Операция «Пылевая Буря»

Уборка дома – обязательное, хотя и несколько обременительное занятие. Хороший хозяин заботится о месте собственного обитания постоянно и не допускает ни грязи на подоконниках, ни груды старой посуды в раковине.



Проблема в том, что очень многие считают уборкой уничтожение внешних признаков распадка и разрухи. Веник, пылесос, влажная тряпка и губка — вот и все, чем среднестатистический гражданин заботится о чистоте. Этого, как вы понимаете, совершенно недостаточно. Главная угроза здоровью — это вовсе не грязная посуда, а самая обыкновенная пыль. Обычным пылесосом ее, к сожалению не убрать. Сегодня мы попробуем пояснить, из чего именно состоит обыкновенная пыль и чем она так опасна.





















Кожа

Вы постоянно теряете кожу. Не как ящерица, или там, змея, к примеру. Но в достаточных количествах, чтобы она наполняла пространство, в котором вы постоянно живете. Все это, впоследствие, попадает вам прямиком в легкие. Неприятно? Еще бы.









Волосы

Здоровый человек теряет в сутки около 50-90 волос. Девушки — гораздо больше. Многие из них становятся прекрасной









Траффик

Даже самые плотные окна не способны спасти ваш дом от попадания мелкой









Тряпка

Оставьте дедушкины методы дедушкам. Влажная тряпка, конечно же, визуально освободит пространство от пыли









Вакуум

Самый простой и самый лучший способ избавиться от всей накопившейся в



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Самый простой и самый лучший способ избавиться от всей накопившейся в квартире пыли — купить хороший вакуумный пылесос. Экономить на нем не следует, ведь вы, буквально, покупаете собственное здоровье. Оставьте дедушкины методы дедушкам. Влажная тряпка, конечно же, визуально освободит пространство от пыли . Но она не способна уничтожить ни пылевых клещей, ни разрушить среду их обитания. По большому счету, вы просто разбрасываете этих тварей в разные стороны. Прекратите. Даже самые плотные окна не способны спасти ваш дом от попадания мелкой пыли . Только представьте себе, вся та гадость, которую вы старательно обходите на улице, попадает в дом. Вы ее не видите, но она есть, поверьте. Здоровый человек теряет в сутки около 50-90 волос. Девушки — гораздо больше. Многие из них становятся прекрасной основой для комов пыли, с удовольствием скапливающейся вокруг этой основы. Вы постоянно теряете кожу. Не как ящерица, или там, змея, к примеру. Но в достаточных количествах, чтобы она наполняла пространство, в котором вы постоянно живете. Все это, впоследствие, попадает вам прямиком в легкие. Неприятно? Еще бы.