Кулинарные хитрости, чтобы блюда получались такими же вкусными, как в ресторане

Как хорошо, когда можно не готовить дома, а пойти в ресторан и насладиться божественным вкусом блюд от шеф-поваров. Однако, если сильно захотеть, вы вполне можете ощутить себя достойным соперником профессиональных кулинаров и готовить такие же потрясающие блюда на своей кухне. А сегодня мы расскажем, какие лайфхаки нужно для этого использовать.

Лайфхак 1: Используйте оригинальные ингредиенты для панировки

Лайфхак 2: Разбавляйте блюдо бульоном или водой

Лайфхак 3: Спасайте пересоленное блюдо картофелем

Лайфхак 4: Сделайте мясо мягче с помощью банановой кожуры

Лайфхак 5: Приготовьте универсальную приправу для салатов

Лайфхак 6: Добавляйте в спагетти кофе

Сделайте панировку из орехов или кукурузных хлопьевЧтобы придать мясу, рыбе или овощам пикантный вкус, необязательно использовать большое количество специй. Можно просто сделать оригинальную панировку. Забудьте про традиционные сухари и отдайте предпочтение молодым орехам, например, грецким, арахису или фундуку. Измельчите их в блендере до нужной консистенции, а затем обваляйте в нем кусочки мяса, рыбы или овощей и отправьте на сковороду. Не менее вкусным блюдо получится в духовке или во фритюре.Второй вариант панировки – это обычные чипсы. Ее можно приготовить прямо в пакете. Для этого откройте упаковку, но не полностью, а чтобы из нее просто вышел весь воздух, распределите чипсы равномерным слоем по пакету, и измельчите их с помощью скалки. Также можете использовать для этих целей блендер, но только измельчайте чипсы не больше десяти секунд, иначе из них выделится влага, и панировка не получится хрустящей.И последняя в списке, но не по вкусу – панировка из кукурузных хлопьев. Благодаря ей корочка получается хрустящей, а куриное филе – сочным. Пробейте хлопья в блендере, но не сильно, чтобы они не получились слишком мелкими, и пересыпьте в отдельную миску. Затем окуните кусочек курицы во взбитое яйцо, затем в панировку и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекать такие стрипсы нужно 20 минут при 200 градусах, а подавать лучше с томатным или сметанно-чесночным соусом.Добавьте несколько половников бульона.Часто бывает так, что суп, соус или подлива получаются слишком густыми или же чересчур острыми/солеными/кислыми. Чтобы исправиться ситуацию и добиться идеальной консистенции и вкуса, разбавьте блюдо с помощью дополнительной жидкости:• Первый вариант – это кипяченая вода. Ее следует добавлять в пропорции не более трети от общего объема. После этого нужно дождаться, пока суп закипит, и попробовать его на вкус. Скорее всего, нужно будет приправить его специями, а также добавить соли, чтобы добиться идеального баланса вкуса, усилить вкус и аромат.• Второй вариант – бульон. Это отличное решение, если вы боитесь, что вода сделает блюдо безвкусным. Подойдет любой – овощной, рыбный, мясной – выбирайте в зависимости от того, что готовите. Кстати, прекрасная идея – заранее замораживать бульон в формочках для льда или зип-пакетах, чтобы использовать в подобных ситуациях.Положите в суп целую луковицу или картофелинуС пересоленными блюдами – особая история. Вроде бы кладешь столько же соли, сколько и обычно, а на выходе получается суп, который даже в рот взять нельзя. Но это не повод расстраиваться – на помощь придут продукты, которые хорошо впитывают в себя соль. Наиболее эффективный в этом вопросе – картофель. Когда он варится, то впитывает в себя лишнюю соль, благодаря чему еда становится более пресной.Все, что вам нужно сделать – это очистить одну большую или несколько средних картофелин от кожуры и положить в кастрюлю с супом. Проварите его десять минут и достаньте шумовкой. По этой же схеме можно использовать лук. Очистите головку от шелухи, а затем опустите в бульон на десять минут – блюдо станет менее соленым.Мясо в банановой кожуре получится мягче и сочнее.Если вы купили в магазине слишком жесткое мясо, не стоит готовить его по вашему стандартному рецепту – получится подошва. Лучше используйте секретные ингредиенты, способные сделать свинину, говядину или баранину гораздо мягче и нежнее. Итак, перед тем, как отправлять кусочек в духовку, замаринуйте его в специях, сделайте «кармашки» для чеснока, оберните банановой кожурой и закрепите ее кулинарной нитью. Именно этот продукт способен сделать сочным даже самое жесткое мясо. Запекайте стейк в духовке, разогретой до 180-200 градусов примерно 40 минут и подавайте на стол.Еще один ингредиент, который можно использовать для смягчения жесткого мяса, а также придания ему фантастического вкуса и аромата – это горчица. Ее можно использовать по-разному – все зависит от блюда, которое вы планируете готовить. Например, стейк можно обмазать горчицей перед запеканием, оставить на час, а затем смыть ее. А если планируются отбивные, то мясо можно нарезать, отбить, намазать горчицей, оставить на 15 минут, чтобы оно промариновалось и приступать к обжариванию. В этом случае горчичный маринад не обязательно смывать – он создаст красивую корочку.А если вы готовите мясное рагу или жаркое, добавьте в сковороду рюмку водки – она также сможет сделать продукт гораздо сочнее и нежнее. По мере тушения мяса алкоголь полностью испарится, и оставит только легкую нотку во вкусе и запахе. Но не переживайте – такое блюдо спокойно можно есть даже тем людям, которые за рулем.Для заправки понадобится лимон, масло и другие ингредиенты.Большинство хозяек заправляют салаты оливковым маслом или майонезом, даже не подозревая, что тем самым лишают его потрясающего вкуса. Эти заправки не плохие, но они не способны оттенить вкус продуктов так, как это делают другие, более сложные соусы. Профессиональные шеф-повара рекомендуют сделать большую порцию универсальной приправы для салатов и держать ее в холодильнике на случай праздников или неожиданного прихода гостей.Рецепт очень простой. Смешайте 100 миллилитров растительного масла, одну столовую ложку уксуса, сок половины лайма или лимона, немного соли и любимые сушеные травы (прованские, итальянские и пр.) Получится очень вкусно, а главное – универсально. Такая заправка подойдет практически для любого салата, особенно овощного.Налейте свежесваренный кофе в томатный соусСовсем немногие хозяйки подают макароны с каким-то соусом. Чаще всего они просто заправляют их сливочным маслом и раскладывают по тарелкам. Согласны, так проще, но если вы хотите добиться идеального вкуса спагетти и удивить своих домочадцев блюдом ресторанного уровня, придется готовить соус. Но не обычный сырный или сливочный, а с секретным ингредиентом.Итак, для начала нужно приготовить базовый томатный соус. Для этого вам понадобятся свежие помидоры или томаты в собственном соку, лук, чеснок, оливковое масло для обжарки и любимые итальянские специи (также можно добавить листочки базилика). А когда заправка будет готова, добавьте в нее…кофе. Да-да, вы все правильно поняли. Этот тот самый компонент, который как нельзя лучше оттенит вкус пасты.Макароны в томатном соусе с кофе• Растворите кофейные гранулы в небольшом количестве бульона, после чего добавьте соус.• Заварите чашку свежесваренного кофе и смешайте несколько столовых ложек с томатным соусом (это вариант для тех, кто не любит растворимый напиток).Кофе не только придаст макаронам интересные вкусовые нотки, но также уберет излишнюю кислоту, которая присутствует в помидорах, и подарит восхитительный аромат.