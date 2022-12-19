С нами не соскучишься!

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Вот, что значит - перевод с английского человеком, не знакомым с медицинской терминологией. Не "кровотечение", а кров...Важное об огнестр...
  • Ингерман Ланская
    камуноидная власть целенаправленно спаивала народ - пополняя "пьяный"бюджет совка и вторично грабила народ уже в вытр...Медвытрезвители в...
  • Ингерман Ланская
    были вытрезвители - были пьяницы, нет вытрезвителей - нет пьяницМедвытрезвители в...

Зимние хитрости для домохозяек

Зимой нужно решать множество мелких проблем: например, скользящая обувь, свалявшиеся шерстяные вещи и т. п. Советы ниже пригодятся как начинающим, так и опытным хозяюшкам!

Зимние хитрости для домохозяек

Зимой крайне рекомендуется, перед выходом на улицу, наносить на обувь пропитку от влаги. Это делается не только для того, чтобы обувь меньше намокала, но также и для сохранности её внешнего вида. Пропитку можно брать любую, даже самую дешёвую — работают они одинаково.

Зимние хитрости для домохозяек

Если у вас на куртке есть залоснившиеся места (обычно рядом с карманами), то удалить это очень просто. На тряпочку налейте немного мицеллярной воды и протрите загрязнения.

Зимние хитрости для домохозяек

После этого советуется на область карманов также нанести пропитку: она защитит от загрязнений надолго.

Зимние хитрости для домохозяек

Чтобы обувь не скользила, можно воспользоваться простым, но рабочим трюком.

Зимние хитрости для домохозяек

Нужно на подошву приклеить небольшой квадратик, вырезанный из тонкого, жёсткого скребка (мочалка для посуды). Приклеить на клей-момент, желательно водоотталкивающий. Держаться будет долго!

Зимние хитрости для домохозяек

Свалявшиеся шерстяные вещи также необходимо привести в порядок.

Зимние хитрости для домохозяек

Для этого стирать их лучше вручную, обязательно в тёплой воде. Растворите совсем немного шампуня и быстро простирайте вещь. Затем ополосните в чистой воде. На третий раз ополосните в воде, в которой растворено совсем немного кондиционера для волос. Средства для волос прекрасно ухаживают за шерстью!

Зимние хитрости для домохозяек

Чтобы не выжимать вещь и не травмировать её структуру, просто заверните её в полотенце. Лишняя влага уйдёт, и останется только досушить естественным способом.

Зимние хитрости для домохозяек

Подробнее о зимних хитростях для домохозяек смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
секретыДомохозяйки

Картина дня

наверх