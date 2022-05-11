Отвратительно для всех, но привычно для некоторых. Что может шокировать европейца?

У всех есть проблемы, как личные, так и с этим миром. Временами каждому из нас кажется, что только наши проблемы самые ужасные и непоправимые, ведь только мы можем понять, что действительно творится у нас в душе и в жизни. Но, несмотря на это, другие люди уверенно могут сказать, что ваши проблемы ничего не значат, и акцентировать на них внимания нет смысла.
Сравнивать свою повседневную личную борьбу с неурядицами и трудностями других людей – это не всегда правильно. Ведь для некоторых проблемы и вовсе нет, а для других – это катастрофа. В этой статье мы расскажем вам, как живут другие люди, и надеемся, что вы взглянете на свои проблемы немножечко с другой стороны.
1. Невыносимая жара в Аризоне
Если вы спросите у американца о самом худшем месте в США, то он на все сто процентов скажет, что это Аризона. Данная фотография появилась сравнительно недавно, но уже наделала много шума. Исходя из фото, можно понять, что температура в этом месте поднялась настолько высоко, что некоторые изделия начали просто плавиться на солнце! Вы просто вдумайтесь, какова должна быть жара, чтобы начал плавиться пластиковый забор и контейнер для мусора!
Тем не менее, для тех, кто живет в Аризоне, высокая температура не является чем-то необычным, но, несмотря на это, данное происшествие шокировало многих жителей этого штата. Если от сумасшедшей жары уже начал плавиться пластик, то что будет дальше? Наверное, никто из нас даже не задумывался о том, что от высокой температуры может что-то расплавиться, но вот для жителей Аризоны это печальная реальность.
2. Мусорные завалы в Мумбаи
Индию можно назвать великолепной страной, но это не касаетсяодного ее города под названием Мумбаи. У многих из нас не существует проблемы, с которой сталкивается девушка, изображенная на этом фото. Она обязана ходить этой «мусорной тропой» каждый день. Люди в принципе не выбирают, в какой стране им родиться и проживать. В Мумбаи большинство жителей вынуждены жить всего лишь на 1 доллар в день. Это даже меньше, чем 1000 долларов в год. Конечно, некоторые могут сказать, что если много работать, то можно добиться чего угодно, но как можно жить, если вы в принципе не можете себе ничего позволить в своей стране? Эти люди просто вынуждены работать на опасных предприятиях, чтобы хоть как-то себя обеспечить, ведь если у тебя нет наследства или же богатого дяди, то, увы, ты ничего не сможешь в Мумбаи.
3. Постоянные атаки в Сирии
Большинство из нас слышали об ужасах, которые происходят в Сирии, но многие люди предпочитают не замечать их, когда дело касается помощи пострадавшим от атак террористов. Сирия не всегда была таким ужасным местом, как сейчас. Люди, которые жили нормальной и спокойной жизнью, были просто изгнаны из своих домов террористами. Фотография выше является фактическим олицетворением всех тех ужасов, которые происходят сейчас. Отец этой маленькой девочки очень любит свою малышку, и раньше он ничем не отличался от других отцов, но теперь он вынужден нести безжизненное тело своего ребенка из-за очередной террористической атаки. Самой печальной реалией является то, что многие из нас, увидев такую фотографию, по-прежнему предпочитают отвернуться от ни в чем неповинных людей, которые живут в Сирии, и которые никогда не выбирали для себя такую жизнь.
4. Вода во Флинте, Мичиган
Согласитесь, в любой момент вы можете зайти на кухню или в ванную комнату и включить кран с водой, горячей или холодной. Вода является источником жизни во всем мире. Но, увы, не у всех есть к ней доступ. На фотографии выше вы можете увидеть образцы воды, которые взяты из разных домов во Флинте, штат Мичиган. В основном, это дома, в которых проживает низший класс. Трубы ржавеют, и это приводит к тому, что вода становится непригодной для питья и купания. Суровая реальность заключается в том, что многие чиновники, увидев эту фотографию, все равноничего не начали делать. Конечно, если бы в Белом доме вдруг потекла «рыжая» вода, то у них бы на следующий день были новые трубы.
5. Незаконные свадьбы с малолетними детьми
Молодые девушки по всему миру вынуждены вступать в брак с мужчинами намного старше их практически каждые две секунды. В большинстве случаев девушку или девочку продает ее семья, и впоследствии будущий муж ее увозит к себе на родину. Иногда их накрывают темной тканью или же завязывают глаза, чтобы они не знали, где находится их новый дом, на случай того, если они захотят вернуться к своей семье. После этого девочка обязана родить как можно больше детей. Многие становятся матерями, как только достигают половой зрелости. Они лишены образования и вынуждены жить,как собственность, причем более 80 процентов таких женщин подвергаются насилию со стороны своих супругов.
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