Как вырастить свои мандарины

Немало садоводов грезят о собственном мандариновом деревце. И если из косточки выращивать полноценное растение с плодами слишком долго, то из черенка это получится в разы быстрее!

Но где же взять черенок культурного мандарина? Всё очень просто — нужно купить на рынке мандарины на ветке. Об особенностях таких черенков и их прививке расскажем чуть ниже.









Шаг 1й: обработка от паразитов

Шаг 2й: замачивание веток

Шаг 3й: подвой для прививки

Шаг 4й: прививка глазком

Приобретите на рынке мандарины на ветке. Перед прививкой обрежьте ветки и обязательно обработайте их любым препаратом от паразитов (в частности, от щитовки и паутинного клеща).Веточки должны быть максимально «живыми», листья — не сухими. И даже у таких веточек шанс того, что прививка приживётся, около 10-20 %. Однако пробовать нужно обязательно!Нарежьте обработанные ветки на черенки. Удалите листья, оставив черешки. В 0,5 стакане воды растворите натуральный мёд (буквально на кончике чайной ложки). Замочите веточки в растворе. Это натуральный биостимулятор, который «оживит» черенки. Оставьте на сутки в тёплом месте (без прямых солнечных лучей).Подберите подвой для черенков. Это может быть любое цитрусовое растение, выращенное из косточки, которому от полугода (лайм, лимон, апельсин). Перед прививкой хорошенько пролейте подвой.Заранее подготовьте кольцо, отрезанное от стрейч-плёнки. Сразу же примотайте его снизу на стволе, под будущей прививкой, чтобы сэкономить себе время и увеличить шансы на успех. Новым, чистым лезвием сделайте надрез в коре на северной стороне растения.На черенке выберите самую жизнеспособную почку. Сделайте надрез лезвием под ней и срежьте.Не касаясь пальцами среза, держась только за черешок снаружи, вставьте щиток в срез на подвое. Быстро замотайте плёнкой, чтобы закрыть доступ воздуха.Чем быстрее вы закроете прививку, тем выше шансы на успех, поэтому работать надо без промедления. После того, как доступ воздуха перекрыт, отрежьте плёнку, а её конец вытяните в нить. Теперь как можно плотнее притяните щиток к подвою этой нитью из плёнки. Чем сильнее затянете, тем выше шансы, что прививка приживётся.На один подвой можно привить 2-3 привоя. Теперь растение нужно оставить в покое.Если через пару дней вы увидите, что черешок засох, то это означает, что прививка не прижилась. Если же он отпадёт, то велика вероятность, что работа прошла успешно! Даже опытные садоводы могут укоренить не более 50 % мандаринов таким способом. Однако если 1 и 10 черенков приживётся, то у вас будет окультуренный мандарин с плодами уже через 2-3 года!