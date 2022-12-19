Зимние хитрости для домохозяек

Зимой нужно решать множество мелких проблем: например, скользящая обувь, свалявшиеся шерстяные вещи и т. п. Советы ниже пригодятся как начинающим, так и опытным хозяюшкам!







Зимой крайне рекомендуется, перед выходом на улицу, наносить на обувь пропитку от влаги. Это делается не только для того, чтобы обувь меньше намокала, но также и для сохранности её внешнего вида. Пропитку можно брать любую, даже самую дешёвую — работают они одинаково.







Если у вас на куртке есть залоснившиеся места (обычно рядом с карманами), то удалить это очень просто. На тряпочку налейте немного мицеллярной воды и протрите загрязнения.







После этого советуется на область карманов также нанести пропитку: она защитит от загрязнений надолго.







Чтобы обувь не скользила, можно воспользоваться простым, но рабочим трюком.







Нужно на подошву приклеить небольшой квадратик, вырезанный из тонкого, жёсткого скребка (мочалка для посуды). Приклеить на клей-момент, желательно водоотталкивающий. Держаться будет долго!







Свалявшиеся шерстяные вещи также необходимо привести в порядок.







Для этого стирать их лучше вручную, обязательно в тёплой воде. Растворите совсем немного шампуня и быстро простирайте вещь. Затем ополосните в чистой воде. На третий раз ополосните в воде, в которой растворено совсем немного кондиционера для волос. Средства для волос прекрасно ухаживают за шерстью!







Чтобы не выжимать вещь и не травмировать её структуру, просто заверните её в полотенце. Лишняя влага уйдёт, и останется только досушить естественным способом.







Подробнее о зимних хитростях для домохозяек смотрите в видео ниже:



