Как легко вырастить картофель благодаря 5-литровым бутылкам

С помощью 5 л пластиковых бутылок можно легко и просто выращивать многие культуры. Даже выращивание картофеля упрощается и облегчается в разы!







Грядки предварительно подготовьте для высадки посадочного материала (прополка, внесение удобрений). Пластиковые 5 л бутылки наполните водой, внизу сделайте 5-7 небольших отверстий горячим гвоздём, паяльником или любым другим удобным инструментом. Картофель для посадки, у которого уже пробудились глазки, разрежьте пополам и высадите по 4 половинки вокруг одной 5 л бутылки.







Прикопайте землю. Теперь вода будет уходить очень медленно, по капле, благодаря чему земле будет постоянно влажно.







Наблюдайте за картофелем. Если есть необходимость, на протяжении лета вносите подкормки. Также периодически доливайте воду в бутылку из шланга или лейки.







Когда настанет время сбора урожая, вы будете удивлены! Картофель вырастет крупным, и его будет достаточно много.





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