Зачем в кофе добавлять соду, и ещё 11 хитростей, которыми можно смело делиться с подружками

е овощи и фрукты. К сожалению, не у всех есть возможность выращивать их на собственном огороде, а потому приходится покупать продукты на рынке или в супермаркете.

Если вы не уверены в их качестве и переживаете, что плоды обрабатывали токсичными пестицидами, чтобы защитить от вредителей, советуем минимизировать риск с помощью соды.



Налейте в миску полтора литра воды, добавьте одну столовую ложку соды, дождитесь ее полного растворения и положите туда покупные овощи и фрукты на четверть часа. Затем слейте содовый раствор и ополосните плоды чистой водой. Сода устранит химическую оболочку, присутствующую на продуктах, и вы сможете употреблять их без опасения.



Хитрость 3: Устранить неприятный запах

Хитрость 4: Очистить емкости с узким горлом

Хитрость 5: Нейтрализовать запах в холодильнике

Хитрость 6: Убрать известковый налет

Хитрость 7: Усилить сладость варенья

Хитрость 8: Ускорить время приготовления бобовых

Хитрость 9: Смягчить мясо

Хитрость 10: Предотвратить пригорание каши



Хитрость 11: Усилить аромат чая и кофе

Для лучшего эффекта натрите доску содой.Незаменимым элементом на любой кухне является разделочная доска, которая защищает поверхности от повреждений в процессе нарезки продуктов. Увы, со временем она впитывает в себя запахи некоторых продуктов, особенно если у них интенсивный аромат (рыба, лук, чеснок и пр.) Использовать такую доску в дальнейшем как минимум неприятно, а как максимум – небезопасно, поэтому необходимо знать, как правильно ее чистить. Предлагаем сделать это содой.Возьмите таз или большую миску, насыпьте 200 граммов соды, налейте теплой воды, после чего тщательно промойте все разделочные доски. Затем ополосните их проточной водой и вытрите насухо – от неприятного запаха не останется и следа.Сода понадобится, чтобы почистить бутылку и термос.Если в быту вы часто используете вазы, многоразовые емкости для воды и прочие изделия с узким горлышком, то по собственному опыту знаете, как сложно приводить их в порядок. Часто не помогают даже специальные длинные щетки и ершики. Если вы уже отчаялись найти эффективный способ очистки, попробуйте следующий метод: возьмите грязную емкость, насыпьте в нее одну или две чайных ложки соды (в зависимости от размера) и залейте теплой водой. Оставьте на несколько часов, после чего несколько раз встряхните посуду, держа ее горлышком вниз. Сода поможет устранить все загрязнения внутри.Поставьте блюдце с содой на полку холодильника.Как бы тщательно вы ни поддерживали порядок в холодильнике, все равно есть риск появления неприятного запаха. Иногда он возникает из-за испортившихся продуктов, а иногда запахи еды просто смешиваются между собой и становятся источником специфического аромата.Отличным абсорбентом в данном случае является сода. Для начала нужно устранить причину появления запаха, а после этого поставить на полку холодильника маленькое блюдце или контейнер с содой. Она будет поглощать все ароматы, и создавать внутри агрегата «атмосферу свежести». Менять соду лучше раз в месяц или чаще, если вы обнаружили сгнившие овощи либо кусок мяса с истекшим сроком годности.Кран до и после чистки.Большинство хозяек мечтают о том, чтобы вся сантехника в их квартире сверкала чистотой. Увы, жесткая вода обычно сводит на нет все усилия – стоит лишь привести в порядок душевую лейку и смесители, как через пару дней на них снова появляется известковый налет. А иногда его даже не получается полностью устранить.Сода придет на помощь и в этом случае. Разведите ее с водой, чтобы получилась густая кашица, нанесите на кран и оставьте на час. Затем возьмите старую зубную щетку и слегка потрите поверхность, но осторожно, чтобы не поцарапать ее. В конце смойте остатки соды теплой водой и насухо вытрите смеситель.На один килограмм плодов добавляйте ¼ чайной ложки соды.Несмотря на то, что лето уже заканчивается, некоторые хозяйки только сейчас приступают к варке варенья. Если вы входите в эту категорию, обязательно возьмите на заметку наш лайфхак. Он пригодится, если вы закрываете варенье из кислых фруктов и ягод, например, вишни или алычи.Чтобы перебить излишнюю кислоту и не добавлять большое количество сахара, на каждый килограмм плодов добавляйте ¼ чайной ложки соды. Оказывается, она усиливает естественную сладость плодов, а потому можно смело экономить на сахаре, не переживая, что это отрицательно скажется на вкусе готового варенья.Соду нужно добавить в кастрюлю с бобовыми.Приготовление гороха, фасоли, нута и прочих бобовых – та еще головная боль, ведь процесс занимает очень много времени. Если ингредиент нужен срочно, и вы не можете ждать, воспользуйтесь уловкой, о которой знают только опытные хозяйки: добавьте в кастрюлю, где замочены бобовые, несколько щепоток соды, после чего поставьте посуду на плиту. Благодаря этому лайфхаку, продукт сварится гораздо быстрее, и вы сможете без проблем использовать его в салате, супе или любом другом блюде.Сода помогает мясу стать мягче и нежнее.Главный минус любого мяса заключается в том, что его очень легко сделать жестким, похожим на подошву. Причем такой эффект может возникнуть вне зависимости от рецепта и способа приготовления блюда. Чтобы вам не приходилось сталкиваться с такой проблемой, посыпьте кусок мяса небольшим количеством пищевой соды, после чего отправьте его на три-четыре часа в холодильник. По истечении времени смойте соду водой и замаринуйте курицу, свинину или говядину. Этот простой лайфхак поможет смягчить даже самое жесткое мясо.Чтобы гречка не пригорела, добавьте в кастрюлю соды.В нашей стране каша является практически национальным блюдом, причем, совершенно неважно, из какой именно крупы ее варить: пшена, гречки, риса и пр. Она полезная, питательная, насыщает организм витаминами и полезными микроэлементами. Единственный недостаток – процесс приготовления, во время которого каша часто пригорает ко дну кастрюли. Стоит лишь на минуту отвернуться, и вот уже по кухне витает неприятный запах. Чтобы этого не происходило, добавляйте в воду, в которой варится крупа. Небольшое количество соды. Она не даст каше пригореть и пристать к стенкам кастрюли.Сода усиливает не только аромат, но и вкус кофе.Если вы пробуете в кафе или в гостях у подруги невероятно ароматный чай или кофе, вполне возможно, что в нем есть щепотка соды. Оказывается, этот продукт обладает волшебной способностью – усиливает естественный запах подобных напитков, а также раскрывает их вкус, делая его более насыщенным. Попробуйте, и вы сами убедитесь в этом.