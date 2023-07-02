«Ловля душ»: Загадка грандиозного полотна Адриана ван де Венне, понятного лишь посвящённым.
Бывают картины, глядя на которые, просто теряешься в догадках: что же хотел сказать автор?! И это касается не только новаторской современной живописи, часто и густо это происходит и со старинными полотнами. «Ловля душ» нидерландского художника Адриана ван де Венне - прямое тому доказательство. Картина впечатляет своей масштабностью, шокирует огромным количеством персонажей, а больше всего интригует происходящим событием, не зная предыстории которого, зритель находится в полном недоумении.
«Ловля душ» (1614 год). Государственный музей, Амстердам. Полная версия полотна. Автор: Адриан ван де Венне
Попробуем разобраться в этой неразберихе и суматохе. Немного упрощает задачу полное название полотна, а звучит оно так:«Ловцы душ: аллегория соперничества между разными конфессиями христианства во время Двенадцатилетнего перемирия между Нидерландами и Испанией.»
Немного из предыстории, задуманного сюжета
Адриан ван де Венне - нидерландский художник.
12-летнее перемирие происходило во времена 80-летней войны (1568-1648 г.г.) между Нидерландами и Испанией за сохранность власти испанской короны в объединенных провинциях. Во время этого перемирия и произошел раскол страны, разделившей Нидерланды на Север и Юг. Смутные годы, повергшие страну в хаос и борьбу за религиозное господство, проложили границу между противоборствующими конфессиями. Прошедшая вдоль реки Шельды граница отделила южную католическую Фландрию от северной протестантской Брабанты и стала местом происходящего события изображенного художником на историческом полотне.
И так как художник в ту роковую эпоху жил невдалеке тех мест и был очевидцем тех событий, он просто посчитал себя обязанным запечатлеть и оставить для потомков живописное свидетельство того сумбурного времени.
За идею мастер взял легенду из Нового завета. В ней повествовалось о том, как Христос, однажды проходя мимо озера, увидел две лодки, причалившие к берегу, и рыбаков, которые вернулись из промысла без улова. Среди них были будущие апостолы и ученики Христа Петр с братом Андреем. И тут Иисус начал проповедовать и наставлять на путь истинный собравшихся у озера. Окончив свою речь, Господь сказал Петру, чтобы тот заплыл на глубину и закинул сети для лова. Петр ответил, что до того за целую ночь рыбакам не удалось поймать ни единой рыбешки, но все-таки выполнил указание Учителя.
«Необыкновенный улов».
Заплыв на средину реки, рыбак закинул сети, и вскоре рыбы в них оказалось столько, что перегруженная лодка чуть не утонула - на помощь вовремя подоспели рыбаки на второй, но и та начала тонуть под весом рыбы. Глазеющая толпа на берегу озера замерла в изумлении от увиденного чуда. Тогда Петр взмолился: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный». На что Иисус молвил: «Не бойся! Отныне будешь ловить человеков». Прошло время... Петр с Андреем последовали за Христом и действительно стали проповедью обращать людей в христианскую веру и этим спасать их.
Вот такова предыстория создания этого грандиозного полотна, отсюда и задумка, и выбор сюжета.
Ловцы душ - аллегория соперничества между разными конфессиями
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
На огромной картинной плоскости - две церкви, две конфессии христианства в соперничестве за право владеть душами смертных после политического раскола в стране, который произошел во время перемирия, остановившего войну на 12 лет.
Полотно аллегорического характера просто кишит толпой, расположенной по два берега реки, разделяющей два враждующих лагеря. С одной стороны видим протестантов с другой - католиков, которые усердно пытаются привлечь на свою сторону верующих противостоящей религии. К тому же два берега густо записаны образами довольно известных и узнаваемых личностей того времени.
Протестанты, оккупировавшие левый берег
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
Левый берег - лагерь протестантов, где можно распознать лица двух принцев Оранских - Морица и Фредерика Генриха в окружении их свиты. С ними рядом Фредерик V, король Яков I и еще молодой Людовик XIII со своей матерью Марией Медичи.
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
Лагерь католиков на правом берегу
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
На правом берегу обосновались католические лидеры и их приверженцы. Кардиналы, возглавляемые Папой Римским в сопровождении Альбрехта Австрийского, Изабеллы Клары Евгении и генерала Амброзио Спинолы.
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
Кульминационное событие происходящее в центре полотна
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
Кульминационный центр полотна - а это две лодки с ловцами душ, отражает событие, вокруг которого и собралась эта огромная рать. В одной - толстый епископ со своими приближенными, в другой - группа протестантов. И те и другие пытаются выловить из реки души спасенных христиан. Однако обе лодки и так переполнены - представители духовенства заняли все места и спасенным особо надеяться не на что. И зрителю совсем не понятно каким образом ловцы надеятся в своих лодках разместить свой улов.
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
Все приспособления и снасти «рыбаков»-протестантов мелко подписаны латынью, дабы ясен был смысл происходящего. Как показал современный рентген-анализ, художник намного позже дописал тонущие души у лодки католических ловцов. По первоначальному замыслу художника лишь сети протестантов были полны улова.
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
При всем презрении к фанатизму на почве религии, художник все таки встал на сторону протестантов. Он изобразил сам себя в первом ряду левой группы крайним слева. Да и по утверждению многих экспертов в самой средине левой группы есть образ мужчины, который уж очень смахивает на каноническое изображение Иисуса Христа, как впрочем, и на самого художника. Который, по всей видимости и намекает, что Господь на стороне протестантов и через его образ транслирует свою волю.
«Ловля душ». Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
Хотелось бы подчеркнуть, что прописывая пейзаж на заднем плане картины художник умышленно придал деревьям левого берега здоровый зеленый вид, а на правом же берегу деревья изобразил усохшими, с пожухлой листвой.
«Ловля душ». Радуга. Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
А над всем этим, своего рода спектаклем, простирается радуга, символ божьего оберега, прозрачный намек на мирный договор, защищающий обе стороны от кровопролития. Картина служит как бы подтверждением того, что, не взирая ни на какие распри две системы, две конфессии могут мирно сосуществовать.
Аллегория в образе мухи
«Ловля душ». Муха. Фрагмент. Автор: Адриан ван де Венне.
Ну и самый немаловажный образ грандиозного полотна - гигантская муха (относительно всех персонажей картины), изображенная в левом нижнем углу на фоне реки, справа над головой мальчика с ракушками. Наполненная смыслом аллегории муха Адриана ван де Венне - как подражание Яну Брейгелю Старшему, любившему вкраплять в свои творения подобные аллегорические образы и визуальные шутки.
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