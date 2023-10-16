Зачем древние египняне мумифицировали умерших, и Что нашли археологи возле пирамиды Униса

Древний Египет всегда привлекал человечество своими тайными знаниями и традициями. Одна из них – это бальзамирование (мумификация) тел умерших фараонов и его семьи. Их тела обрабатывали специальными смесями, и помещали в погребальные камеры пирамид. Считалось, что сохранить тело нужно для души или «Ка», а также для возможности перейти в мир богов. Уникальные находки в пирамиде Униса и саккарской мастерской раскрыли египтологам новые тайны древности. Оказалось, что состав смесей для бальзамирования очень прост, но есть и особенные ингредиенты, которые и сохраняли тело.
Бальзамирование или мумифицирование
Есть мнение, что только душа может жить вечно, а вот телу отведен свой срок. Однако благодаря некоторым методикам, удавалось прекратить разрушение тканей в организме, остановив процесс гниения. Речь идет о бальзамировании. Такая методика давала возможность сохранить посмертную красоту умершего, препятствовать образованию на теле пятен и трупного запаха. Бальзамирование использовали еще с древних времен.
Тело Владимира Ленина является ярким примером бальзамирования. / Фото:www.trud.ru
Если тогда ткани умершего человека насыщали специальными жидкостями, то в современном мире используют химические вещества – формалин, глицерин или этанол. Ярким примером бальзамирования является тело вождя пролетариата Владимира Ленина, которое уже много лет покоится в Мавзолее в Москве. Обработка бальзамическими смесями приводит к мумифицированию тела. Можно создать мумию не только с использованием специальных средств или составов, но и естественным путем при наличии особых условий.
Мумифицирование успопших тел часто практиковалось в Древнем Египте среди фараонов и их семей. / Фото:narodna-pravda.ua
Это отсутствие в воздухе кислорода, постоянное поддержание очень высоких или низких температур, сухой воздух, вода с содержанием извести. В истории известен случай, который произошел во время раскопок древнего поселения Тархны, что в Италии. Там были обнаружены глубоко под землей гробницы с телами этрусков, которым было не менее 3 тыс. лет. Что удивительно, их тела и даже лицо полностью сохранились. Это было феноменально. Но этот эффект оставался до тех пор, пока в гробницы не попал кислород. Тела усопших стали на глазах разрушаться.
Зачем египтяне бальзамировали фараонов
Действительно, львиная часть мумифицирования приходится на долю фараонов или представителей элиты Древнего Египта. Такие манипуляции после смерти фараонов проводили не просто так. Это была традиция, которой придерживались долгое время. Дело в том, что после смерти, все процессы в теле останавливаются, запуская механизм гниения и разложения тканей и органов. А этого допустить была нельзя.
Бальзамирование позволяло сохранить целостность тела, которое было домом для Ка (души). / Фото:life.ru
Египтяне были уверены, что смерть – это только промежуточный процесс, соединяющий мир живых и мертвых. Если тело умирает, то душа никогда. По их мнению, душа (а точнее несколько душ) живет в теле, пока оно целостное. Именно поэтому тело бальзамировали с целью сохранить все как в прошлой жизни. В загробном мире фараон имел и тело, и душу, а это давало ему возможность приблизиться к божествам.
Египтяне мумифицировали тела фараонов, чтобы сохранить дом для души, а также дать возможность приблизиться к миру богов.
Однако некоторые ученые не согласны с такой гипотезой. Они утверждают, что тело в Египте мумифицировали вовсе для других целей. Здесь заложен глубокий религиозный смысл. Душа или «Ка» без тела не могла видеть и слышать всех тех ритуалов, молитв и жертвоприношений, предназначенных для усопшего фараона. Считалось, что с помощью секретных ритуалов можно было вернуть к жизни умершего фараона, если удалось сохранить и тело, и душу.
Мумии фараонов и пирамиды в Саккаре
Египетские пирамиды – это самые загадочные каменные сооружения древности. На протяжении многих лет археологам и ученым удалось найти и исследовать около 140 пирамид. Большая часть из них служили усыпальница фараонов и представителей высшей знати. Эти находки позволили человечеству узнать, как жили в древности, чем владели и что скрывали.
Ступенчатая пирамида Джосера считается самой древней, находится она в Саккаре.
Сколько еще тайн скрыто в пирамидах, покажет время. Есть мнение, что самые древние постройки расположены в Саккаре, что в 25 км от Каира. Самая древняя пирамида Джосера, в которой был захоронен фараон Джосер (2650 г. до н.э.) и его семьи. Интересно, что многим она известна, как шести ступенчатая пирамида, высота которой более 60 метров. Эти ступени должны были помочь фараону подняться к небу ближе к богам.
Интересно, что в этой пирамиде было создано 11 погребальных камер, в которой археологи нашли мумии всех членов семьи Джосера. Но мумию самого фараона не удалось найти. Возможно, это объясняется тем, что пирамида несколько раз была ограблена. Кстати, архитектора Имхотела, древние египтяне считали не человеком, а сыном бога Птаха.
В пирамиде Сехемхета построены только подземные помещения и частично наземная часть. / Фото:isida-project.org
Пирамида Сехемхета находится рядом с Саккарой в юго-западном направлении от пирамиды Джосера. Ее строили как вторую гробницу для фараона Сехемхета. Считается, что это строительство этого сооружения не доведено до конца. Поскольку были построены подземные помещения, но часть стен нет.
Пирамида Униса была построена для фараона Униса, и находится тоже в Саккаре. На стенах сооружения удалось обнаружить древние египетские письмена, нанесенные в разное время. Интересно, что часть их них касались фараона Униса и его погребения. Другие тексты были посвящены богам.
Что нашли ученые внутри пирамиды Униса
Действительно, эту пирамиду считают уникальной. На ее стенах найдены древние иероглифы и рисунки. А ведь в других усыпальницах фараонов ничего подобного прежде не встречалось. Кроме того, на стенах погребальных камер нанесены не просто рисунки, а астрологические узоры. В ходе исследований выяснилось, что узоры покрыты краской синего оттенка. До наших времен сохранились лишь фрагменты такого покрытия. На иероглифах тоже есть краска с сине-зеленым оттенком.
На стены в усыпальницы в пирамиде Униса были нанесены иероглифы и рисунки.
Впервые пирамиду Униса обнаружил и исследовал Гастон Масперо (1881). Когда ученые закончили расшифровку иероглифов, то оказалось, что это древние заклинания. Их слова предназначены помочь душе умершего фараона защитить себя от враждебных сил загробного мира, обеспечивая себе безопасное существование. Позже египтологами подобные иероглифы были обнаружены в погребальных камерах фараона Меренре, Тети и других. Их пирамиды тоже расположены в Саккаре.
На потолке погребальных помещений пирамиды Униса были нанесены астрологические узоры.
В пирамиде Униса ценность представляют не только древние иероглифы заклинания для фараона. Другие тексты были добавлены значительно позже, и повествовали о мире богов, которые живут не на Земле, а на других звездах-планетах. В текстах упоминается и о том, какой путь следует преодолеть, чтобы попасть в те далекие миры. Возможно, это те самые тайные и якобы утерянные технологии, которыми владели ранее высокоразвитые цивилизации.
Неожиданные находки в саккарской мастерской
Древние египтяне точно знали какие-то секреты приготовления магических смесей для мумификации тел фараонов. Иначе, как можно объяснить то, что спустя тысячелетия их тела смогли хорошо сохраниться. Узнать составы бальзамических смесей помогли сосуды, найденные в различных пирамидах, и особенно в саккарской мастерской. Это место было случайно обнаружено в 2016 году недалеко от пирамиды Униса.
В саккарской мастерской было найдено множество кувшинов с остатками ингредиентов для бальзамирования тела.
В мастерской находились множество подписанных сосудов и емкостей. И, наверное, египтологам просто повезло, что это место не обнаружили грабители. Более того, нашли несколько табличек, где указано, что и в каком количестве нужно смешивать. Газовая хроматография показала, что в сосудах были масла растений с сильным бактерицидным эффектом (например, можжевельника, кедра). Также пчелиный воск и животные жиры. Были обнаружены и редкие масла (даммара, элеми), зона обитания которых Египет и Филиппины. Видимо у Древнего Египта была отлажена торговля с Азией.
Результаты исследований показали, что в состав бальзамических смесей входили также редкие масла, которые росли только в Египте и Филиппинах. / Фото:naked-science.ru
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