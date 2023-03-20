18 исторических мифов, в которые все верят, а пора бы перестать

1. Ева съела яблоко
Яблоко — фрукт полезный, хотя и пользующийся дурной славой в качестве запретного плода с тех пор, как Ева сорвала его в Эдемском Саду с Древа Познаний и лишила нас — своих потомков — райской жизни. Однако внимательный читатель должен был заметить, что нигде в Библии плод не был назван яблоком. Конечно, это могло быть и яблоко. В той же степени, что и манго, или абрикос, или любой другой фрукт. Но клеймо получило только яблоко.
2. На голову Ньютона упало яблоко
И опять яблоки — именно этот злосчастный фрукт умудрился упасть на голову сэра Исаака Ньютона и вдохновить его на изобретение закона Всемирного тяготения. Симпатичная сказка, но, скорее всего, это только сказка. Впервые ее рассказал публично Вольтер в своем эссе о Ньютоне. Единственный человек, который говорил это до публикации Вольтера, была сестра Ньютона, Кэтрин Кондуит.
3. Уолт Дисней нарисовал Микки Мауса
Считается, что самого известного мультяшного персонажа — Микки Мауса — нарисовал сам Уолт Дисней. Но это не так. Микки был нарисован аниматором № 1 в диснеевской студии Юбом Айверксом (Ub Iwerks), который славился тем, что неимоверно быстро рисовал. Первый фильм про Микки (для него потребовалось нарисовать 700 рисунков в день) был создан всего за две недели. Но позже, когда появились звуковые мультфильмы Дисней реабилитировался — именно его голосом начал разговаривать Микки Маус.
4. Мария Антуанетта сказала: Пусть едят пирожные
В 1766 Жан Жак Руссо написал о событии, которое произошло якобы 25 годами раньше. Когда Мария Антуанетта узнала, что во французской деревне у людей недостаточно хлеба, она предложили им есть пирожные. Проблема в том, что в те годы Марии было 11 лет, и еще жила на своей родине в Австрии. Скорее всего эти слова распространялись революционными пропагандистами, чтобы показать, как далеки друг от друга народ и те, кто им управляет.
5. Великое ограбление поезда был первым художественным фильмом
Фильм был снят в 1903 году, но это не был первый художественный фильм. Его продолжительность — всего 10 минут. Первый игровым фильмом стал 100-минутный австралийский фильм «The Story of the Kelly Gang» снятый на 3 года позже. А фильмов вроде «Великого ограбления поезда» был снято немало еще в конце 1890-х.
6. Ван Гог отрезал себе ухо
Полунищий великий художник Ван Гог (за всю свою жизнь продавший только одно полотно), незадолго до самоубийства в ссоре со своим приятелем Гогеном, более удачливым в продаже своих работ, отрезал себе не всё ухо, а всего лишь кусочек левой мочки. Больно, но не так ужасно, как может показаться.
7. В городе Салем сожгли ведьм
В Салеме (штат Массачусетс) в 1692 году во время процесса над ведьмами было арестовано 150 человек, 31 человеку вынесен приговор, 20 из них — смертельных. Из этих 31 человек не все были женщинами, 6 из них — мужчины. При этом их не сжигали на костре — ведьмам это не страшно, их сначала забивали камнями, потом тела повесили на веревку.
8. Наполеон был коротышкой
Многие уверены, что непомерные амбиции Наполеона являются своеобразной компенсацией за его небольшой рост. На самом же деле рост Маленького капрала составлял 5 футов 7 дюймов (168 см) — выше, чем у среднего француза тех лет. Так почему его так называли? Это прозвище было дразнилкой для его незначительного военного чина. Наполеон стал императором, но прозвище осталось тем же.
9. Магеллан совершил кругосветное путешествие
Все знают про Магеллана две вещи: что он совершил кругосветное путешествие, и что во время этой поездки он был убит на Филиппинах. Одно исключает второе. На самом деле Магеллан прошел ровно половину пути: закончил путешествие Хуан Себастьян Элькано, его заместитель.
10. Император Нерон играл на скрипке, пока горел подожженный им Рим
Эта история известна всем: 64 год до н. э. Рим горит, а Нерон играет на скрипке. Но это невозможно. Во-первых, скрипку изобрели через 1600 лет. Но даже если бы скрипка и была, Нерон мог играть на ней только на расстоянии 30 миль от горящего Рима, так как во время пожара он был не в Вечном городе, а в своей вилле в пригороде.
11. Капитан Кук открыл Австралию
Конечно же, австралийцам не хочется даже так думать. Еще задолго до 1770-го побывали тут и голландцы Авель Тасман и Дирк Хартог, и английский пират Вильям Дампир. А еще это континент был открыт 50 000 лет тому назад его коренными жителями — австралийцами. Единственно, за что Кук может быть назван «первооткрывателем» Австралии, да и то в кавычках — так это за открытие новых земель, что впоследствие стало поводом для прибытия сюда белых поселенцев.
12. Шекспир сам сочинил историю Гамлета
Уильям Шекспир известен как величайший драматург в истории человечества. Однако большинство его пьес не были его собственными творениями — скорее, творческими адаптациями рассказов, историй и преданий. Пьеса «Трагедия Гамлета, принца Датского», как утверждают историки, была основана на древнем скандинавском предании.
13. Америка получила независимость 4 июля 1776 года
Это не так. Да, отцы-основатели Америки подписали Декларацию Независимости в этот день. Но война за эту независимость шла еще 7 лет, и только 3 сентября 1783 года наконец был подписан мирный договор между Америкой и английским королем Георгом III.
14. Эдисон изобрел электрическую лампочку
1093 патента: Эдисон — великий изобретатель. Но большинство из его изобретений сделано неизвестными сотрудниками его лаборатории. И, кроме того, за четыре десятка лет до рождения Эдисона электрический свет открыл некто Дэйви Хэмфри. Его лампа могла гореть только 12 часов подряд, и Эдисону пришлось всего-навсего найти подходящий материал для нити, чтобы лампа могла гореть постоянно. Да, достижение, но не открытие.
15. Колумб доказал, что Земля — круглая
Судя по книге американского автора Ирвинга Вашингона, так и было. Все думали — Земля плоская, но Колумб убедил всех в ином. На самом деле с 4-го столетия до н. э. никто и не думал, что Земля похожа на плоский блин. Колумб же никак не мог доказать, что Земля — круглая, так как он и сам в это не верил! Он считал, что Земля имеет грушевидную форму. Он никогда не бывал в Америке, а добрался только до Багамских островов, которые как раз и имеют грушевидную форму.
16. Ганди освободил Индию
Это самый известный лидер движения за независимость Индии. Он призывал страну к отказу от насилия. Ему было 16 лет (в 1885), когда был образован Индийский Национальный Конгресс. Но, и без участия Ганди, Индия достигла бы независимости другими, более действенными методами, чем непротивление насилию, а, возможно, еще бы и раньше, если бы пошла по пути, указанному Нетахи Чандра Бозе.
17. Иисус родился 25 декабря
25 декабря — Рождество. Но нет никаких доказательств ни в Библии, ни где бы то ни было еще, что Иисус родился именно в этот день. Но почему 25 декабря сделали днем рождения Иисуса? Может, потому, что в этот день эллины праздновали день бога Митроса, рожденного девственницей, и одновременно это был День пастуха?
18. Джордж Вашингтон был первым президентом США
Все знают, что Джордж Вашингтон был первым из 43 президентов США. А вот и нет! Первым был Пейтон Рендольф — именно его выбрал революционный Конгресс. Его первым шагом на высоком посту стало создание Континентальной Армии для защиты от английских войск и назначение на пост главнокомандующего…генерала Вашингтона! Сменил Рендольфа в 1781 году Джон Хэнсон, который направил поздравительное письмо Джоржу Вашингтону после его победы в битве под Йорктауном и подписал «Я, Джон Ханкок, президент Америки». А Вашингтон стал первым всенародно избранным президентом США — но пятнадцатым по счету.
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