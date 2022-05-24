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Что делать если желтеют листья у огурцов

Какой огородник не мечтает о полноценном и обильном урожае сладких сочных огурцов, занимаясь посевом семян. Однако в реальности не всегда удается достигнуть хороших результатов. Зачастую дачники сталкиваются с рядом проблем уже на первых порах выращивания данной овощной культуры.

Предварительная подготовка семян дает лучшие всходы и уберегает растение от многих болезней. Регулярный уход за молодой рассадой, соблюдение режима полива, своевременные подкорки – это основные мероприятия, которые необходимо выполнять, чтобы собрать здоровый урожай.
Одной из самых распространенных неприятностей, поджидающих огородников, является то, что в процессе выращивания часто желтеют листья у огурцов. Как справиться с такой проблемой? Какие средства борьбы позволяют предотвратить пожелтения листьев огурцов в будущем. Далее более подробно рассмотрим несколько профилактических способов обработки огурцов.

Что делать, если желтеют листья у огурцов

Если листья огурцов желтеют: как с этим боротьсяКак только вы заметили, что у огурцов желтеют листья, это явный признак того, что растение испытывает недостаток определенных веществ. Спасать молодые кустики в таком случае нужно очень оперативно. Упустив момент, можно так и не дождаться появления сочных огурчиков у себя на грядке.

Проблема желтых листьев у огурцов решается с помощью обработки рассады как народными, так «покупными» средствами. Нередко причина пожелтения листьев скрывается в неправильном поливе. Взрослые и молодые огуречные кусты особо чувствительно относятся к уровню влаги в прикорневой зоне.

Полив


Культура нуждается в умеренном отрегулированном поливе, иначе кусты будут желтеть в ускоренном режиме. Когда полив стабилизирован, существуют эффективные способы борьбы с пожелтением листьев. Речь идет о приготовление специальных растворов.

Способ 1


Когда ростки огурцов дадут по 3-4 настоящих листочка, осуществляют обработку рассады раствором, приготовленным на основе следующих компонентов. На ведро воды добавляют 30 капель йода, 20 г стружек хозяйственного мыла и 1 л молока. Все тщательно размешивают. Опрыскивание кустиков свежеприготовленным раствором делают с интервалом в десять дней, что обезопасит их в дальнейшем от пожелтения или остановит процесс на ранней стадии.

Способ 2


Что делать, если желтеют листья у огурцов

В ведре воды замачивают буханку хлеба. За ночь хлеб набухнет. Утром, когда мякоть, как следует, растворится, в ведро с жидкостью добавляют небольшое количество йода. Полученный концентрат объемом 1 л разводят в ведре воды. Этим раствором опрыскивают огурцы. В результате зеленая окраска огуречной ботвы сохранится на протяжении целого сезона. Обработку проводят не чаще, чем 1 раз в две недели. Раствор можно хранить в бутылках в темном прохладном месте и использовать по необходимости.

Способ 3


В ведре воды разводят 2 л молочной сыворотки и 150 г сахара. Опрыскивать данным раствором разрешается как здоровые кусты, так и уже пожелтевшие, чтобы они не утратили способность плодоносить.

Способ 4


Основывается на использовании луковой шелухи, которая содержит множество полезных веществ. Шелуху высыпают в ведро и заливают холодной водой. Затем смесь доводят до кипения и оставляют для настаивания на полдня, накрыв ведро крышкой. Когда отвар настоится, его процеживают, чтобы извлечь шелуху. Полученный раствор разбавляют водой в расчете 2:8. Кустики опрыскивают приготовленным настоем очень тщательно. Жидкость должна попасть на внутреннюю и наружную сторону листовых пластинок, а также на участок, где выращиваются огурцы.

Способ 5


Самый простой способ из вышеперечисленных. Нужно взять 5 л воды и 1 л молочной сыворотки. Этот раствор является эффективным средством для борьбы с пожелтением листьев у огурцов.
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Огурцылистья
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