Дамские уловки: как женщины увеличивали грудь в XIX веке

В XIX веке у женщин были свои уловки, как увеличить грудь.

Во второй половине XIX века эталоном женской красоты считалась пышная грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

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Подкладки в грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Подкладки в грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

«Lemon Cup» - аксессуар, визуально увеличивавший грудь. | Фото: godzilla.org.ua.

Нижнее белье для имитации большого бюста . | Фото: godzilla.org.ua.

Большая грудь и узкая талия - эталоны красоты в XIX веке. | Фото: godzilla.org.ua .