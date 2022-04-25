15 увлекательных фактов о планете Земля, которые будут интересны и детям, и взрослым

Планета Земля.
Планета Земля уникальна хотя бы потому, что это единственная в Солнечной системе обитаемая планета, на которой есть жизнь. И хотя наука в последние десятилетия развивается просто семимильными шагами, существует масса фактов о нашей планете, которые кажутся просто невероятным и которым учёные так и не нашли объяснения.
1. «Земная группа»
Интересный факт о планетах «земной группы».
Большинство людей знают, что Земля - единственная планета Солнечной системы с атмосферой, которая легко поддерживает жизнь (а также на которой одновременно есть кислород и вода). При этом большинство людей не имеют ни малейшего понятия, что Земля является одной из четырех планет «земной группы» (скалистая поверхность, небольшие размер и масса). Тремя другими планетами, входящими в эту группу, являются Венера, Марс и Меркурий.
2. Поверхность
Интересный факт о поверхности Земли.
Удивительно, но до сих пор люди не исследовали большую часть Земли. Около 71% поверхности Земли покрыто водой, а океаны почти не исследованы (фактически, изучено порядка 5% океанов). И среди этих 5% было идентифицировано более 200 000 морских видов… стоит только представить, что таится в неисследованных 95%.
3. Пресная вода
Интересный факт о пресной воде.
Несмотря на то, что большая часть поверхности Земли покрыта водой, 68% пресной воды на Земле постоянно находится в замороженном состоянии. Это «полярные шапки» и ледники.
4. Наивысшая точка
Интересный факт о наивысшей точке.
Гора Эверест технически не является наивысшей точкой на Земле. Поскольку Земля не совсем круглая, то объекты, расположенные возле экватора немного «выше» или ближе к космосу, чем объекты, расположенные дальше от экватора. Таким образом, гора Чимборасо в Эквадоре на 2743 метра ниже Эвереста, если измерять от уровня моря. Однако из-за «выпуклости» экватора ее вершина на самом деле находится примерно в 2400 метрах дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.Черный цветок
Интересный факт о черных цветах.
В природе нет настоящих черных цветов, они просто не растут на этой планете. Все «черные» цветы на самом деле окрашены в очень глубокие оттенки фиолетового или красного цвета, некоторые настолько глубокие, что человеческий глаз воспринимает их как черные.
6. Приливы
Интересный факт о приливах.
Приливы существуют из-за Луны. Орбита Луны влияет на уровень моря, что приводит к появлению приливов. Также приливы могут быть спровоцированы лунотрясениями (т.е. землетрясениями на Луне). Т.е., если бы у Земли не было ее естественного спутника, то на ней не существовало бы приливов.
7. Подводный рельеф
Интересный факт о подводном рельефе.
Самый большой горный массив и самая глубокая долина находятся под водой в океане. К примеру, дно Марианской впадины (на котором смогли побывать три человека) находится в 11 километрах ниже поверхности океана. Как оказалось, несмотря на безумное давление всей толщи воды, там существует жизнь.
8. Надводный рельеф
Интересный факт о надводном рельефе.
Несмотря на эти высоты и глубины, в среднем поверхность Земли довольно гладкая. Учитывая, насколько велика наша планета (окружность 40 075 километров), подобные «неровности» на ней почти незаметны. Если бы Земля была достаточно мала, чтобы ее можно было взять в руку, то она казалась бы такой же гладкой, как шар для боулинга.
9. Метеориты
Интересный факт о метеоритах.
Антарктида - одно из лучших мест для поиска метеоритов. Это связано не столько с тем, что их туда больше падает, а скорее с тем, что метеориты в этом месте можно довольно легко найти из-за отсутствия растительности и большого количества снега. В Антарктиде нашли больше метеоритов, чем где-либо еще.
10. Кипящие реки
Интересный факт о кипящих реках.
На Земле есть кипящие реки. В перуанском тропическом лесу местный шаман присматривает за священным целительным местом Майантюяку. В районе Майантуяку есть реку длиной 6,5 километров по названию Шанай-тимпишка. Температура воды в ней достигает 92 градуса по Цельсию, а в некоторых частях вода и вовсе кипит. Стоит ли говорить, что падать в эту реку не стоит.
11. «Поющие дюны»
Интересный факт о «поющих дюнах».
Как минимум в 30 разных мест на Земле есть песчаные дюны, которые ... поют. Они поют и хрипят, и это звучит как нечто среднее между жужжанием роя пчел и пением монахов. Никто не знает, почему подобное происходит.
12. Поверхностная гравитация
Интересный факт о поверхностной гравитации.
Из-за большого количества тяжелых элементов в составе Земли (свинца, урана и т.д.) Земля является самой плотной планетой в Солнечной системе. А это способствует тому, что у Земли самая сильная поверхностная гравитация среди любых каменистых объектов (планеты, карликовые планеты или спутники) в Солнечной системе.
13. Луна
Интересный факт о Луне.
Луна огромна по сравнению с размером Земли (в этом она сильно отличается от спутников других планет в Солнечной системе). Большинство ученых думают, что ее подобные размеры обусловлены тем, что когда-то Луна была частью Земли. Теория гласит, что несколько миллионов лет произошло насильственное отделение части планеты (вероятно, в результате столкновения с другим крупным космическим телом), которая в конечном итоге и стала Луной.
14. Еженочная гроза
Интересный факт о еженочной грозе.
На Земле есть место, где грозу можно увидеть каждую ночь. На северо-западе Венесуэлы река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо, и именно здесь каждую ночь происходит гроза. Причем, местные грозы могут длиться до десяти часов и в среднем в это время молнии бьют по 30 раз в минуту.
15. Космическая пыль
Интересный факт о космической пыли.
Ежегодно на Землю падает 40 000 тонн космической пыли. Она состоит из кислорода, никеля, железа, углерода и других элементов. Это в буквальном смысле звездная пыль. Планета покрыта ей, и каждый человек дышит ей.
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