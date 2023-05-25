Самое сухое место на Земле

Посреди покрытой сплошным снежным и ледяным панцирем Антарктиды зияет темное пятнышко — это Сухие Долины Мак-Мердо. Сегодня они являются самым сухим местом на нашей планете. Вот уже миллионы лет там нет ни снега, ни дождя!







Часть текста Софьи Демьянец, nat-geo.ru







Сухие Долины — Виктория, Райта и Тейлора — занимают территорию площадью 4 800 кв.м. (это 0.03% от площади континента). Температура там зачастую опускается до -50 градусов Цельсия, и четыре месяца в году стоит полярная ночь.



Долина Виктория:







Ледник на долине Райта. (Фото Peter Doran | NationalScience Foundation):







Долина Тейлора:







Этот неземной уголок является сухим благодаря Трансантарктическим горам, которые прикрывают Долины от проникающих с юга клиньев континентального льда. Сухие антарктические ветра, достигающие скорости до 320 км/ч (самая большая скорость ветров на Земле), вызывают испарения влаги. Благодаря этому долины практически свободны ото льда и снега на протяжении около 8 млн лет.







Нагревшийся нисходящий воздушный поток «впитывает» холод, вызывая испарение влаги. Именно поэтому в Сухих Долинах так долго не было ни снега, ни дождя.



Долина Тейлора:







Вид Сухих Долин Мак-Мердо из космоса. (Фото НАСА):







Может показаться, что в Сухих Долинах нет ничего живого. Однако это не так. Здесь находятся водоемы, которые хоть и затянуты льдом, зато в них растут водоросли и развиваются бактерии. Кроме того, в более влажных местах Долины были обнаружены удивительные, обитающие в скалах бактерии, а также анаэробные бактерии, чей обмен веществ основывается на переработке серы и железа.



Долина Тейлора:







В Долине Тейлора находится одна из достопримечательностей Антарктиды — Кровавый водопад, который обязан своим появлением деятельности анаэробных бактерий, чей метаболизм основан на переработке железа и серы. (Фото Peter Rejcek):







Богатая железом солёная вода спорадически выходит из небольшой трещины в ледяном водопаде. Источником воды является озеро, покрытое 400 метрами льда, удалённое на несколько километров от водопада.







Это озеро сформировалось, когда сухие долины были затоплены морской водой, а после отступления воды и наступления льда 4—1.5 миллиона лет назад оно оказалось закрытым толстым слоем льда. Солёность воды в озере превышает таковую в океане в четыре раза, поэтому вода не замерзает даже при –10 градусов Цельсия.



Лагерь у Кровавого водопада. (Фото Mike Martoccia):







Из всех ландшафтов на Земле, Сухие долины в Антарктике больше всего похожи на пейзажи Марса. (Фото NASA):







Интересно, что природные условия Марса близки к тем, что характерны для Сухих Долин, поэтому НАСА проводило в Долинах испытание космических аппаратов «Викинг», предназначенных для исследования «красной планеты».



Это самое сухое место на Земле.







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