и просто выращивать многие культуры. Даже выращивание картофеля упрощается и облегчается в разы!

Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

Грядки предварительно подготовьте для высадки посадочного материала (прополка, внесение удобрений). Пластиковые 5 л бутылки наполните водой, внизу сделайте 5-7 небольших отверстий горячим гвоздём, паяльником или любым другим удобным инструментом. Картофель для посадки, у которого уже пробудились глазки, разрежьте пополам и высадите по 4 половинки вокруг одной 5 л бутылки.

Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

Прикопайте землю. Теперь вода будет уходить очень медленно, по капле, благодаря чему земле будет постоянно влажно.

Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

Наблюдайте за картофелем. Если есть необходимость, на протяжении лета вносите подкормки. Также периодически доливайте воду в бутылку из шланга или лейки.

Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

Когда настанет время сбора урожая, вы будете удивлены! Картофель вырастет крупным, и его будет достаточно много.

Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам
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Картофельвыращивание
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