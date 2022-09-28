Золото Наполеона. Как французы искали в России после войны сокровища

Наглость - второе счастье

Исторически так сложилось, что Отечественная война 1812 года оказалась последней в истории нашей страны, когда враг в силу естественных причин не мог оперативно вывезти с ее территорий награбленные сокровища. Ценности, похищенные в купеческих и дворянских усадьбах, на конях и подводах следовали за отступающей армией Наполеона. Не удивительно, что в это время французам было не до сохранения награбленного. Главной задачей было успеть, живыми покинуть «негостеприимную» Россию.

Тем не менее, просто так бросить драгоценности и предметы искусства было бы глупо. Их прятали. Старая Смоленская дорога, по которой отступал Наполеон и ее окрестности, фактически стала одной большой «дорогой сокровищ».

Разумеется, что едва закончились боевые действия, как многочисленные кладоискатели ринулись искать спрятанные при отступлении французами драгоценности. Это логично.

Удивительно другое. Французы, живыми выбравшиеся из России, вскоре официально обратились к правительству Александра I с просьбой дать им возможность вернуться в Россию, получить соответствующий патент и заняться поисками кладов спрятанных ими в осенне-зимний период 1812 года. Большей наглости придумать невозможно: просить правительство страны, только что подвергшейся варварскому нападению о возвращении, поиске и вывозу награбленного.

Звучит невероятно, но данные прошения в своей массе получали положительные резолюции, а некоторым кладоискателям даже выдавались субсидии на поиски данных сокровищ.