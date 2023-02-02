5 вкуснейших супов, которые согреют даже в самые сильные морозы

Зимой без супа не обойтись. Он и насытит, и порадует душу, и согреет — и это именно то, что нужно в холодное время года. Недаром, чем севернее живет народ, тем больше в его кухне супов.



Мы собрали для вас лучшие рецепты вкусных согревающих супчиков, которые порадуют в зимний день.



Риболлита

Венгерский суп бограч

Вьетнамский суп фо с курицей

Чаудер с кукурузой и беконом

Марокканский рисовый суп харира