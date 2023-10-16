Зачем древние египняне мумифицировали умерших, и Что нашли археологи возле пирамиды Униса

Бальзамирование или мумифицирование







Тело Владимира Ленина является ярким примером бальзамирования. / Фото: www.trud.ru

Мумифицирование успопших тел часто практиковалось в Древнем Египте среди фараонов и их семей. / Фото:narodna-pravda.ua

Зачем египтяне бальзамировали фараонов

Бальзамирование позволяло сохранить целостность тела, которое было домом для Ка (души). / Фото:life.ru

Египтяне мумифицировали тела фараонов, чтобы сохранить дом для души, а также дать возможность приблизиться к миру богов.

Мумии фараонов и пирамиды в Саккаре

Ступенчатая пирамида Джосера считается самой древней, находится она в Саккаре.

В пирамиде Сехемхета построены только подземные помещения и частично наземная часть. / Фото:isida-project.org

Что нашли ученые внутри пирамиды Униса

На стены в усыпальницы в пирамиде Униса были нанесены иероглифы и рисунки.

На потолке погребальных помещений пирамиды Униса были нанесены астрологические узоры.

Неожиданные находки в саккарской мастерской

В саккарской мастерской было найдено множество кувшинов с остатками ингредиентов для бальзамирования тела.

Результаты исследований показали, что в состав бальзамических смесей входили также редкие масла, которые росли только в Египте и Филиппинах. / Фото:naked-science.ru