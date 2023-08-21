4 по-настоящему грубые ошибки, которые допускают при стяжке пола

Сделать стяжку не так просто, как может показаться. Тем не менее, многие граждане решаются на такие работы без помощи специалиста. Идут на подобное в первую очередь из соображений экономии. Увы, нередко подобное благое начинание заканчивается многочисленными ошибками, испорченной стяжкой и дополнительными тратами семейного бюджета. Вот несколько наиболее типичных и вместе с тем грубых проколов.
1. Отсутствие демпферной ленты
Не игнорируйте ленту. |Фото: ozon.by.
Демпферная лента – это мягкий материал на основе вспененного полиэтилена, предназначенный для укладки вдоль периметра помещения. Лента отделяет будущую стяжку от стены. Необходима она для того, чтобы можно было компенсировать тепловое расширение раствора, когда ваша стяжка будет переходить из жидкого в твердое состояние. В случае отсутствия ленты, стяжка неизбежно упрется в стену и может треснуть. Толщина демпферной ленты рассчитывается относительно толщины стяжки.
2. Раствор не той системы
Все должно быть по рецепту. |Фото: arrangementhome.com.
Цементно-песчаная стяжка – это не самая простая и удобная субстанция в работе. Некоторые граждане пытаясь (как они думают) упростить себе жизни добавляют в раствор большой объем воды. По правилам, делать подобное категорически запрещено. Нарушение соотношения воды и смеси может оказать драматичное влияние на конечный результат. Точные пропорции ингредиентов всегда указаны на упаковке материала. Нарушение консистенции чревато образованием трещин.
3. Экономия на установке маяков
Используйте платформы. |Фото: vann-good.ru.
Маяки задают будущий уровень пола. Очень часто строители ставят маяки на точечные массы раствора. Некоторые используют цементно-песчаную массу. Другие строители пускают в ход гипс. Каждый из этих способов имеет свои недостатки. При этом оба способа одинаково порочны и могут привести к ослаблению стяжки. Поэтому оптимальным решением будет установка маяков на специальные площадки. Продаются такие почти в каждом строительном магазине и стоят сущие копейки.
4. Уравнивание чернового уровня с уровнем пола на лестничной площадке
Важно правильно определить уровень. ¦Фото: mavink.com.
Черновую стяжку нужно делать с расчётом того, какие в дальнейшем будут использоваться материалы для чистовой отделки. Некоторые из них достаточно сильно поднимают уровень пола. Например, плитка и плиточный клей в среднем увеличивают высоту на 10 мм! Также не стоит забывать еще и о том, что перед черновой стяжкой необходимо как следует очистить пол помещения от пыли, грязи и мусора. Желательно с использованием пылесоса.
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