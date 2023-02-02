5 вкуснейших супов, которые согреют даже в самые сильные морозы

Зимой без супа не обойтись. Он и насытит, и порадует душу, и согреет — и это именно то, что нужно в холодное время года. Недаром, чем севернее живет народ, тем больше в его кухне супов.
Мы собрали для вас лучшие рецепты вкусных согревающих супчиков, которые порадуют в зимний день.
Риболлита
Ингредиенты:
250 г фасоли
2 г моркови
2 репы
3 стебля сельдерея
3 головки чеснока
400 г томатов в собственном соку
300 г белокочанной капусты
200 г черствого хлеба без корки
оливковое масло
прованские травы
Способ приготовления:
Отварите фасоль до мягкости (если используете сухую, лучше ее предварительно замочить на ночь). Воду слейте. Половину жидкости оставьте на потом.
Лук, чеснок, морковь, репу и сельдерей нарежьте кубиками, чеснок — пластинами. В кастрюлю с толстым дном налейте оливковое масло, добавьте овощи и тушите 15–20 минут. Добавьте томаты, прованские травы и потушите еще минут 5.
Добавьте в кастрюлю фасоль и небольшое количество воды, в которой она варилась. Дайте закипеть. Добавьте нарезанную капусту и хлеб. Поварите еще минут 5. Если суп получается слишком густой — добавьте немного кипятка. Варите еще 30 минут.
Венгерский суп бограч
Ингредиенты:
500 г говядины
2 головки репчатого лука
100 г свиного жира
2 помидора
4 ст. л. лечо
2 болгарских перца
1/2 ч. л. красного жгучего перца
1 пучок зелени
5 зубчиков чеснока
1/2 ч. л. тмина
3 ст. л. красного вина
2 моркови
6 картофелин
1 яйцо
1 стакан муки
по 1 ч. л. черного перца и сладкой паприки
Способ приготовления:
Растопите на сковороде свиной жир. Кубиками нарежьте лук и выложите туда же, тушите до прозрачности. Помойте мясо, порежьте на небольшие куски и выложите к луку. Посыпьте паприкой и обжарьте, перемешивая. Нарежьте морковь кубиками, добавьте к мясу, тушите 8–10 минут, помешивая. Помидоры обдайте кипятком, очистите от кожицы, нарежьте кубиками, выложите в мясо. Нарежьте болгарский перец, высыпите туда же. Добавьте соль, перец и тушите еще 10 минут, перемешивая. Приготовленное мясо с заправкой переложите в глубокую кастрюлю, залейте 1,5 л кипятка и тушите 30 минут.
Приготовьте клецки. Насыпьте в миску муку, посолите и добавьте яйцо. Замесите плотное тесто. Раскатайте тесто и порвите на кусочки (размером примерно 1,5–2 см). Готовые клецки посыпьте мукой.
Нарежьте очищенный картофель, добавьте в суп. Долейте еще 1 л воды (если не любите слишком густой, добавьте чуть больше). Высыпите в суп клецки и продолжайте варить до их готовности (40 мин). Нарежьте зелень, чеснок, добавьте в суп, посыпьте тмином. Добавьте красное вино. Варите 15 минут до готовности и снимите с плиты. Дайте хорошо настояться!
Вьетнамский суп фо с курицей
Ингредиенты:
4 куриных голени
1/3 репчатого лука
кусочек имбиря
1,5 л воды
соль, перец, куркума, анис, корица, кориандр
зелень: кинза, петрушка, зеленый лук
1 лимон
200 г рисовой лапши
Способ приготовления:
Промойте голени. Лук нарежьте не слишком мелко. Имбирь стоит нарезать на маленькие куски и отбить. Все поместите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте 2 ч. л. соли и 1 ч. л. черного перца. Для цвета можно добавить немного куркумы.
Поставьте кастрюлю на плиту. Как только вода закипит, убавьте огонь до среднего. Снимите пенку. После этого надо добавить специи: по 1/2 ч. л. молотой корицы, аниса и кориандра. Варите бульон до полной готовности мяса. Только не передержите, а то мясо будет сухим. Помойте зелень, мелко нашинкуйте.
Достаньте готовое мясо и немного остудите. Бульон процедите и при необходимости добавьте еще соли. Мясо снимите с костей и нарежьте на небольшие куски. Приготовьте лапшу: подержите минуту-две в кипящей воде, откиньте на дуршлаг и промойте в холодной воде, чтобы лапша не слиплась. В миску уложите лапшу, сверху мясо и зелень. Залейте все кипящим бульоном, приправьте душистым перцем. Подавать надо с кусочками лимона (лайма).
Чаудер с кукурузой и беконом
Ингредиенты:
2 ломтика бекона
430 г замороженной кукурузы
по 1 горсти сельдерея, болгарского перца и репчатого лука
2 стакана обезжиренного молока
1/2 ч. л. соли
1/4 ч. л. черного молотого перца
85 г твердого сыра
Способ приготовления:
Бекон обжарьте на сковороде без масла до хруста. Половину объема кукурузы, сельдерей, болгарский перец и лук обжарьте на небольшом количестве оливкового масла в течение 5–7 минут до мягкого состояния. Оставшуюся кукурузу и 1 стакан молока взбейте в блендере до однородного состояния. Отправьте кукурузное пюре к овощам в сковороду. Туда же добавьте оставшийся стакан молока и сыр. Посолите и поперчите. Тушите на среднем огне, постоянно помешивая, но не кипятите. Сыр должен расплавиться. Разлейте чаудер по мискам. Перед подачей украсьте беконом и поперчите.
Марокканский рисовый суп харира
Ингредиенты:
600 г томатов в собственном соку
500 г бараньей корейки или 800 г ребер
по 1 пучку кинзы и петрушки
250 г нута (или гороха)
1 стакан коричневого риса
лук репчатый
100 г зеленой чечевицы
2 ст. л. растительного масла
щепотка шафрана
соль
Способ приготовления:
Нут или горох вымачивайте в воде не менее 4 часов. Воду слейте, залейте новой и варите до мягкости 1 час. Лук очистите, нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета 3–4 минуты. Баранину залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите 1 час. Добавьте шафран, лук, нут, рис, чечевицу и нарубленные томаты вместе с соком. Перед подачей на стол всыпьте черный перец и измельченную зелень, накройте крышкой и дайте настояться 5–10 минут.
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