С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexsandr Sushkov
    Лайфхаки?  В русском языке слов не хватает?Какими лайфхаками...
  • Сергей Семенов
    Дебилы б**ть. 2016 год! Нож фуфло. Рукоятка под углом к лезвию, при резке будешь в стол пальцами биться. Нос и скос н...Высокопрочный нож...

«Летучий корабль»: концепт супер-яхты, которая сможет левитировать над поверхностью


Tetrahedron Super Yacht - супер-яхта в форме тетраэдра.

Tetrahedron Super Yacht - супер-яхта в форме тетраэдра.

Машины, механизмы, здания, которые люди раньше видели только в фантастических фильмах, уже сегодня становятся реальностью. Представленный недавно концепт супер-яхты, заставит обывателей переосмыслить традиционные формы плавсредств. Трехмерная пирамидальная конструкция сможет не только держаться на водной поверхности, но и практически летать над ней.

Концепт необычной яхты от британского дизайнера и архитектора Jonathan Schwinge.

Концепт необычной яхты от британского дизайнера и архитектора Jonathan Schwinge.

Британский архитектор и дизайнер Jonathan Schwinge буквально поразил всех своей последней разработкой. Этот футуристический проект имеет название Tetrahedron Super Yacht. Это яхта, которая выглядит как летательный аппарат. Дизайнер утверждает, что она действительно визуально сможет левитировать над водой.
Скорость Tetrahedron Super Yacht сможет развиться до 43,7 миль в час.

Скорость Tetrahedron Super Yacht сможет развиться до 43,7 миль в час.

Свое название яхта получила из-за своей формы тетраэдра. Трехмерная пирамидальная конструкция с четырьмя треугольными гранями сможет свободно плыть по поверхности воды или же просто дрейфовать при помощи трех «подбрюший». Если же кому-то на борту захочется плыть по быстрее, то при увеличении скорости яхта сможет в буквальном смысле левитировать. Это станет возможным за счет подводных крыльев, расположенных ниже ватерлинии и прикрепленных к вертикальной стойке. Максимальная скорость яхты-тетраэдра составит 43,7 миль в час.
Tetrahedron Super Yacht. Палуба.

Tetrahedron Super Yacht. Палуба.

 
Tetrahedron Super Yacht. Палуба.

Tetrahedron Super Yacht. Палуба.

Корпус яхты будет выполнен из углеродного волокна и нержавеющей стали. Его размеры составят 22 х 25 метров.
На борту хватит места для четверых членов экипажа и шести пассажиров. Помимо стандартных помещений для яхты, так также оборудуют просторные палубы с лестницами, выдвигающимися к воде. Стоимость проекта пока не разглашается.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх