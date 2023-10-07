10 фактов о бассейнах, после которых вы в них больше не полезете

На днях закрылся очередной общественный бассейн, отравивший пятеро человек, из которых трое детей. Мы задались вопросом: что в бассейнах может быть плохого?
А вот что:
1. Каждый пятый справляет в бассейне нужду
Разумеется, вы так не делаете, но исследователи опросили тысячу людей и 20% из них признались в том, что делали это в бассейне. Даже половины от этого значения достаточно, чтобы не захотеть больше никогда не открывать в бассейне рот.
2. Бактерии чувствуют себя там как дома
Псевдомонадный фолликулит, известный также как «сыпь в горячей ванне» — это не миф. Официально это заболевание описывается как «воспаление волосяных фолликулов, связанное с пребыванием в горячей ванне, душе, бассейне, загрязненных бактерией P.aeruginosa».
3. Хлор убивает не все
Хлорированная вода вонюча, но безопасна, верно? Не верно. Хлорка эффективно убивает почти все, но «почти все» не равно «все». Например, червь под названием острица выживает, а если он попадает в организм человека, то откладывает там яйца и человек получает кишечных глистов.
4. Хлор убивает даже не все бактерии
Криптоспоридия может жить в бассейнах и джакузи до десяти дней, а если попадает в организм человека, то вызывает желудочно-кишечные проблемы. И никакая хлорка ее не берет.
5. В вашем бассейне наверняка есть фекалии
Эксперты изучили образцы воды из публичных бассейнов и в 58% взятых образцов нашли кишечную палочку, которая обычно живет в человеческом кале.
6. МНОГО фекалий
На человеке, который заходит в бассейн, в среднем 0,14 грамма фекалий — и значительная их часть попадает в воду. Умножьте это на сотни людей, которые проходят через бассейн ежедневно и математика получается не очень… привлекательной.
7. Чем пахучее бассейн, тем он грязнее
Характерный запах «хлорки» выделяется не просто так, а когда хлор взаимодействует с потом, мочой и прочими жидкостями и выделениями человеческого организма. Чистая вода, в которой есть современные чистящие средства для бассейнов, почти ничем не пахнет.
8. Грязный бассейн убивает через уши
Вода с «супом» из бактерий, попадающая в уши, может стать причиной наружного отита — неприятного во всех смыслах воспаления. Если инфекция становится хронической, то наружный отит может развиться в злокачественный наружный отит, который на самом деле опасен для жизни. То есть — убивает.
9. Раздражение глаз вызывает вовсе не хлорка
То, что глаза чешутся и краснеют в бассейнах из-за хлора — миф. На самом деле первопричина куда ближе к телу, чем считалось еще в начале этого года. Раздражение вызывают химические вещества, которые являются следствием взаимодействия хлора и… человеческой мочи. А теперь идите и купите нормальные плавательные очки.
10. Люди заходят в бассейн грязными
Согласно результатам исследования, 43% людей не принимают душ перед тем, как окунуться в общественный бассейн. Наверное, думают, что хлорка магическим образом сама их очистит…
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